Слави Трифонов: Видях клип, в който рекламирам лекарство. Фалшив е!

Слави Трифонов, фейсбук:

Днес в интернет видях клип, в който аз рекламирам лекарство против хипертония. Този клип е фалшив, това не съм аз, а е направен с изкуствен интелект. Не се подвеждайте по подобни клипове, а проверявайте и не се доверявайте лесно. За нищо на света не бих искал, подобна гнусна измислица, по какъвто и да е било начин, да навреди на вашето здраве.

Живеем във времена, в които подобни измами явно ще бъдат част от нашия живот. За това, още веднъж апелирам, да не се доверявате лесно, а винаги да проверявате, да бъдете внимателни, дори подозрителни.