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Назначиха Ренета Колева за заместник-министър на околната среда и водите

Назначиха Ренета Колева за заместник-министър на околната среда и водите

8 Юни, 2026 21:14, обновена 8 Юни, 2026 20:19 989 18

  • ренета колева-
  • мосв-
  • зам-министър

Била е юрисконсулт и изпълнителен директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Назначиха Ренета Колева за заместник-министър на околната среда и водите - 1
Снимка: МОСВ
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Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначена Ренета Георгиева Колева.

Колева е родена на 7 септември 1983 г. През 2008 г. се дипломира в Нов български университет, специалност „Право“.

От юни 2012 г. работи като юрисконсулт в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). От април 2014 г. е директор в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.

През септември 2014 г. става временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на ПУДООС. На 4 август 2015 г., след конкурс, е назначена за изпълнителен директор на ПУДООС.

Участва в разработването, управлението и изпълнението на програми и проекти, по които ПУДООС е бенефициент или изпълнителна агенция. Експертният ѝ опит е свързан и с осъществяване на контролни функции при съставянето, съгласуването и изпълнението на финансовия план на институцията.

Работила е като юрисконсулт в частния сектор. Владее испански, английски и френски език.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    13 0 Отговор
    Taз година за зам. министър, догодина за министър!

    20:21 08.06.2026

  • 2 Даааа

    11 2 Отговор
    Тази е само за Боко....ще и свири оная работа като жътварска стомна.... 🤣🤣🤣

    20:22 08.06.2026

  • 3 Да Да Да

    5 1 Отговор
    Да става.

    20:23 08.06.2026

  • 4 Ренета ще оправи работата!

    20 1 Отговор
    С такива Ренети сме на това дередже.

    Коментиран от #12

    20:23 08.06.2026

  • 5 Бобов дол

    7 0 Отговор
    Доматите в градината ми са черни!
    Тая бързо да идва да ги изчисти!

    20:24 08.06.2026

  • 6 Копейкин Костя

    15 1 Отговор
    Радьев не си поплюва.
    Всяка дето му пуска,става поне зам.министър...

    Коментиран от #7

    20:24 08.06.2026

  • 7 Така,така

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Копейкин Костя":

    Ами докато си назначи гърлите от хотел Анел няма да се спре😂😂

    20:28 08.06.2026

  • 8 1234

    8 0 Отговор
    2008 завършила, 2014 директор... Да питаме ли кой караше влака тогава? С афинитет към моми-кариеристки... Въпросът е защо и СЕГА е на пистата?

    Коментиран от #15

    20:30 08.06.2026

  • 9 Край

    4 1 Отговор
    Ми че то тази във всички гербаджииски правитлества си е зам министър в околната среда. Наивниците дето мислеха че РР ще вкарва ББ и ДП в затвора могат да пият по една студена вода. От министерство на околната среда и водите.

    20:31 08.06.2026

  • 10 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Тая руса птица с тия големи джуки ще изкара две петилетки за 15 000€ заплата на месец докато гушата и стане като н а пеликан в околната среда и водите на езерото Вая където се въдят тия птици.

    20:33 08.06.2026

  • 11 Хм.....

    6 2 Отговор
    Радев голем оврарин ще дойде! Само Дуа Липи назначава! Затова никой от ПБ не знае какво прави!!!

    20:33 08.06.2026

  • 12 Не е така!

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ренета ще оправи работата!":

    На тази възраст жените са хубави. Ако са и умни, става това. Ти какво искаш, да прилича на Лагард и така?

    20:36 08.06.2026

  • 13 Сила

    4 0 Отговор
    НБУ ...без коментар !!!

    Коментиран от #16

    20:39 08.06.2026

  • 14 факт

    3 0 Отговор
    пак калинка от герб

    20:44 08.06.2026

  • 15 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "1234":

    приемственност

    20:45 08.06.2026

  • 16 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    който има пари купува

    20:47 08.06.2026

  • 17 бай Онзи

    2 0 Отговор
    Става за някои френски работи и още нещо...

    20:48 08.06.2026

  • 18 А50

    0 0 Отговор
    ПУДООС са тия бездарници дето ни събират екотаксите за колите. Лапат яко, невидим резултат. Чудех се що за хора има там

    20:59 08.06.2026

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