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19 октомври 1925 г. Гръцката армия нахлува в България (ВИДЕО)

19 октомври 1925 г. Гръцката армия нахлува в България (ВИДЕО)

19 Октомври, 2026 03:06 540 39

  • гърция-
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Петричкият инцидент едвам не разпалва Трета Балканска война

19 октомври 1925 г. Гръцката армия нахлува в България (ВИДЕО) - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 19 октомври 1925 година в местността Демир капия български войници граничари копаят кладенец. Гръцките часовои не преценяват правилно действието, извършвано от тях и смятат, че те копаят окоп – нещо, което нямат право да правят. Към 14:30 часа един гръцки граничар съвсем безцеремонно се запътва към тях, навлизайки в българска територия. Българският часовой Радой Георгиев стреля по нарушителя и го убива. Започва престрелка, в която е ранен друг гръцки войник, който по - късно също умира, разказва сайтът „Българска история“.

Българското правителство настоява случаят да бъде решен цивилизовано

чрез съставяне на комисия с представители на двете страни, която да разследва случая, да разкрие кои са виновните и да ги накаже. Гръцкият министър - председател отказва. Той вижда удобния момент за нападение срещу България. На 22 октомври 1925 година, без да обявява война, генерал Пангалос заповядва на VІ гръцка дивизия, разположена край Сяр, да нахлуе в България. Тя преминава южната ни граница, разтеглена на широк 40 километра фронт. Четвърти армейски корпус получава нареждане да се насочи от Драма и Кавала към град Неврокоп (днес Гоце Делчев). Числеността на гръцката армия достига близо 100 000 войника. Срещу нея се изправят българските граничари, които според Ньойския договор са в намален състав и наброяват 300 души. За кратко време са превзети селата: Кулата, Чучолигово, Марино поле, Долно Спанчево, Ново Ходжово, Пиперица, Лехово, Тополница, Марикостиново, Картечно.

България е изправена пред съдбоносно решение. Въпросът е дали да се противодейства със сила на гръцката агресия, или да се потърси дипломатическо решение. Правителството решава да действа по втория вариант и както се вижда в последствие това е правилният избор.

Българското правителство, начело на което стои Александър Цанков,

незабавно информира Секретариата на ОН в Женева за гръцката агресия.

Към зоната, в която е осъществено нахлуването военният министър генерал Иван Вълков изпраща подкрепления, състоящи се от 6 пехотни, 3 картечни роти с 4 планински и 8 полски оръдия, общата численост, на които възлиза на едва около 1000 войника. На изпратената българска армия е заповядано изрично да оказва отпор на гърците единствено при крайна необходимост. Друга задача, с която правителството се нагърбва е, това да евакуира българите от застрашените области.

Междувременно гръцките войници започват да грабят каквото могат, което забавя техните настъпателни действия. Това дава възможност на българските войски да се окопаят в района на гара Генерал Тодоров и местността Рупите. Гръцкото забавяне също така позволява на силната в този регион организация на ВМРО да изпрати свои подкрепления към Петрич. Атаки на града има още на 22 - 23 октомври, но най - сериозната се състои на 25 през същия месец.

Местните жители, подкрепени от четите на ВМРО,

успяват на няколко пъти да отблъснат гърците.

На 27 октомври от ОН пристига нота до България и Гърция, в която се настоява двете страни да прекратят всякакви военни действия. Съветът на организацията веднага изпраща военните аташета на Франция, Великобритания и Италия, които да следят за това дали са изпълнени дадените заръки. На 28 октомври гръцкото правителство официално дава нареждане на своята армия да се изтегли от българските земи.

На 29 октомври 1925 година, след като гръцката армия вече е в пределите на своята държава, ОН назначава анкетна комисия с председател британския посланик в Испания Хорас Ръмболд и членове - генерал Серини от Франция, генерал Ферарио от Италия, Адлер Кройц от Швейцария и Дроглевер Фортуин от Холандия. Целта на комисията е да проучи положението на засегнатите райони, за да определи стойността на обезщетението, което трябва да бъде платено на България. Констатира се, че гърците са виновни за опожаряването на 12 български села. Жертвите от българска страна възлизат на убити 4 войници и 5 граждани, ранени са 2 офицери, 9 войници и 10 граждани, 3 жени и 2 деца, а безследно изчезнали са 11 войници. За гръцките жертви няма официални данни. Според Иван Михайлов те възлизат на над 120 убити войници.

Анкетната комисия взима решение на

Гърция да изплати на България обезщетение в размер на 30 милиона лева.

Така завършва тази кратка война, която бива наречена „инцидент“.

Дължимата сума е изплатена, а 1 милион и 200 хиляди лева отиват за пострадалите от град Петрич. Изненадващо те се отказват от личното обезщетение и решават да дадат парите за построяването на сграда на гимназията, която дотогава се помещава в частна къща. През 1926 година започва строежа, но парите се оказват недостатъчни и гражданите на града даряват от собствените си средства и така сградата е завършена.

На 31 октомври 1937 година, на честванията по повод 25-ата годишнина от освобождението на Петрич от турско робство, е открит първият исторически паметник в града. На една от неговите мемориални плочи са изписани имената на загиналите в защитата на града от гърците. Макар и участвали в един забравен от историята конфликт, самите те, които са дали своя живот за родината, биват увековечени.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малко уточнения

    117 5 Отговор
    Да, ОН в края на краищата застава на страната на България, срещу очевидния агресор. Но това не става толкова лесно. Ако гръцката армия беше превзела трайно български територии, можехме да загубим югозапада и ОН да бъде представено пред свършен факт.
    Времето нужно за да сработи международната дипломация и за изясняване на позиция и прилагане на дипломатически мерки е време на тежки битки - от една страна гръцката редовна армия, а от друга четите на ВМРО и хиляди доброволци - основно македонци и шопи.
    Намесата на редовната българска армия би комприметирала дипломатическите усилия на правителството, а дипломацията е единствения ни шанс, защото БА е окастрена, деморализирана и оградена от врагове - победителки в 2БВ...
    Тук са пропуснали да споменат героизма на тези нередовни паравоенни групи, които по чудо спират редовната армия на агресора.
    Препоръчвам ви да прочетете подробни за тази забравена от историците ни война.

    А за македонстващите ще дам един поучителен факт - когато хората питали четите на ВМРО как ще се справят с добре въоръжена и многобройна редовна войска , те казвали - "По добре да Умрем тука, отколкото чужденец да омърси българската земя"!
    Това са вашите предци и герои, учажаеми македонски съседи.... Македонците спасяват българския Югозапад от анексия.

    07:06 19.10.2023

  • 2 Истината съм аз

    118 1 Отговор
    Допълнение : дарили средствата за училище !!!
    Не за екскурзии не за дрога, чалга а за училище !

    07:44 19.10.2023

  • 3 Ставракис

    45 30 Отговор
    Сега трябва да стане обратното през 2025г - в отбелязване на 100 годишната от нахлуването на Гърците да нахлуем ние Българите!

    Коментиран от #4, #5, #16

    08:55 19.10.2023

  • 4 Баш Батка

    79 19 Отговор

    До коментар #3 от "Ставракис":

    Седефчо и приетели, с какво ще нахлуеш освен с луканка и две щайги с домати за да можеш да отидеш на море там. Гръцката армия е една от най-силните в Европа, най-модерната и държи отпор на Турция и до ден днешен. Те нямат хартиени самолети и невидими подводници, става въпрос за тежко въоражение и многобройна армия.

    Коментиран от #6, #13

    10:01 19.10.2023

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пецата

    28 26 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Батка":

    На тебе проблема ти е, че немаш кинти за луканка даже за у вас да си купиш, камо ли носиш до Гърция 😆 ама иначе се прайш на военен експерт четейки Google 🤣

    10:30 19.10.2023

  • 7 "ВРАГ НА НАРОДА"

    19 25 Отговор
    БЪЛГАРИЯ Е ЗАОБИКОЛЕНА ОТ ДУШМАНИ, А НАРОДНИТЕ ПР€ДАТ€ЛИ $ЛУШКАТ по$$ол$$твото!

    БЪЛГАРИЯ НА ТРИ МОРЕТА, БЕЗ Ч€РВ€НИ -М€К€Р€ТА!
    ОМРЪЗНА МИ ОТ nato-БКП-ФАТМАЦИ,ОТ €вро-дж€н д€ра$ти и ГЛУПАЦИ!
    СЕГА ЗА БОЙ АКО НЕ СТАНЕМ, булгари$тан ЩЕ СИ ОСТАНЕМ!

    18:49 19.10.2023

  • 8 Някой

    26 23 Отговор
    Може да пишете статия и за фашисткия преврат 1923г. Където са намесени ВМРО и техен човек наръгва над 100 ъпти премиера и му реже главата и носят в София - това месец след като земеделците са избрани с 52%. Явно от страх, че ще ги съдят за придезвиканата втора национална катастрофа, със загубени над 11 хиляди квадратни километра територия и плащане на обещетение в милиарди златни франка. Ама такива рода на антифашисти (като Христо Иванов), сега отричат фашизма. И искат разрушаване на паметника до булевард Хитлер от 1940г. Сега Евлоги и Христо Георгиеви. От стадиона нататък булевард Мусолини. Паметник на съветската армия е имало дори в САЩ, но махнат. А ЕС произхожда от миньорски съюз създаден на 9.5 в чест на победата над нацизма.

    Коментиран от #9

    19:46 19.10.2023

  • 9 патето Яки

    32 18 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Посолството не дава такива своеволия,........ по скоро ща напишат статии за промиване на мозъците че септемврийското въстание е поръчано от Москва и 9 септември е преврат и руска окупация.

    Коментиран от #21

    21:14 19.10.2023

  • 10 патето Яки

    15 39 Отговор
    Тъпи граничари , вместо да пият по една ракия с гръцките войници те решили да ги убиват.

    21:17 19.10.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 В гръцката армия

    29 17 Отговор

    До коментар #4 от "Баш Батка":

    са само обратни, които не могат да набият една Албания, камо ли Турция. Ако не бяха англо-саксонците и галите зад тях, турците вече да са ги отнесли. И англо-саксите и галите са зад тях, защото са им редовните сарящи в летните месеци. Гръцката армия била най-силната в Европа? След кого? След Северна Македония ли? Имали самолети и малко кораби, е и? Видя се при една съвременна война, че нито скъпите самолети, нито скъпите кораби, вървят пред по-евтините и ефективни дронове.

    Коментиран от #19

    05:09 19.10.2025

  • 14 име

    29 13 Отговор
    Никаква вода ат Струма, Места, и Арда за тия мръсни боклуци.

    Коментиран от #15

    05:40 19.10.2025

  • 15 Данайците...

    31 12 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    са най-големите воклуци. Единствените, които не ни пускаха през граница, преди да влезем в ЕС 2007, бяха данайците, нищо че имахме гратисен период 3 месеца. За да видим близките си там, заобикаляхме цяла Европа през Италия. Така се гавриха с българите на Кулата, че хиляди българи все още помнят много добре. Няма да обяснявам и гаврите с визи пред гръцкото посолство и консулства в България спрямо българи, нищо че извън посолството или консулството, някой грък можеше да бъде леко потрошен. Далеч от данайци!

    Коментиран от #30

    05:55 19.10.2025

  • 16 Нахлува се в чуждо

    31 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ставракис":

    Няма как да нахлуваме, до Солун е все българска земя.

    07:53 19.10.2025

  • 17 Факт

    16 5 Отговор
    ВМРО спасили и дарили!

    07:55 19.10.2025

  • 18 Чичак

    13 13 Отговор
    Каква ирония, тези хора щяха да живеят много по добре в Гърция.
    И сега, когато има няколко дни празници се юрват за Гърция

    08:23 19.10.2025

  • 19 Чичак

    23 6 Отговор

    До коментар #13 от "В гръцката армия":

    Аве хлапе, има ли по смешна армия на балканите от бг...шапкари друсащи шкембета на Великден

    08:41 19.10.2025

  • 20 Българин

    23 3 Отговор

    До коментар #12 от "Грък":

    Като видя гъркиня и паля маторя с двата коша. Не случайно гърците са открили секса, а 200 години по-късно в него италианците са включили жената.

    09:18 19.10.2025

  • 21 един друг

    19 21 Отговор

    До коментар #9 от "патето Яки":

    Всъщност, това което си написал е самата историческа истина-руската армия е окупатор, България трябва насила да я издържа и на 9-ти септември се извършва преврат, който по тогавашните закони и Конституция е незаконен.
    Защо трябваше да зацапваш хубавата статия за героизма на обикновените хора от Петричкия край за защита на България? Навсякъде тролите за фашистка Русия, срамно е.

    Коментиран от #23, #29

    09:30 19.10.2025

  • 22 Турция и Гърция са супуер

    10 16 Отговор
    Нашите гръцки братя не могат да направят това.Само Русия ни е нападала.Но вече няма как да стане това.

    Коментиран от #24

    09:59 19.10.2025

  • 23 балалай

    9 18 Отговор

    До коментар #21 от "един друг":

    А бе,човек,ти нормален русофил срещал ли си!?

    10:05 19.10.2025

  • 24 Хмм

    20 3 Отговор

    До коментар #22 от "Турция и Гърция са супуер":

    Не ви схващат иронията, а гърците типично за тях палят българските селища, за да прогонят българите и да се настанят там, срещу турците в Смирна (Измир) не са успели, запалили града, но турците ги попилели, а френските кораби в пристанището не се притекли на помощ на своите съюзници, а за статията благодаря.

    10:09 19.10.2025

  • 25 Вай

    13 0 Отговор
    Значи за Отмъщение,изкупихме,стотици инати,в Елада!!!Демек превзехме ги по мирен начин!!!

    10:33 19.10.2025

  • 26 Хох

    8 1 Отговор
    Отг.ставракис,Ний нахлухме.Сума ти имоти закупихме!!!

    10:38 19.10.2025

  • 27 да се помни

    1 14 Отговор
    Дълбок поклон за всички загинали гръцки войни!

    11:08 19.10.2025

  • 28 Ефрейтор Петков

    7 2 Отговор
    Гръцките жертви са десетки пъти повече както и българските,спрете да лъжете хората журналя неграмотна и незнеша!

    14:07 19.10.2025

  • 29 Гост

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "един друг":

    - Русия е окупатор! - каза Дауд, а Ибрям му писа един плюс, и после още един от служебният телефон.

    14:09 19.10.2025

  • 30 Гост

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Данайците...":

    Казано е:
    Дан ще бъде змията, която хапе коня, за да не може пътникът да продължи пътя си.
    Казано е още, че преди да дойде Антихриста, данайците ще си върнат земите.

    14:12 19.10.2025

  • 31 плевен

    5 8 Отговор
    Много хубава патриотична статия. Лошите гърци, добрите българи и т.н.. Но хайде да не се лъжем. Кой копае кладенец на граничната бразда? И защо са застреляни две гръцки момчета без нужда? Другото е политика и пропаганда, за кеф на турците.

    17:44 19.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ня Кой Си

    1 1 Отговор
    Добра статия, благодаря !

    02:15 20.10.2025

  • 35 До плевен

    1 1 Отговор
    А защо да не се копае кладенец, ако няма течаща вода наблизо ? И не е бил на брзадата, а отсам !

    02:18 20.10.2025

  • 36 До плевен

    0 2 Отговор
    А ако са копаели окопи, дали щяха да са само няколко човека ?!

    02:20 20.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Горски

    2 0 Отговор
    Всички съседи са ни нападали а сега ги гласят същите гадове да ни помагат отбранително заради натото,ще помагат ама друг път направо ще ни превземат и обиждат. Българският часовой Радой Георгиев стреля по нарушителя и го убива..." - е това е най-важната част на текста в днешното му звучене - българските граничари, ако все още има такива, трябва да се поучат, че границата е като разграден двор. Аз това си го знам, да четат патрЕотите дето напролет пълнят багажника с лидълска бира и палят за Керамоти. Същото важи и за патрЕотите дето на 3-ти Март хвърлят камъне и дърве от дивана, а на 4-ти са за зехтинче в Одрин, пък на 5-ти кълчат ханш на зурна и тъпан в чалготеката.
    Имам много поздрави и патрЕотите фенове на плескавицата и Лепа Брена.
    Поздравявам още патрЕотите, които още чакат червената армия да акостира на Бургас с хляб и сол, нищо че при последното си идване са унищожили цвета на нацията и са ни върнали в 1-ви клас.

    03:15 19.10.2026

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