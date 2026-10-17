МОСВ ще обжалва отказа за ново спиране на „Кроношпан“

Министерството на околната среда и водите ще обжалва определението на Административен съд – Бургас, с което е отхвърлено искането за ново предварително изпълнение на принудителната административна мярка срещу „Кроношпан България“. Определението е постановено на 16 октомври, а жалбата ще бъде внесена пред Върховния административен съд в тридневен срок.

Искането е направено от директора на РИОСВ – Велико Търново. То е свързано със заповедта от 15 януари 2026 г., с която е разпоредено спиране на производствената дейност на линия за плочи от дървесни частици, част от инсталацията на „Кроношпан България“.

Какви са мотивите на екоинспекцията

Пред съда са представени анализ на факторите на околната и работната среда във Велико Търново, свидетелски показания и данни за предприетите от оператора технологични мерки. Като аргумент е посочено и че мерките не са 100% ефективни за ограничаване на евентуални емисии и неприятни миризми.

РИОСВ – Велико Търново е посочила и множество сигнали от граждани, постъпили след 15 юни 2026 г. Министерството заявява, че именно тези обстоятелства обосновават необходимостта от ново предварително изпълнение.

Какво прие съдът

Административният съд в Бургас е приел, че новите сигнали за неприятни миризми не доказват конкретния им източник. Според съда не е доказан и обществен интерес, който да налага повторно спиране на производствената линия.

В определението са отчетени посочените от дружеството последици от продължителното спиране – отражение върху заетостта, квалифицираните кадри, изпълнението на договорни ангажименти, производствената дейност и свързани отрасли. Съдът е приел, че при липсата на достатъчно доказателства за конкретна опасност за живота и здравето на гражданите новото спиране би засегнало правата и законните интереси на дружеството.

„Определението на АС – Бургас ще бъде обжалвано в тридневен срок пред ВАС“, посочва МОСВ.

През юни 2026 г. Върховният административен съд е оставил в сила определение на Административен съд – Бургас от май, с което е спряно предварителното изпълнение на заповедта на РИОСВ. Следващото произнасяне по спора ще бъде на ВАС.

Източници: focus-news.net, bta.bg