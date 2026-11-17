Шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ е включен отново в електроенергийната система на страната. Това е станало в 10:23 часа след приключването на плановия годишен ремонт, техническа проверка и положителна оценка от Агенцията за ядрено регулиране.

Мощността на блока се повишава поетапно в съответствие с технологичния регламент. От АЕЦ „Козлодуй“ съобщиха:

„Повишаването на мощността се извършва поетапно в съответствие с технологичния регламент.“

Ремонтът започна на 8 октомври

Плановият престой започна на 8 октомври и продължи малко повече от пет седмици. В рамките на ремонта са изпълнени дейностите, заложени в годишната ремонтна програма, както и необходимото техническо обслужване на оборудването.

Реакторът на шести блок е презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания. Включването в мрежата е извършено след проверка и издадена положителна оценка от страна на Агенцията за ядрено регулиране.

Пети блок е работил по график

По време на ремонта пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ е продължил работа съгласно утвърдения график за електропроизводство. С включването на шести блок централата възстановява работата и на двата си действащи енергоблока.

Конкретен срок за достигане на пълна мощност на шести блок не е посочен. Следващият етап е поетапното увеличаване на мощността при спазване на технологичните изисквания.

Източници: dunavmost.com, eurocom.bg