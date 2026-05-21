МОСВ затваря част от мощностите на ТЕЦ „Бобов дол“ заради нарушения

21 Май, 2026 16:09 492 3

В настоящия момент работи блок 2, блок 3 е преминал ремонт, който се очаква да приключи до утре и няма пречки централата да осигури работа на един блок

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Регионалната инспекция по околна среда - София връчва заповед за принудителна административна мярка за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ „Бобов дол“. Това стана известно от думите на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, която се присъедини към пресконференцията на министъра на енергетиката Ива Петрова, уточни БТА.

Карамфилова отбеляза, че по отношение на ТЕЦ „Бобов дол“ има много сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, които са вменени в условията на издаденото комплексно разрешително. След проведени проверки е взето решението за принудителната административна мярка.

Ива Петрова разясни, че при различни режими на работа на ТЕЦ „Бобов дол“ е установено, че за гарантиране непрекъснатостта и електрозахранването на ползвателите на електроенергия в София е нужно ТЕЦ-ът да работи с минимум един блок. В настоящия момент работи блок 2, блок 3 е преминал ремонт, който се очаква да приключи до утре и няма пречки централата да осигури работа на един блок.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 София може без ТЕЦ Бобовдол

    5 0 Отговор
    Електроенергийната система може да пренеса електроенергия от цяла Европа до София и обратно. Хич не им се връзвайте на тези шарлатани на Ковачки.

    16:14 21.05.2026

  • 2 морски

    6 0 Отговор
    В Дания разтоварвахме въглища в ТЕЦ , и да ви споделя там просто нямаше комини , а чистотата в района беше по добра и от аптека !!!

    16:18 21.05.2026

  • 3 Кирил

    3 0 Отговор
    Бързо върнете починалите раково болни от замърсяването или то Бочко и Ковачки не са виновни ,че изгориха боклука на европа тайно тайно?

    16:30 21.05.2026

