Назначиха Ренета Колева за заместник-министър на околната среда и водите

Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на околната среда и водите е назначена Ренета Георгиева Колева.
Колева е родена на 7 септември 1983 г. През 2008 г. се дипломира в Нов български университет, специалност „Право“.
От юни 2012 г. работи като юрисконсулт в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). От април 2014 г. е директор в дирекция „Административно-правно и финансово обслужване“.
През септември 2014 г. става временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на ПУДООС. На 4 август 2015 г., след конкурс, е назначена за изпълнителен директор на ПУДООС.
Участва в разработването, управлението и изпълнението на програми и проекти, по които ПУДООС е бенефициент или изпълнителна агенция. Експертният ѝ опит е свързан и с осъществяване на контролни функции при съставянето, съгласуването и изпълнението на финансовия план на институцията.
Работила е като юрисконсулт в частния сектор. Владее испански, английски и френски език.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така така
20:21 08.06.2026
2 Даааа
20:22 08.06.2026
3 Да Да Да
20:23 08.06.2026
4 Ренета ще оправи работата!
Коментиран от #12
20:23 08.06.2026
5 Бобов дол
Тая бързо да идва да ги изчисти!
20:24 08.06.2026
6 Копейкин Костя
Всяка дето му пуска,става поне зам.министър...
Коментиран от #7
20:24 08.06.2026
7 Така,така
До коментар #6 от "Копейкин Костя":Ами докато си назначи гърлите от хотел Анел няма да се спре😂😂
20:28 08.06.2026
8 1234
Коментиран от #15
20:30 08.06.2026
9 Край
20:31 08.06.2026
10 Сатана Z
20:33 08.06.2026
11 Хм.....
20:33 08.06.2026
12 Не е така!
До коментар #4 от "Ренета ще оправи работата!":На тази възраст жените са хубави. Ако са и умни, става това. Ти какво искаш, да прилича на Лагард и така?
20:36 08.06.2026
13 Сила
Коментиран от #16
20:39 08.06.2026
14 факт
20:44 08.06.2026
15 факт
До коментар #8 от "1234":приемственност
20:45 08.06.2026
16 факт
До коментар #13 от "Сила":който има пари купува
20:47 08.06.2026
17 бай Онзи
20:48 08.06.2026
18 А50
20:59 08.06.2026