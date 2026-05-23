МОСВ и Басейнова дирекция "Дунавски район" следят ситуацията в Габрово и Велико Търново

Приливната вълна по река Янтра, предизвикана от интензивните валежи, вече се оттегля от старопрестолния град, съобщават от БТА, позовавайки се на официална информация от Министерството на околната среда и водите. Екипи на екоминистерството и Басейнова дирекция „Дунавски район“ следят ситуацията в критичните точки в реално време, като към момента няма пряка опасност от преливане на основните водоеми в района.

След обилните валежи, които засегнаха сериозно Габрово и региона, водите на река Янтра достигнаха до Велико Търново, но ситуацията бързо се нормализира. От общинската администрация в града потвърждават положителната тенденция.

„С повече от 60 сантиметра се е понижило нивото на Янтра във Велико Търново в последния час и вече е 6,90 м. С един метър - до 3,47 м, е спаднала и стойността ѝ при село Пушево“, уточняват от пресцентъра на общината. „Приливната вълна по река Янтра, която дойде във Велико Търново от Габрово и Дряново, започва леко да се отдръпва.“

Институциите следят изкъсо и нивата на големите водоеми в региона. Въпреки високото ниво на язовир „Александър Стамболийски“, ситуацията е под контрол. Областната администрация в Габрово отчита, че язовир „Христо Смирненски“ разполага с 1 милион кубични метра свободен обем, което изключва вероятността от преливане на този етап.

Експерти на Басейнова дирекция и местната власт са позиционирани в най-засегнатите райони. Извършват се проверки на място във Велико Търново, Габрово и Севлиево, където валежите продължават. Представители на институциите участват активно и в заседанията на местните кризисни щабове за осигуряване на постоянна връзка и бърза реакция при необходимост.