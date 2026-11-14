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Хаос по летищата в САЩ: МВнР предупреди българите за сериозни проблеми с полетите

Хаос по летищата в САЩ: МВнР предупреди българите за сериозни проблеми с полетите

14 Ноември, 2026 11:27 506 11

  • мвнр-
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  • въздушен трафик-
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  • faa

Ограниченията за излитане са отменени, но нормализирането на въздушния трафик ще бъде постепенно. Засегнати са и международни, включително трансатлантически линии

Хаос по летищата в САЩ: МВнР предупреди българите за сериозни проблеми с полетите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВнР предупреди българските граждани, които пътуват от, до или през САЩ, за сериозни затруднения във въздушния трафик след мащабен технически срив в телекомуникационната система на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Ограниченията за излитане вече са отменени, но възстановяването на нормалния график ще отнеме време. „Нормализирането на полетите ще бъде постепенно“, посочиха от Министерството на външните работи.

Очакват се значителни закъснения, отменени полети и промени в разписанията както по вътрешните, така и по международните маршрути, включително трансатлантическите линии. Полетите в страната бяха спрени за повече от четири часа, а след възобновяването им множество самолети и екипажи останаха извън планираните си позиции.

Проблем в комуникационната система

По информация, цитирана от bTV, причината е свързана с комуникационни системи, използвани за управлението на въздушното движение. Министърът на транспорта Шон Дъфи е посочил остаряло оборудване и претоварване на системата като фактори за кризата.

Министърът на вътрешната сигурност е заявил, че няма данни за кибератака или за връзка с друг мащабен технически срив. Властите продължават да изясняват причините за прекъсването, а конкретен срок за пълното възстановяване на трафика не е посочен.

Какво препоръчва МВнР

От ведомството призовават пътуващите да проверяват актуалния статус на полета си непосредствено преди отпътуване и да следят указанията на съответната авиокомпания. Отмяната на ограниченията за излитане не означава, че всички полети ще се изпълняват по първоначалното разписание.

При необходимост от консулско или кризисно съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на България във Вашингтон и към генералните консулства в Ню Йорк, Чикаго и Лос Анджелис.

Денонощните телефони на дирекция „Ситуационен център“ на МВнР са +359 2 948 24 04, +359 2 971 38 56 и +359 893 339 616.


САЩ
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