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Украйна иска реакторите от Белене, но сделка няма
  Тема: Енергийна трансформация

Украйна иска реакторите от Белене, но сделка няма

14 Октомври, 2026 15:22 681 22

  • аец белене-
  • украйна-
  • ядрена енергетика-
  • атомстройекспорт-
  • хмелницка аец

Киев получи политическо одобрение за покупката през 2025 г., но България спря продажбата. Новото предложение е централата да бъде изградена в България с украинско участие

Украйна иска реакторите от Белене, но сделка няма - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украйна все още проявява интерес към двата реактора, произведени за АЕЦ „Белене“, но към момента не може да се говори, че ги използва. Оборудването не е продадено, не е транспортирано до Украйна и не работи в Хмелницката АЕЦ.

Темата отново беше поставена от премиера Румен Радев след среща с началника на кабинета на украинския президент Кирило Буданов. По думите на Радев украинската страна продължава да настоява за закупуването на реакторите, а той е предложил те да останат в България. „Можем да ги направим в „Белене“ с Украйна, с помощта на Европейския съюз и на Съединените щати“, заяви премиерът.

Как се стигна до украинския интерес

През юли 2023 г. Народното събрание възложи на правителството да преговаря с Украйна за продажбата на оборудването. Идеята беше двата реактора ВВЕР-1000 да бъдат използвани за довършването на блокове 3 и 4 на Хмелницката АЕЦ. Украйна има изградена площадка, ядрена инфраструктура и действащ оператор, което прави проекта различен от започването на нова централа на празен терен.

Украинският парламент одобри покупката през февруари 2025 г. Според депутата Андрий Жупанин предложената от Киев цена е била 600 млн. долара, докато България е настоявала за почти 700 млн. долара. Българският парламент обаче беше поставил минимална продажна цена, близка до платените от държавата близо 1,2 млрд. лева.

През април 2025 г. тогавашният вицепремиер Атанас Зафиров обяви, че реакторите няма да бъдат продавани. Така украинското парламентарно решение остана без практическо продължение, а оборудването продължи да се съхранява в Белене.

Защо се твърди, че Украйна може, а България не може

Разликата не е в това, че Украйна вече е получила специално разрешение да въведе реакторите в експлоатация. Украинският парламент просто одобри покупка на оборудване за конкретен проект. В България самият проект „Белене“ беше прекратен като държавна инвестиционна инициатива, а през 2023 г. парламентът избра продажбата като вариант за изход от натрупаните разходи.

Допълнително усложнение са ограниченията за работа с руски компании. Реакторите са произведени от руския ядрен сектор, а „Атомстройекспорт“ притежава права и техническа роля по част от оборудването. Това не представлява абсолютна забрана за всякакви действия. През септември 2026 г. Министерският съвет предостави дерогация, за да може да бъде продължена преконсервацията на оборудването с руско техническо ръководство. Дерогацията обаче е за съхраняване и поддръжка, а не е решение за изграждане и пускане на централа.

За да заработи АЕЦ „Белене“, са необходими строителство на цялата централа, лицензиране, системи за безопасност, турбинно оборудване, електрическа инфраструктура, финансиране и отговорен оператор. Самите реактори са ключово, но не и достатъчно условие.

Какво следва

Българското предложение е вместо продажба да се търси съвместно изграждане на централата в България, като Украйна участва и получава електроенергия през Румъния. За тази идея все още няма обявени инвестиционна схема, окончателна цена, междудържавен договор или срок за строителство.

Затова точният отговор на въпроса е: Украйна не използва реакторите от Белене, а само е одобрила покупката им и продължава да проявява интерес. България също не е лишена завинаги от възможността да ги използва, но досега държавата не е взела окончателно решение да изгради централата и не е осигурила необходимата финансова и техническа рамка.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg, kyivindependent.com


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а украйна иска ли да види

    12 2 Отговор
    къде ме е клъвнал петела?

    Коментиран от #11

    15:25 14.10.2026

  • 2 всичко им дайте

    17 2 Отговор
    И Гюро за президент да си го вземат

    Коментиран от #15

    15:25 14.10.2026

  • 3 Бойко

    15 1 Отговор
    Белене стартира 1981 година!
    До момента е един гьол!

    15:26 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Украинците са в Сл. Бряг

    11 0 Отговор
    „Промет Стиил“ ЕАД (разположено в с. Дебелт, община Средец, близо до Бургас) е стоманодобивно предприятие, което е част от украинската индустриална група „Метинвест“ (собственост на Ринат Ахметов).
    Нито една укра не работи там

    15:28 14.10.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    13 2 Отговор
    Радев продължава каквото Борисов започна!
    Американска европейска и незнам си каква още помощ - само арменския поп липсва да пее!
    За руско оборудване да не викаш руснаци е далеч повече от глупост!

    Имаме разрешение за тая централа! Руския ядрен оператор законно оперира в Европа!
    Всичко друго е прах в очите от натовския послушник - ПОРЕДЕН! Ще строим за 40 милиарда централа с пари от бюджета, а за 15 мислиарда полу готова пари нямало?!!!

    15:29 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 в кратце

    14 4 Отговор
    Реакторите са български и не бива да отиват в Украйна.

    Коментиран от #13

    15:29 14.10.2026

  • 9 Енергетик

    5 5 Отговор
    Докато ДС-КГБ мафията управлява, така ще е.

    15:30 14.10.2026

  • 10 И Киев е Руски

    9 3 Отговор
    Вместо реактори Украйна получи и ще продължава да получава управляеми авоиобомби ФАБ -3000

    15:30 14.10.2026

  • 11 странно

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "а украйна иска ли да види":

    как така, изведнъж, точно след ударите в ЧМ, подновиха искането си, това някакъв намек ли е?

    15:34 14.10.2026

  • 12 Хмм

    6 0 Отговор
    само украинска централа ни липсваше, да гръмне като Чернобил

    15:34 14.10.2026

  • 13 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "в кратце":

    те вече не ги искат в украйна, а да им направим с тях АЕЦ в България

    15:36 14.10.2026

  • 14 Рундьо лъже ангро!

    4 3 Отговор
    Обсъждал мира за Украйна! Буданов дошъл да говори за реакторите и какво му е секретното? По-лошото е, че рундьо е лъжец. Лъже и ей така за спорт!

    15:37 14.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Какво общо има

    1 2 Отговор
    Гюров с шикалките рундьови?

    15:39 14.10.2026

  • 18 Пламен

    4 1 Отговор
    В Белене закопахме 3 милиарда долара....от тях 2 са окрадени

    15:40 14.10.2026

  • 19 Обещания , типично за Радев

    3 1 Отговор
    Как се гради атомна електроцентрала от колко подред години ние градим Белене
    Ха ха ха

    15:41 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Градите Белене и още не сте го изградили! До кога ,бре хора?!

    16:01 14.10.2026

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