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Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига в София

Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига в София

16 Септември, 2026 06:46, обновена 16 Септември, 2026 06:50 510 7

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Министър-председателят на Чехия започва официално посещение у нас по покана на премиера Румен Радев

Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига в София - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш пристига на официална тридневна визита в България. Посещението се провежда по покана на българския му колега Румен Радев и има за цел да задълбочи икономическото и стратегическото партньорство между двете държави.

Официална церемония и разговори в Министерския съвет

Програмата на чешката делегация започва пред емблематичния за столицата площад „Св. Александър Невски“. Там премиерът Румен Радев ще посрещне Андрей Бабиш с официална церемония и военни почести.

Веднага след това двамата правителствени ръководители ще проведат затворена среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Разговорите ще продължат в разширен състав между официалните държавни делегации. Основните теми в дневния ред включват:

  • Възможностите за разширяване на двустранното партньорство в сферата на енергетиката и отбраната.
  • Актуални предизвикателства пред европейската сигурност и международния дневен ред.
  • Логистика, транспортна свързаност и съвместни иновации.

Визитата е продължение на преговорите за диверсификация на енергийните източници за Централна и Източна Европа, които започнаха по време на последната Среща на върха на НАТО в Анкара.

Мащабен българо-чешки бизнес форум в хотел Hyatt

Чешкият премиер пристига в София заедно с министъра на промишлеността и търговията Карел Хавличек и голяма икономическа делегация. В нея са включени представители на около 20 водещи компании от Прага.

Следобед в столичния хотел Hyatt Regency Sofia двамата премиери официално ще открият голям българо-чешки бизнес форум с двустранни B2B срещи. Събитието се организира от Посолството на Чешката република у нас и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). В рамките на форума се очаква да бъдат подписани и няколко важни двустранни търговски споразумения.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ЧЕТА РЕДОВНО БЮЛЕТИНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
    И ТАМ ЧЕХИТЕ СЕ СПОМЕНАВАТ МНОГО ЧЕСТО :)

    06:53 16.09.2026

  • 2 в кратце

    1 1 Отговор
    Андрей Дядиш ще пристигне в София. Той е дядо,а не е баба.

    06:54 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сесесере

    0 2 Отговор
    Боташов да вземе малко акъл от чехите!

    07:11 16.09.2026

  • 5 Пак Се Нагажда !

    1 0 Отговор
    Но Дали Ще го Харесат ?

    07:29 16.09.2026

  • 6 РАДЕВ И БАБИШ ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ В

    0 1 Отговор
    ГАРАЖА НА БОЙКО КЪДЕТО ТОЙ ВОДИ КУРСОВЕ ПО КРАДЕНЕ НА ЦЕЛИ БАНКИ ЗАЕДНО С ПЕЕВСКИ !

    07:30 16.09.2026

  • 7 Сега чешкият

    0 0 Отговор
    крадец,а после ким чен ун.Мрашляк при мрашляк отива.

    07:31 16.09.2026

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