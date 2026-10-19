19 октомври 1925 г. Гръцката армия нахлува в България (ВИДЕО)

На 19 октомври 1925 година в местността Демир капия български войници граничари копаят кладенец. Гръцките часовои не преценяват правилно действието, извършвано от тях и смятат, че те копаят окоп – нещо, което нямат право да правят. Към 14:30 часа един гръцки граничар съвсем безцеремонно се запътва към тях, навлизайки в българска територия. Българският часовой Радой Георгиев стреля по нарушителя и го убива. Започва престрелка, в която е ранен друг гръцки войник, който по - късно също умира, разказва сайтът „Българска история“.
Българското правителство настоява случаят да бъде решен цивилизовано
чрез съставяне на комисия с представители на двете страни, която да разследва случая, да разкрие кои са виновните и да ги накаже. Гръцкият министър - председател отказва. Той вижда удобния момент за нападение срещу България. На 22 октомври 1925 година, без да обявява война, генерал Пангалос заповядва на VІ гръцка дивизия, разположена край Сяр, да нахлуе в България. Тя преминава южната ни граница, разтеглена на широк 40 километра фронт. Четвърти армейски корпус получава нареждане да се насочи от Драма и Кавала към град Неврокоп (днес Гоце Делчев). Числеността на гръцката армия достига близо 100 000 войника. Срещу нея се изправят българските граничари, които според Ньойския договор са в намален състав и наброяват 300 души. За кратко време са превзети селата: Кулата, Чучолигово, Марино поле, Долно Спанчево, Ново Ходжово, Пиперица, Лехово, Тополница, Марикостиново, Картечно.
България е изправена пред съдбоносно решение. Въпросът е дали да се противодейства със сила на гръцката агресия, или да се потърси дипломатическо решение. Правителството решава да действа по втория вариант и както се вижда в последствие това е правилният избор.
Българското правителство, начело на което стои Александър Цанков,
незабавно информира Секретариата на ОН в Женева за гръцката агресия.
Към зоната, в която е осъществено нахлуването военният министър генерал Иван Вълков изпраща подкрепления, състоящи се от 6 пехотни, 3 картечни роти с 4 планински и 8 полски оръдия, общата численост, на които възлиза на едва около 1000 войника. На изпратената българска армия е заповядано изрично да оказва отпор на гърците единствено при крайна необходимост. Друга задача, с която правителството се нагърбва е, това да евакуира българите от застрашените области.
Междувременно гръцките войници започват да грабят каквото могат, което забавя техните настъпателни действия. Това дава възможност на българските войски да се окопаят в района на гара Генерал Тодоров и местността Рупите. Гръцкото забавяне също така позволява на силната в този регион организация на ВМРО да изпрати свои подкрепления към Петрич. Атаки на града има още на 22 - 23 октомври, но най - сериозната се състои на 25 през същия месец.
Местните жители, подкрепени от четите на ВМРО,
успяват на няколко пъти да отблъснат гърците.
На 27 октомври от ОН пристига нота до България и Гърция, в която се настоява двете страни да прекратят всякакви военни действия. Съветът на организацията веднага изпраща военните аташета на Франция, Великобритания и Италия, които да следят за това дали са изпълнени дадените заръки. На 28 октомври гръцкото правителство официално дава нареждане на своята армия да се изтегли от българските земи.
На 29 октомври 1925 година, след като гръцката армия вече е в пределите на своята държава, ОН назначава анкетна комисия с председател британския посланик в Испания Хорас Ръмболд и членове - генерал Серини от Франция, генерал Ферарио от Италия, Адлер Кройц от Швейцария и Дроглевер Фортуин от Холандия. Целта на комисията е да проучи положението на засегнатите райони, за да определи стойността на обезщетението, което трябва да бъде платено на България. Констатира се, че гърците са виновни за опожаряването на 12 български села. Жертвите от българска страна възлизат на убити 4 войници и 5 граждани, ранени са 2 офицери, 9 войници и 10 граждани, 3 жени и 2 деца, а безследно изчезнали са 11 войници. За гръцките жертви няма официални данни. Според Иван Михайлов те възлизат на над 120 убити войници.
Анкетната комисия взима решение на
Гърция да изплати на България обезщетение в размер на 30 милиона лева.
Така завършва тази кратка война, която бива наречена „инцидент“.
Дължимата сума е изплатена, а 1 милион и 200 хиляди лева отиват за пострадалите от град Петрич. Изненадващо те се отказват от личното обезщетение и решават да дадат парите за построяването на сграда на гимназията, която дотогава се помещава в частна къща. През 1926 година започва строежа, но парите се оказват недостатъчни и гражданите на града даряват от собствените си средства и така сградата е завършена.
На 31 октомври 1937 година, на честванията по повод 25-ата годишнина от освобождението на Петрич от турско робство, е открит първият исторически паметник в града. На една от неговите мемориални плочи са изписани имената на загиналите в защитата на града от гърците. Макар и участвали в един забравен от историята конфликт, самите те, които са дали своя живот за родината, биват увековечени.
19 октомври 1925 г. Гръцката армия нахлува в България (ВИДЕО)
19 Октомври, 2026 03:06 540 39
Петричкият инцидент едвам не разпалва Трета Балканска война
На 19 октомври 1925 година в местността Демир капия български войници граничари копаят кладенец. Гръцките часовои не преценяват правилно действието, извършвано от тях и смятат, че те копаят окоп – нещо, което нямат право да правят. Към 14:30 часа един гръцки граничар съвсем безцеремонно се запътва към тях, навлизайки в българска територия. Българският часовой Радой Георгиев стреля по нарушителя и го убива. Започва престрелка, в която е ранен друг гръцки войник, който по - късно също умира, разказва сайтът „Българска история“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малко уточнения
Времето нужно за да сработи международната дипломация и за изясняване на позиция и прилагане на дипломатически мерки е време на тежки битки - от една страна гръцката редовна армия, а от друга четите на ВМРО и хиляди доброволци - основно македонци и шопи.
Намесата на редовната българска армия би комприметирала дипломатическите усилия на правителството, а дипломацията е единствения ни шанс, защото БА е окастрена, деморализирана и оградена от врагове - победителки в 2БВ...
Тук са пропуснали да споменат героизма на тези нередовни паравоенни групи, които по чудо спират редовната армия на агресора.
Препоръчвам ви да прочетете подробни за тази забравена от историците ни война.
А за македонстващите ще дам един поучителен факт - когато хората питали четите на ВМРО как ще се справят с добре въоръжена и многобройна редовна войска , те казвали - "По добре да Умрем тука, отколкото чужденец да омърси българската земя"!
Това са вашите предци и герои, учажаеми македонски съседи.... Македонците спасяват българския Югозапад от анексия.
07:06 19.10.2023
2 Истината съм аз
Не за екскурзии не за дрога, чалга а за училище !
07:44 19.10.2023
3 Ставракис
Коментиран от #4, #5, #16
08:55 19.10.2023
4 Баш Батка
До коментар #3 от "Ставракис":Седефчо и приетели, с какво ще нахлуеш освен с луканка и две щайги с домати за да можеш да отидеш на море там. Гръцката армия е една от най-силните в Европа, най-модерната и държи отпор на Турция и до ден днешен. Те нямат хартиени самолети и невидими подводници, става въпрос за тежко въоражение и многобройна армия.
Коментиран от #6, #13
10:01 19.10.2023
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пецата
До коментар #4 от "Баш Батка":На тебе проблема ти е, че немаш кинти за луканка даже за у вас да си купиш, камо ли носиш до Гърция 😆 ама иначе се прайш на военен експерт четейки Google 🤣
10:30 19.10.2023
7 "ВРАГ НА НАРОДА"
БЪЛГАРИЯ НА ТРИ МОРЕТА, БЕЗ Ч€РВ€НИ -М€К€Р€ТА!
ОМРЪЗНА МИ ОТ nato-БКП-ФАТМАЦИ,ОТ €вро-дж€н д€ра$ти и ГЛУПАЦИ!
СЕГА ЗА БОЙ АКО НЕ СТАНЕМ, булгари$тан ЩЕ СИ ОСТАНЕМ!
18:49 19.10.2023
8 Някой
Коментиран от #9
19:46 19.10.2023
9 патето Яки
До коментар #8 от "Някой":Посолството не дава такива своеволия,........ по скоро ща напишат статии за промиване на мозъците че септемврийското въстание е поръчано от Москва и 9 септември е преврат и руска окупация.
Коментиран от #21
21:14 19.10.2023
10 патето Яки
21:17 19.10.2023
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 В гръцката армия
До коментар #4 от "Баш Батка":са само обратни, които не могат да набият една Албания, камо ли Турция. Ако не бяха англо-саксонците и галите зад тях, турците вече да са ги отнесли. И англо-саксите и галите са зад тях, защото са им редовните сарящи в летните месеци. Гръцката армия била най-силната в Европа? След кого? След Северна Македония ли? Имали самолети и малко кораби, е и? Видя се при една съвременна война, че нито скъпите самолети, нито скъпите кораби, вървят пред по-евтините и ефективни дронове.
Коментиран от #19
05:09 19.10.2025
14 име
Коментиран от #15
05:40 19.10.2025
15 Данайците...
До коментар #14 от "име":са най-големите воклуци. Единствените, които не ни пускаха през граница, преди да влезем в ЕС 2007, бяха данайците, нищо че имахме гратисен период 3 месеца. За да видим близките си там, заобикаляхме цяла Европа през Италия. Така се гавриха с българите на Кулата, че хиляди българи все още помнят много добре. Няма да обяснявам и гаврите с визи пред гръцкото посолство и консулства в България спрямо българи, нищо че извън посолството или консулството, някой грък можеше да бъде леко потрошен. Далеч от данайци!
Коментиран от #30
05:55 19.10.2025
16 Нахлува се в чуждо
До коментар #3 от "Ставракис":Няма как да нахлуваме, до Солун е все българска земя.
07:53 19.10.2025
17 Факт
07:55 19.10.2025
18 Чичак
И сега, когато има няколко дни празници се юрват за Гърция
08:23 19.10.2025
19 Чичак
До коментар #13 от "В гръцката армия":Аве хлапе, има ли по смешна армия на балканите от бг...шапкари друсащи шкембета на Великден
08:41 19.10.2025
20 Българин
До коментар #12 от "Грък":Като видя гъркиня и паля маторя с двата коша. Не случайно гърците са открили секса, а 200 години по-късно в него италианците са включили жената.
09:18 19.10.2025
21 един друг
До коментар #9 от "патето Яки":Всъщност, това което си написал е самата историческа истина-руската армия е окупатор, България трябва насила да я издържа и на 9-ти септември се извършва преврат, който по тогавашните закони и Конституция е незаконен.
Защо трябваше да зацапваш хубавата статия за героизма на обикновените хора от Петричкия край за защита на България? Навсякъде тролите за фашистка Русия, срамно е.
Коментиран от #23, #29
09:30 19.10.2025
22 Турция и Гърция са супуер
Коментиран от #24
09:59 19.10.2025
23 балалай
До коментар #21 от "един друг":А бе,човек,ти нормален русофил срещал ли си!?
10:05 19.10.2025
24 Хмм
До коментар #22 от "Турция и Гърция са супуер":Не ви схващат иронията, а гърците типично за тях палят българските селища, за да прогонят българите и да се настанят там, срещу турците в Смирна (Измир) не са успели, запалили града, но турците ги попилели, а френските кораби в пристанището не се притекли на помощ на своите съюзници, а за статията благодаря.
10:09 19.10.2025
25 Вай
10:33 19.10.2025
26 Хох
10:38 19.10.2025
27 да се помни
11:08 19.10.2025
28 Ефрейтор Петков
14:07 19.10.2025
29 Гост
До коментар #21 от "един друг":- Русия е окупатор! - каза Дауд, а Ибрям му писа един плюс, и после още един от служебният телефон.
14:09 19.10.2025
30 Гост
До коментар #15 от "Данайците...":Казано е:
Дан ще бъде змията, която хапе коня, за да не може пътникът да продължи пътя си.
Казано е още, че преди да дойде Антихриста, данайците ще си върнат земите.
14:12 19.10.2025
31 плевен
17:44 19.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ня Кой Си
02:15 20.10.2025
35 До плевен
02:18 20.10.2025
36 До плевен
02:20 20.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Горски
Имам много поздрави и патрЕотите фенове на плескавицата и Лепа Брена.
Поздравявам още патрЕотите, които още чакат червената армия да акостира на Бургас с хляб и сол, нищо че при последното си идване са унищожили цвета на нацията и са ни върнали в 1-ви клас.
03:15 19.10.2026