МОСВ и Басейнова дирекция "Дунавски район" следят ситуацията в Габрово и Велико Търново

23 Май, 2026 17:41 617 12

  • мосв-
  • наводнения-
  • реки

Институциите следят изкъсо и нивата на големите водоеми в региона

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Приливната вълна по река Янтра, предизвикана от интензивните валежи, вече се оттегля от старопрестолния град, съобщават от БТА, позовавайки се на официална информация от Министерството на околната среда и водите. Екипи на екоминистерството и Басейнова дирекция „Дунавски район“ следят ситуацията в критичните точки в реално време, като към момента няма пряка опасност от преливане на основните водоеми в района.

След обилните валежи, които засегнаха сериозно Габрово и региона, водите на река Янтра достигнаха до Велико Търново, но ситуацията бързо се нормализира. От общинската администрация в града потвърждават положителната тенденция.

„С повече от 60 сантиметра се е понижило нивото на Янтра във Велико Търново в последния час и вече е 6,90 м. С един метър - до 3,47 м, е спаднала и стойността ѝ при село Пушево“, уточняват от пресцентъра на общината. „Приливната вълна по река Янтра, която дойде във Велико Търново от Габрово и Дряново, започва леко да се отдръпва.“

Институциите следят изкъсо и нивата на големите водоеми в региона. Въпреки високото ниво на язовир „Александър Стамболийски“, ситуацията е под контрол. Областната администрация в Габрово отчита, че язовир „Христо Смирненски“ разполага с 1 милион кубични метра свободен обем, което изключва вероятността от преливане на този етап.

Експерти на Басейнова дирекция и местната власт са позиционирани в най-засегнатите райони. Извършват се проверки на място във Велико Търново, Габрово и Севлиево, където валежите продължават. Представители на институциите участват активно и в заседанията на местните кризисни щабове за осигуряване на постоянна връзка и бърза реакция при необходимост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И като

    5 1 Отговор
    гледат, виждат ли?

    17:44 23.05.2026

  • 2 Факт

    4 1 Отговор
    Следят ...

    17:46 23.05.2026

  • 3 Реалността

    7 0 Отговор
    Тя работата изтървана като и държавата
    сега чакаме доразпада на територията
    тия стягят документите че щели визите да паднат

    17:49 23.05.2026

  • 4 оня с коня

    5 0 Отговор
    имаше и едни бюрократи къде следяха цените във магазините?

    какво стана със тоя хора? получават ли си премийте и бонусите навреме? за заплата ми е ясно че я получават нали са държавни служители и не си плащат данъците ?!

    17:52 23.05.2026

  • 5 да си държавен служител без данъци

    6 0 Отговор
    тия диванни търтей следят само месечната заплата да идва без закъснение и толкова

    17:53 23.05.2026

  • 6 Шамандурова дирекция

    2 0 Отговор
    Започва и плажния сезон скоро. Ще следим и ще броим удавниците.

    17:57 23.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 разбира се

    3 0 Отговор
    Ситуацията ще бъде описана до последната подробност в прошнуровани и прономеровани тетрадки. Няма мърдане!

    18:51 23.05.2026

  • 9 Мачу пичу

    4 0 Отговор
    Преди около двайсетина години бях " специалист" гражданска защита и бедствия и аварии" в една община със затихващи функции - нема ора ,такава каквито са една трета от общините в България да не би и повече, тези дирекции в кавички само отчитат една фиктивна дейност - пишат два пъти копи пейст в годината едни писма до общините в часта за наводненията за язовири и реки кво трябва да се прави, ма кметО на общината си го мести от единия крачол в другия апа ако е кака не знам какво си мести, демек няма контрол и санкции от държавата към местните"шерифи " , абе с две думи - гола вода и кал в ушите

    18:52 23.05.2026

  • 10 сами си го избрахте

    4 0 Отговор
    Кабинетът “Радев” ще иска зелена светлина от парламента да поеме 3.8 млрд. евро дълг още преди приемането на бюджета за 2026. Парите от новия дълг ще бъдат насочени за разплащане на инвестициите по националния план за възстановяване и устойчивост, които трябва да приключат до края на август. Така временно парите ще се ползват за плащанията по ПВУ, но те междувременно ще бъдат разплатени от ЕК и всъщност дългът се взима за покриване на дефицита.

    18:55 23.05.2026

  • 11 Следват ми

    1 0 Отговор
    К.ура

    19:12 23.05.2026

  • 12 Гост

    0 0 Отговор
    Ааааа, тия парашутисти там знаят ли Габрово къде се намира? Че и го следяли, разбираш ли! Въх, настръхнах! Следяли го...

    19:26 23.05.2026

