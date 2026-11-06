Чехия предлага на България L-39 Skyfox след сделката със Сърбия

Чехия е подготвила предложения за доставка на учебно-бойни самолети L-39 Skyfox за България, Полша и Словакия. Това съобщи чешкият министър-председател Андрей Бабиш на конференцията Prague Security Dialogue.
По думите му Чехия е продала на Сърбия шест самолета L-39 Skyfox, произведени от Aero Vodochody, както и партида транспортни самолети L-410. Бабиш заяви, че сделката е била потвърдена след летните преговори в Белград.„Успяхме да продадем на Сърбия шест от тези самолети, освен това продадохме и самолети L-410“, каза Андрей Бабиш.
Чешкият премиер посочи, че L-39 Skyfox са предназначени не само за подготовка на военни пилоти. Самолетите могат да бъдат използвани и за изпълнение на задачи по борба с безпилотни летателни апарати. Това разширява ролята им отвъд стандартната летателна подготовка.
България е сред потенциалните купувачи
Чехия продължава да предлага самолета на международния пазар, като България е сред държавите, за които вече са подготвени конкретни предложения. В същата група са Полша и Словакия. От публично обявената информация не става ясно дали София е взела решение за покупка или на този етап става дума единствено за оферта.
L-39 Skyfox е ново поколение учебно-бойна платформа, произвеждана от Aero Vodochody. Освен за обучение на пилоти, тя е предназначена за леки бойни задачи и противодействие на безпилотни системи.
Самолетът вече има клиенти в Европа и Азия
Армения също е обявила закупуването на L-39 Skyfox. Сред останалите клиенти на платформата са Унгария и Виетнам.
След съобщението на Бабиш следващата стъпка за България би била оценка на предложението и решение дали да започнат официални преговори за броя на самолетите, конфигурацията им и условията по евентуална сделка.
Източници: focus-news.net, cesky.radio.cz
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
По голямо падение от това НЯМА !
Коментиран от #2, #3, #6
10:29 06.11.2026
2 Ганьо
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Като толкова е компетентен сега нищо не му пречи на Ганьо...ама няма ги Югославия и СССР...
10:32 06.11.2026
3 Възраждане
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Ами завод Балкан за електрокарите? Щяхме да залеем Европа с електрически коли за без пари, ако не го бяха окрали
Коментиран от #4, #5
10:49 06.11.2026
4 Христо Божинов
До коментар #3 от "Възраждане":Аз съм имал щастието да съм живял в най-успешните години на България и мога да потвърдя че Балканкар бяха най-големият производител на електрокари в СВЕТА. Няма Китай, няма САЩ
10:52 06.11.2026
5 Абе да бе
До коментар #3 от "Възраждане":Ами завода за полупроводници в Ботевград? Вече щяхме да правим цели проводници.
11:03 06.11.2026
6 Факт
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Картофена нива, Белчо и Сивушка и самолети...
11:33 06.11.2026