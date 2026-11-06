Касчиев: Токът за бизнеса стига близо 300 евро за МВтч

Цените на електроенергията за бизнеса достигат близо 300 евро за мегаватчас, което прави рентабилността на много предприятия изключително трудна. Това заяви проф. Георги Касчиев, ядрен физик, бивш председател на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели и доскорошен председател на борда на директорите на АЕЦ „Козлодуй“, в предаването „България, Европа и светът на фокус“ по Радио ФОКУС.
Според Касчиев България разполага с достатъчно електроенергия, но цената ѝ вече се превръща в сериозен проблем за предприятията. Той свързва високите стойности с модела на борсовата търговия, въведен от Европейската комисия.„В крайна сметка обаче цената се определя от този, който предлага най-скъпата електроенергия. Всички останали се равняват по нея“, обясни проф. Касчиев.
Той даде пример с електроенергията, предназначена за домакинствата. По думите му АЕЦ „Козлодуй“ я продава на цена от малко над 61 евро за мегаватчас. При работа на двата блока това количество би могло да покрие около 40% от потреблението на битовите потребители.
Критики към ядрената политика
Касчиев заяви, че България няма цялостна ядрена програма. Според него тя трябва да обхваща експлоатацията на реакторите, извеждането им от експлоатация и управлението на радиоактивните отпадъци.
По думите му управляващите се концентрират върху плановете за изграждане на нови ядрени мощности, вместо да решават съществуващите проблеми. Той определи като непоследователни позициите за проекта АЕЦ „Белене“ - от заявките, че използването на наличното оборудване няма да продължи, до идеята централата да бъде изградена съвместно с Украйна и с европейско финансиране.„Такива фондове и такива средства няма. А ако действително ги имаше, какъв би бил смисълът да ги делим с украинците?“, коментира експертът.
Проектът за седми и осми блок
Касчиев постави под въпрос и плановете за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Според него проектът е започнал без достатъчно задълбочен анализ и професионална подготовка, а решението за придобиване на реактор AP1000 е взето по инициатива на депутати и парламентарната комисия по енергетика.
Той изрази съмнения и относно съответствието на проекта с европейските и българските стандарти, като посочи това като една от причините работата по него да изостава.
По думите му инвестицията за двата нови блока е от порядъка на 30-34 млрд. долара и може да нарасне още. Касчиев свързва риска от оскъпяване с трудностите при реализацията, ограничения капацитет на местните компании и корупционни рискове.
Според него липсват достатъчно доказателства, че страната се нуждае именно от тези нови мощности. Ако е необходимо допълнително производство, първо трябва да бъде използван потенциалът на съществуващата АЕЦ „Козлодуй“, смята проф. Касчиев.
Източници: focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това са новите безпо (мощности)
10:14 06.11.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
- С ЛЯВАТА РЪКА МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ДЪРЖАТ ФОТОВОЛТАИЦИ , ПЕРКИ И МАЛКИ ВЕЦ И ПРОДАВАТ СКЪП ТОК
...
- А С ДЯСНАТА РЪКА ДЪРЖАТ ФАБРИКИ И ЗАВОДИ
И ДЪРЖАВАТА ИМ ПЛАЩА КОМПЕНСАЦИИ ЗА СКЪП ТОК
С НАРОДНИ ПАРИ
.......
Коментиран от #5
10:15 06.11.2026
3 Моментна снимка
Коментиран от #12
10:24 06.11.2026
4 Нафталинка
10:26 06.11.2026
5 Не позна
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Най-голямата изгода е сам да потребяваш произведената от теб енергия. Имаш фотоволтаици, батерии, завод. Заводът произвежда и продаваш стоката. Това е най-печелившата схема.
Коментиран от #13
10:26 06.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кокосов
Коментиран от #9
10:40 06.11.2026
8 Ефективната политика
10:43 06.11.2026
9 И ти грешиш
До коментар #7 от "Кокосов":Предприемачът в енергетиката не може да предопределя цената. Вече никой няма да изкупува енергия на фиксирани цени. Каквото е на борсата - това е.
Предприемачът в енергетиката може да предопредели цената на инвестицията си. Оттам влияе на разходите си.
10:45 06.11.2026
10 Бизнесмен от Германия
Фалираш си кротко и отиваш на село да гледаш животни или да сееш.
Земя и пасища колкото искаш!
11:10 06.11.2026
11 Кой Спа ?
11:26 06.11.2026
12 Докато Батериите !
До коментар #3 от "Моментна снимка":Се Скапят !
11:31 06.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Отваряйте мините в Бобов дол!
11:45 06.11.2026
15 Некой си
И е прав, защото ЕК принуди промишлените потребители на електроенергия да купуват на борсови цени. Това беше първата причина тежката индустрия в ЕС да започне да се изнася за Китай, Индия и САЩ (BASF, Tyssenkrup, BAER и много други).
След големите започнаха да се изнасят и по-малките, а като добавим високата и нестабилна цена на природен газ, процесът стана лавинообразен.
Едва последните две години големите консуматори започнаха да се връщат към дългосрочни договори с за доставка на електроенергия, както беше преди 2014 година.
11:49 06.11.2026