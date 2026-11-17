Български гражданин, който дългосрочно пребивава в Чехия, е пострадал при сблъсъка на два пътнически влака в Прага. Той е бил откаран в болница за прегледи, а след това е изписан, съобщиха от Министерството на външните работи.

Посолството на България в Прага поддържа контакт с него. От ведомството уточниха, че българският гражданин е в добро здравословно състояние и няма установени травми и наранявания.

46 души са пострадали при сблъсъка

„Към момента българският гражданин е в добро здравословно състояние, без установени травми и наранявания“, съобщиха от Министерството на външните работи.

Железопътният инцидент е станал близо до централната железопътна гара в Прага. Двата пътнически влака са се сблъскали на мост над оживена улица около 7:00 часа местно време, според първоначалната информация.

Общо 46 души са пострадали, като четирима са в тежко състояние. Повечето от ранените са получили леки наранявания. Около 15 от пострадалите са чуждестранни граждани, сред тях са и двама граждани на Словакия.

На мястото са изпратени полицейски екипи, пожарникари и екипи на спешна медицинска помощ. Пострадалите са откарани в болница.

Причините за сблъсъка се разследват

Първоначалните данни сочат, че влаковете са се движили с ниска скорост. Не е изяснено защо са се намирали на един и същи коловоз. Министърът на транспорта на Чехия Иван Беднарик определи случилото се като много сериозен инцидент.

Спасителните операции са приключили, а разследването на причините и обстоятелствата продължава. Движението на влаковете е възстановено на четири от пероните на централната гара.

Източници: bntnews.bg