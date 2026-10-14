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България и Словакия обсъдиха нови ядрени мощности и газ
  Тема: Енергийна трансформация

България и Словакия обсъдиха нови ядрени мощности и газ

14 Октомври, 2026 14:12 681 2

  • ядрена енергетика-
  • природен газ-
  • словакия-
  • булгаргаз-
  • вертикален газов коридор

Двете държави подготвят меморандум за енергийно сътрудничество, който ще включва ядрената енергетика, природния газ и възобновяемите източници

България и Словакия обсъдиха нови ядрени мощности и газ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България и Словакия подготвят меморандум за разбирателство в областта на енергетиката. Документът ще обхване изграждането на нови ядрени мощности, доставките на природен газ и развитието на възобновяеми енергийни източници.

Това е обсъдено на среща между министъра на енергетиката Ива Петрова и словашкия вицепремиер и министър на икономиката Дениса Сакова. Разговорите са проведени в Прага в рамките на 19-ия Европейски форум за ядрена енергетика.

Сътрудничество при новите ядрени мощности

Основен акцент е поставен върху обмена на практически опит при изграждането на нови ядрени мощности. Българската страна е представена и от Свилена Николова, член на Съвета на директорите на АЕЦ „Козлодуй“, и Мирослав Дамянов, член на Съвета на директорите на „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“.

Обсъдени са още диверсификацията на доставките на ядрено гориво и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. Разговорите са свързани с развитието на двустранното партньорство в ядрената енергетика, но не представляват обявяване на конкретен инвестиционен договор или график за строителство.

Газови доставки и Вертикалният коридор

България и Словакия са част от инициативата за Вертикалния газов коридор, която предвижда допълнителни маршрути за доставка на природен газ към Централна и Източна Европа.

В този контекст е обсъдено търговското сътрудничество между „Булгаргаз“ и словашката компания SPP. Сред разгледаните теми са достъпът до инфраструктура за втечнен природен газ, съхранението на природен газ и трансграничните маршрути за доставка.

„България и Словакия имат натрупана енергийна експертиза и сходни стратегически приоритети“, заяви Ива Петрова.

По думите на министъра по-тясното сътрудничество може да има практическо значение за енергийната сигурност в Централна и Югоизточна Европа, постигането на климатичните цели и ограничаването на натиска от високите енергийни цени в Европейския съюз.

Към момента не е обявено кога ще бъде подписан меморандумът. Не са съобщени и конкретни финансови параметри или срокове за отделни проекти.

Източници: news.bg


София / България
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  • 1 Пецата

    0 0 Отговор
    За мене е важно да има ракиа разбираш ли със салата и яка музика 🤣

    14:15 14.10.2026

  • 2 Дали са се сетили да пообсъдят и нивото

    0 0 Отговор
    на река Дунав, че ние вече имаме един паметник на ядрената енергетика в Белене и още няколко блока в Козлодуй изправни, но бастисани в името на българо европейската дружба ама ако Дунав вземе всяка година да пада така стремително може да се появят още паметници на ядрената енергетика барабар с тези от новообсъдените мераци.

    14:32 14.10.2026

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