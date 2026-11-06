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Чехия предлага на България L-39 Skyfox след сделката със Сърбия

Чехия предлага на България L-39 Skyfox след сделката със Сърбия

6 Ноември, 2026 10:23 1 444 6

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Андрей Бабиш заяви, че Белград е купил шест учебно-бойни самолета. Машините могат да се използват и срещу безпилотни летателни апарати

Чехия предлага на България L-39 Skyfox след сделката със Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чехия е подготвила предложения за доставка на учебно-бойни самолети L-39 Skyfox за България, Полша и Словакия. Това съобщи чешкият министър-председател Андрей Бабиш на конференцията Prague Security Dialogue.

По думите му Чехия е продала на Сърбия шест самолета L-39 Skyfox, произведени от Aero Vodochody, както и партида транспортни самолети L-410. Бабиш заяви, че сделката е била потвърдена след летните преговори в Белград.

„Успяхме да продадем на Сърбия шест от тези самолети, освен това продадохме и самолети L-410“, каза Андрей Бабиш.

Чешкият премиер посочи, че L-39 Skyfox са предназначени не само за подготовка на военни пилоти. Самолетите могат да бъдат използвани и за изпълнение на задачи по борба с безпилотни летателни апарати. Това разширява ролята им отвъд стандартната летателна подготовка.

България е сред потенциалните купувачи

Чехия продължава да предлага самолета на международния пазар, като България е сред държавите, за които вече са подготвени конкретни предложения. В същата група са Полша и Словакия. От публично обявената информация не става ясно дали София е взела решение за покупка или на този етап става дума единствено за оферта.

L-39 Skyfox е ново поколение учебно-бойна платформа, произвеждана от Aero Vodochody. Освен за обучение на пилоти, тя е предназначена за леки бойни задачи и противодействие на безпилотни системи.

Самолетът вече има клиенти в Европа и Азия

Армения също е обявила закупуването на L-39 Skyfox. Сред останалите клиенти на платформата са Унгария и Виетнам.

След съобщението на Бабиш следващата стъпка за България би била оценка на предложението и решение дали да започнат официални преговори за броя на самолетите, конфигурацията им и условията по евентуална сделка.

Източници: focus-news.net, cesky.radio.cz


Чехия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    1 10 Отговор
    Благодарение на комунягите ни, завода за самолети в Ловеч бе превърнат в завод за колелета "Балканче".
    По голямо падение от това НЯМА !

    Коментиран от #2, #3, #6

    10:29 06.11.2026

  • 2 Ганьо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Като толкова е компетентен сега нищо не му пречи на Ганьо...ама няма ги Югославия и СССР...

    10:32 06.11.2026

  • 3 Възраждане

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Ами завод Балкан за електрокарите? Щяхме да залеем Европа с електрически коли за без пари, ако не го бяха окрали

    Коментиран от #4, #5

    10:49 06.11.2026

  • 4 Христо Божинов

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Аз съм имал щастието да съм живял в най-успешните години на България и мога да потвърдя че Балканкар бяха най-големият производител на електрокари в СВЕТА. Няма Китай, няма САЩ

    10:52 06.11.2026

  • 5 Абе да бе

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане":

    Ами завода за полупроводници в Ботевград? Вече щяхме да правим цели проводници.

    11:03 06.11.2026

  • 6 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Картофена нива, Белчо и Сивушка и самолети...

    11:33 06.11.2026

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