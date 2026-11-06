Чехия предлага на България L-39 Skyfox след сделката със Сърбия

Чехия е подготвила предложения за доставка на учебно-бойни самолети L-39 Skyfox за България, Полша и Словакия. Това съобщи чешкият министър-председател Андрей Бабиш на конференцията Prague Security Dialogue.

По думите му Чехия е продала на Сърбия шест самолета L-39 Skyfox, произведени от Aero Vodochody, както и партида транспортни самолети L-410. Бабиш заяви, че сделката е била потвърдена след летните преговори в Белград.

„Успяхме да продадем на Сърбия шест от тези самолети, освен това продадохме и самолети L-410“, каза Андрей Бабиш.

Чешкият премиер посочи, че L-39 Skyfox са предназначени не само за подготовка на военни пилоти. Самолетите могат да бъдат използвани и за изпълнение на задачи по борба с безпилотни летателни апарати. Това разширява ролята им отвъд стандартната летателна подготовка.

България е сред потенциалните купувачи

Чехия продължава да предлага самолета на международния пазар, като България е сред държавите, за които вече са подготвени конкретни предложения. В същата група са Полша и Словакия. От публично обявената информация не става ясно дали София е взела решение за покупка или на този етап става дума единствено за оферта.

L-39 Skyfox е ново поколение учебно-бойна платформа, произвеждана от Aero Vodochody. Освен за обучение на пилоти, тя е предназначена за леки бойни задачи и противодействие на безпилотни системи.

Самолетът вече има клиенти в Европа и Азия

Армения също е обявила закупуването на L-39 Skyfox. Сред останалите клиенти на платформата са Унгария и Виетнам.

След съобщението на Бабиш следващата стъпка за България би била оценка на предложението и решение дали да започнат официални преговори за броя на самолетите, конфигурацията им и условията по евентуална сделка.

Източници: focus-news.net, cesky.radio.cz