Чешкият премиер Андрей Бабиш пристига в София

Министър-председателят на Чешката република Андрей Бабиш пристига на официална тридневна визита в България. Посещението се провежда по покана на българския му колега Румен Радев и има за цел да задълбочи икономическото и стратегическото партньорство между двете държави.

Официална церемония и разговори в Министерския съвет

Програмата на чешката делегация започва пред емблематичния за столицата площад „Св. Александър Невски“. Там премиерът Румен Радев ще посрещне Андрей Бабиш с официална церемония и военни почести.

Веднага след това двамата правителствени ръководители ще проведат затворена среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Разговорите ще продължат в разширен състав между официалните държавни делегации. Основните теми в дневния ред включват:

Възможностите за разширяване на двустранното партньорство в сферата на енергетиката и отбраната.

Актуални предизвикателства пред европейската сигурност и международния дневен ред.

Логистика, транспортна свързаност и съвместни иновации.

Визитата е продължение на преговорите за диверсификация на енергийните източници за Централна и Източна Европа, които започнаха по време на последната Среща на върха на НАТО в Анкара.

Мащабен българо-чешки бизнес форум в хотел Hyatt

Чешкият премиер пристига в София заедно с министъра на промишлеността и търговията Карел Хавличек и голяма икономическа делегация. В нея са включени представители на около 20 водещи компании от Прага.

Следобед в столичния хотел Hyatt Regency Sofia двамата премиери официално ще открият голям българо-чешки бизнес форум с двустранни B2B срещи. Събитието се организира от Посолството на Чешката република у нас и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). В рамките на форума се очаква да бъдат подписани и няколко важни двустранни търговски споразумения.