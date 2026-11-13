Над 200 кг живак още стоят в склад в Перник

Над 200 килограма чист живак и други опасни химикали остават повече от две години в запечатан склад в Перник. Опасните вещества са открити в края на май 2024 г., а въпреки подадените сигнали и продължаващото разследване все още не са извозени. Складът е запечатан, но вратите му са счупени, а от помещението продължава да се усеща силна миризма на химикали, съобщава бТВ.

Собствениците на складовете многократно са сигнализирали институциите за риска. Техният адвокат Петър Петров заявява, че не е известно какви точно вещества се намират вътре и как биха реагирали при природни бедствия.

„Ние не знаем и за всички вещества, които са вътре. Не знаем как ще реагират при бури, наводнения, които са извън контрола на моите клиенти. Те съвсем добросъвестно съхраняват и са осигурили охрана, за да не настъпят вреди“, казва Петър Петров.

По случая Районната прокуратура в Перник продължава разследване. От държавното обвинение са възложили на министъра на околната среда и водите да предприеме неотложни действия по компетентност. Министерството е обжалвало разпореждането, но жалбата не е уважена, поради което държавата трябва да организира разчистването на опасните вещества.

„Този проблем трябва да бъде решен, имайки предвид и близостта на река Струма. Не желая да възникват последици заради бездействието на държавата“, заявява адвокатът на собствениците.

Иззети са живак, цианид и течност с надпис „Отрова“

От Министерството на околната среда и водите обясняват, че след отнемането на разрешителното бившият наемател е бил длъжен да разчисти отпадъците, но това не се е случило. При извършените проверки от 2024 г. насам са иззети над 95 килограма опасни вещества, сред които живак и цианид.

На място са открити и шест варела с общо 218 литра течност, обозначена като „Отрова“. Според МОСВ бившият наемател е заявил, че няма да предприеме действия по разчистването на отпадъците.

Екоминистерството определя случая като безпрецедентен и заявява, че ще изпълни прокурорските разпореждания. Предвижда се опасните отпадъци да бъдат третирани по екологосъобразен начин за сметка на държавата, въпреки че по закон отговорността е на дружеството.

От ведомството уточняват, че при извършвания мониторинг на околната среда не са установени превишения на нормите за безопасност.