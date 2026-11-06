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Касчиев: Токът за бизнеса стига близо 300 евро за МВтч
  Тема: Енергийна трансформация

Касчиев: Токът за бизнеса стига близо 300 евро за МВтч

6 Ноември, 2026 10:09 718 15

  • електроенергия-
  • цени на тока-
  • бизнес-
  • аец козлодуй-
  • георги касчиев

Според ядрения физик проблемът е в модела на борсовата търговия, а проектите за нови мощности не са достатъчно обосновани

Касчиев: Токът за бизнеса стига близо 300 евро за МВтч - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на електроенергията за бизнеса достигат близо 300 евро за мегаватчас, което прави рентабилността на много предприятия изключително трудна. Това заяви проф. Георги Касчиев, ядрен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и доскорошен председател на борда на директорите на АЕЦ „Козлодуй“, в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.

Според Касчиев България разполага с достатъчно електроенергия, но цената ѝ вече се превръща в сериозен проблем за предприятията. Той свързва високите стойности с модела на борсовата търговия, въведен от Европейската комисия.

„В крайна сметка обаче цената се определя от този, който предлага най-скъпата електроенергия. Всички останали се равняват по нея“, обясни проф. Касчиев.

Той даде пример с електроенергията, предназначена за домакинствата. По думите му АЕЦ „Козлодуй“ я продава на цена от малко над 61 евро за мегаватчас. При работа на двата блока това количество би могло да покрие около 40% от потреблението на битовите потребители.

Критики към ядрената политика

Касчиев заяви, че България няма цялостна ядрена програма. Според него тя трябва да обхваща експлоатацията на реакторите, извеждането им от експлоатация и управлението на радиоактивните отпадъци.

По думите му управляващите се концентрират върху плановете за изграждане на нови ядрени мощности, вместо да решават съществуващите проблеми. Той определи като непоследователни позициите за проекта АЕЦ „Белене“ - от заявките, че използването на наличното оборудване няма да продължи, до идеята централата да бъде изградена съвместно с Украйна и с европейско финансиране.

„Такива фондове и такива средства няма. А ако действително ги имаше, какъв би бил смисълът да ги делим с украинците?“, коментира експертът.

Проектът за седми и осми блок

Касчиев постави под въпрос и плановете за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Според него проектът е започнал без достатъчно задълбочен анализ и професионална подготовка, а решението за придобиване на реактор AP1000 е взето по инициатива на депутати и парламентарната комисия по енергетика.

Той изрази съмнения и относно съответствието на проекта с европейските и българските стандарти, като посочи това като една от причините работата по него да изостава.

По думите му инвестицията за двата нови блока е от порядъка на 30-34 млрд. долара и може да нарасне още. Касчиев свързва риска от оскъпяване с трудностите при реализацията, ограничения капацитет на местните компании и корупционни рискове.

Според него липсват достатъчно доказателства, че страната се нуждае именно от тези нови мощности. Ако е необходимо допълнително производство, първо трябва да бъде използван потенциалът на съществуващата АЕЦ „Козлодуй“, смята проф. Касчиев.

Източници: focus-news.net


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това са новите безпо (мощности)

    6 1 Отговор
    в българската енергетика.

    10:14 06.11.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 1 Отговор
    ОЩЕ ПО ГАДНО Е :
    - С ЛЯВАТА РЪКА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ДЪРЖАТ ФОТОВОЛТАИЦИ , ПЕРКИ И МАЛКИ ВЕЦ И ПРОДАВАТ СКЪП ТОК
    ...
    - А С ДЯСНАТА РЪКА ДЪРЖАТ ФАБРИКИ И ЗАВОДИ
    И ДЪРЖАВАТА ИМ ПЛАЩА КОМПЕНСАЦИИ ЗА СКЪП ТОК
    С НАРОДНИ ПАРИ
    .......

    Коментиран от #5

    10:15 06.11.2026

  • 3 Моментна снимка

    0 7 Отговор
    В този момент цената на ел енергията е 241.0 EUR/MWh. Фотоволтаиците дават 3.163 GW, 43% от националното производство. Батериите зареждат, а вчера по това време разреждаха. Ден с ден не си приличат, но това не е проблем. Системите са гъвкави. Нужна е повече свързаност и ще са още по-печелившо гъвкави. А половината АЕЦ даже не работи.

    Коментиран от #12

    10:24 06.11.2026

  • 4 Нафталинка

    6 3 Отговор
    Бизнеса да си плаща сметките или ако може да се пазари с колегите си , производители на ток , нали това мечтаехте ,пазарна икономика , къде бяхте когато спряха АЕЦ Козлодуй , и до сега ви нареждат от Брюксел и то със заплахи ,гладувайте скапаняци ,важното е , че сте частници!

    10:26 06.11.2026

  • 5 Не позна

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Най-голямата изгода е сам да потребяваш произведената от теб енергия. Имаш фотоволтаици, батерии, завод. Заводът произвежда и продаваш стоката. Това е най-печелившата схема.

    Коментиран от #13

    10:26 06.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кокосов

    4 1 Отговор
    Едните си надуха цените за да ни ограбят използвайки всякакви причини . Реални и измислени през годините. От житари до лекари и учители . Държащите цялата икономика на страната в политически ръце през частните си фирми източват и данъци и всичко идващо отвън . Енергетиката е също в техни ръце и така щом единия политик може да оскъпява колкото си иска ,то защо полиците с бизнес интереси в енергетиката да останат на зад и да направят и 500 Евро цената . Изчакват малко да натрупат колегите от едната партия или собствените техни но от друг бранш на мафиите и прас шамара. Така се получава затворения кръг в който те благоденстват , а който работи е унищожен или прогонен. Няма никаква надежда за някакво Бъдеще тук с такава алчна неизменно от 240 и родовете им въпреки намалелия народ. Войните ще спрат -тези нямат наяждане обаче.

    Коментиран от #9

    10:40 06.11.2026

  • 8 Ефективната политика

    2 1 Отговор
    Да се продължава закриването на ядрени мощности, нови да не се строят и да се купува газ от САЩ

    10:43 06.11.2026

  • 9 И ти грешиш

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кокосов":

    Предприемачът в енергетиката не може да предопределя цената. Вече никой няма да изкупува енергия на фиксирани цени. Каквото е на борсата - това е.
    Предприемачът в енергетиката може да предопредели цената на инвестицията си. Оттам влияе на разходите си.

    10:45 06.11.2026

  • 10 Бизнесмен от Германия

    4 0 Отговор
    Ами крайно време е за фалити. Нали "Пазара определя цената"?!
    Фалираш си кротко и отиваш на село да гледаш животни или да сееш.
    Земя и пасища колкото искаш!

    11:10 06.11.2026

  • 11 Кой Спа ?

    1 0 Отговор
    До Сега ?

    11:26 06.11.2026

  • 12 Докато Батериите !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Моментна снимка":

    Се Скапят !

    11:31 06.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Отваряйте мините в Бобов дол!

    0 0 Отговор
    Де били!

    11:45 06.11.2026

  • 15 Некой си

    0 0 Отговор
    Касчиев директно обвини ЕК за високите цени.
    И е прав, защото ЕК принуди промишлените потребители на електроенергия да купуват на борсови цени. Това беше първата причина тежката индустрия в ЕС да започне да се изнася за Китай, Индия и САЩ (BASF, Tyssenkrup, BAER и много други).
    След големите започнаха да се изнасят и по-малките, а като добавим високата и нестабилна цена на природен газ, процесът стана лавинообразен.
    Едва последните две години големите консуматори започнаха да се връщат към дългосрочни договори с за доставка на електроенергия, както беше преди 2014 година.

    11:49 06.11.2026

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