България и Словакия обсъдиха нови ядрени мощности и газ

България и Словакия подготвят меморандум за разбирателство в областта на енергетиката. Документът ще обхване изграждането на нови ядрени мощности, доставките на природен газ и развитието на възобновяеми енергийни източници.

Това е обсъдено на среща между министъра на енергетиката Ива Петрова и словашкия вицепремиер и министър на икономиката Дениса Сакова. Разговорите са проведени в Прага в рамките на 19-ия Европейски форум за ядрена енергетика.

Сътрудничество при новите ядрени мощности

Основен акцент е поставен върху обмена на практически опит при изграждането на нови ядрени мощности. Българската страна е представена и от Свилена Николова, член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“, и Мирослав Дамянов, член на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“.

Обсъдени са още диверсификацията на доставките на ядрено гориво и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. Разговорите са свързани с развитието на двустранното партньорство в ядрената енергетика, но не представляват обявяване на конкретен инвестиционен договор или график за строителство.

Газови доставки и Вертикалният коридор

България и Словакия са част от инициативата за Вертикалния газов коридор, която предвижда допълнителни маршрути за доставка на природен газ към Централна и Източна Европа.

В този контекст е обсъдено търговското сътрудничество между „Булгаргаз“ и словашката компания SPP. Сред разгледаните теми са достъпът до инфраструктура за втечнен природен газ, съхранението на природен газ и трансграничните маршрути за доставка.

„България и Словакия имат натрупана енергийна експертиза и сходни стратегически приоритети“, заяви Ива Петрова.

По думите на министъра по-тясното сътрудничество може да има практическо значение за енергийната сигурност в Централна и Югоизточна Европа, постигането на климатичните цели и ограничаването на натиска от високите енергийни цени в Европейския съюз.

Към момента не е обявено кога ще бъде подписан меморандумът. Не са съобщени и конкретни финансови параметри или срокове за отделни проекти.

Източници: news.bg