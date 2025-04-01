Слави Трифонов: Видях клип, в който рекламирам лекарство. Фалшив е!

Слави Трифонов, фейсбук:
Днес в интернет видях клип, в който аз рекламирам лекарство против хипертония. Този клип е фалшив, това не съм аз, а е направен с изкуствен интелект. Не се подвеждайте по подобни клипове, а проверявайте и не се доверявайте лесно. За нищо на света не бих искал, подобна гнусна измислица, по какъвто и да е било начин, да навреди на вашето здраве.
Живеем във времена, в които подобни измами явно ще бъдат част от нашия живот. За това, още веднъж апелирам, да не се доверявате лесно, а винаги да проверявате, да бъдете внимателни, дори подозрителни.
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Миролюб бенатов
17:02 01.04.2025
2 И да е
17:03 01.04.2025
3 дядо Митьо
17:03 01.04.2025
4 Сила
17:03 01.04.2025
5 Чалгаджията
17:04 01.04.2025
6 ПЛУГЕК
17:06 01.04.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 СЛАВУЦ
17:07 01.04.2025
9 Иван Грозни
17:07 01.04.2025
10 Град Симитли
на високана планина,
никой до нея немаше
сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
Той си Славуци думаше:
- Славуцоо, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила Кодошко,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, Тошко, порукай
мижова Фатма да дойде,
да си и придам, майчинко,
моено либе да води,
моена руба да носи...."
17:09 01.04.2025
11 Дориана
17:09 01.04.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 За анти
17:09 01.04.2025
14 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК
17:10 01.04.2025
15 Подменителите
17:11 01.04.2025
16 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК
17:12 01.04.2025
17 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК
17:13 01.04.2025
18 КАНДИДАТ ДЕПУТАТ
Коментиран от #19
17:14 01.04.2025
19 12340
До коментар #18 от "КАНДИДАТ ДЕПУТАТ":Славуца!
17:15 01.04.2025
20 СЛАВУЦ..ПЛУЖЕК
17:17 01.04.2025