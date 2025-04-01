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Слави Трифонов: Видях клип, в който рекламирам лекарство. Фалшив е!

Слави Трифонов: Видях клип, в който рекламирам лекарство. Фалшив е!

1 Април, 2025 17:01 309 20

  • слави трифонов-
  • лекарство-
  • клип

Живеем във времена, в които подобни измами явно ще бъдат част от нашия живот, каза той

Слави Трифонов: Видях клип, в който рекламирам лекарство. Фалшив е! - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Слави Трифонов, фейсбук:

Днес в интернет видях клип, в който аз рекламирам лекарство против хипертония. Този клип е фалшив, това не съм аз, а е направен с изкуствен интелект. Не се подвеждайте по подобни клипове, а проверявайте и не се доверявайте лесно. За нищо на света не бих искал, подобна гнусна измислица, по какъвто и да е било начин, да навреди на вашето здраве.

Живеем във времена, в които подобни измами явно ще бъдат част от нашия живот. За това, още веднъж апелирам, да не се доверявате лесно, а винаги да проверявате, да бъдете внимателни, дори подозрителни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Миролюб бенатов

    7 0 Отговор
    Повече от тебе няма накъде

    17:02 01.04.2025

  • 2 И да е

    8 1 Отговор
    истински - все тая ! Така или иначе никой за нищо не ти вярва , камо ли пък за лекарство!

    17:03 01.04.2025

  • 3 дядо Митьо

    10 1 Отговор
    Както и да те погледне и види човек,ти си фалш отвсякъде!

    17:03 01.04.2025

  • 4 Сила

    8 1 Отговор
    Славуца и интелект ??!?? Изкуствен !!?!!

    17:03 01.04.2025

  • 5 Чалгаджията

    6 0 Отговор
    Първо взима парите, после вика не съм аз.

    17:04 01.04.2025

  • 6 ПЛУГЕК

    2 2 Отговор
    тоа сакат бо клук още бил гифо.. ТЦ ТЦ тЦ.. НАродееее!!!!! да щурмуваме къщата на сакоатото нисхтогество опроста4ило 5 поколениа българи и ци га низирало до неузнаваемост милатат ни страна... СЛАВА УКРАИНЕ

    17:06 01.04.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 СЛАВУЦ

    3 1 Отговор
    ПЛУЖЕК... МАРТЕНИЦОпродава4.. БоКлук.... 4алгар ДИФФФ.. СЛАВУЦА.. ГОл оХЛИОФФ.. СМмРАДТ

    17:07 01.04.2025

  • 9 Иван Грозни

    2 1 Отговор
    Фалшив е като мене.

    17:07 01.04.2025

  • 10 Град Симитли

    0 1 Отговор
    ".... Славуца болна легнала
    на високана планина,
    никой до нея немаше
    сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
    Той си Славуци думаше:
    - Славуцоо, моя дощеро,
    мила ли ти е рубана,
    рубана още либено?
    - Майчинко, мила Кодошко,
    не ми е мило любено,
    ам ми е мила диньоса,
    че са е пролет пукнала,
    всичко от земя излиза,
    пък я ще в земя да влеза.
    Иди ми, Тошко, порукай
    мижова Фатма да дойде,
    да си и придам, майчинко,
    моено либе да води,
    моена руба да носи...."

    17:09 01.04.2025

  • 11 Дориана

    2 0 Отговор
    Слави Трифонов не разбра ли, че отдавна вече е компроментиран като политик. Същото се отнася и за ИТН. На следващите избори падат надолу под чертата , излизат от Парламента и вече няма да бъдем принудени да гледаме ехидната усмивка на Тошо Йорданов.

    17:09 01.04.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 За анти

    2 0 Отговор
    реклама на всичко само става страхопъзльото !

    17:09 01.04.2025

  • 14 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК

    1 0 Отговор
    ко вика СЛАВУ4ката. 1 ФИРАРИ с цвет цървен 1 за ТИБИА 1 за мИНИА... ... еии п РИ МАТТТТ скоро сха мресхххх.... СЛАВУЦ... пЛуГЕК... МАРТЕНИЦОПРОДАВА4... АК У н Ъ)

    17:10 01.04.2025

  • 15 Подменителите

    1 0 Отговор
    Видях "зулус", който държи на принципите си.Фалшив е!

    17:11 01.04.2025

  • 16 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК

    0 0 Отговор
    кОИЛ ли му о4иства екстрементите в инвалидната коли4ка... ТОСХО БАЛАБАНАТА или де бе лос е рите охраниавасхти го.. еххх АК 47

    17:12 01.04.2025

  • 17 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК

    1 0 Отговор
    тоаоа бОклУк С лА ВУЦАТА требе д абъде е кзекутиран като в КИТАИ.. з априсвоиаване на огромни суми от българскиа данакоплатец през годините да пераи .. 4алга и да си ганизира и опрос4ава и бе зтова проззтото население... иде дениа на страсхниа съд за СЛАВу4ката и сие... СЛААВ УКРАИНЕ

    17:13 01.04.2025

  • 18 КАНДИДАТ ДЕПУТАТ

    2 0 Отговор
    Не разбрах кой е фалшиви, Слави или клипа

    Коментиран от #19

    17:14 01.04.2025

  • 19 12340

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "КАНДИДАТ ДЕПУТАТ":

    Славуца!

    17:15 01.04.2025

  • 20 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК

    0 0 Отговор
    ТАВАРИСХ СЛАВУЦ.. цивилен ПОЛУСИОНЕР опроста4ил и ЦИ гА НИЗИРАл хиледи млади българи.. проповедник НА РУСХЛИАМСКАИ те ророзъм... с 1 дума... бЪЛГАРОУБИЕЦ

    17:17 01.04.2025

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