Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига в София

Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш пристига на официална тридневна визита в България. Посещението се провежда по покана на българския му колега Румен Радев и има за цел да задълбочи икономическото и стратегическото партньорство между двете държави.
Официална церемония и разговори в Министерския съвет
Програмата на чешката делегация започва пред емблематичния за столицата площад „Св. Александър Невски“. Там премиерът Румен Радев ще посрещне Андрей Бабиш с официална церемония и военни почести.
Веднага след това двамата правителствени ръководители ще проведат затворена среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Разговорите ще продължат в разширен състав между официалните държавни делегации. Основните теми в дневния ред включват:
- Възможностите за разширяване на двустранното партньорство в сферата на енергетиката и отбраната.
- Актуални предизвикателства пред европейската сигурност и международния дневен ред.
- Логистика, транспортна свързаност и съвместни иновации.
Визитата е продължение на преговорите за диверсификация на енергийните източници за Централна и Източна Европа, които започнаха по време на последната Среща на върха на НАТО в Анкара.
Мащабен българо-чешки бизнес форум в хотел Hyatt
Чешкият премиер пристига в София заедно с министъра на промишлеността и търговията Карел Хавличек и голяма икономическа делегация. В нея са включени представители на около 20 водещи компании от Прага.
Следобед в столичния хотел Hyatt Regency Sofia двамата премиери официално ще открият голям българо-чешки бизнес форум с двустранни B2B срещи. Събитието се организира от Посолството на Чешката република у нас и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). В рамките на форума се очаква да бъдат подписани и няколко важни двустранни търговски споразумения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ТАМ ЧЕХИТЕ СЕ СПОМЕНАВАТ МНОГО ЧЕСТО :)
06:53 16.09.2026
2 в кратце
06:54 16.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сесесере
07:11 16.09.2026
5 Пак Се Нагажда !
07:29 16.09.2026
6 РАДЕВ И БАБИШ ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ В
07:30 16.09.2026
7 Сега чешкият
07:31 16.09.2026