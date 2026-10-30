Важните новини във ФАКТИ на 30.10.2026 г.

Радев обяви: България излиза от „сивия списък“ за пране на пари

Премиерът Румен Радев обяви, че България излиза от така наречения „сив списък“ на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF). По думите му той е бил информиран за решението от министъра на правосъдието Николай Найденов, който се намира в Париж.

Йотова: В неделя избираме бъдещето на България

„В неделя избираме президент, избираме каква България искаме“, заяви Илияна Йотова в изявление към нацията преди президентския вот. Тя определи предизборната кампания като тежка, но посочи, че няма да отговаря на омразата със същото.

Андрей Гюров: Подготовката за риска създава спокойствие

Спокойствието не се създава с премълчаване на риска, а с подготовка за него, заяви кандидатът за президент Андрей Гюров в обръщение към българските граждани по Българската национална телевизия в последния ден от предизборната кампания преди балотажа на 1 ноември 2026 г.

България прие от Белгия първия от новопридобитите кораби за противоминна борба

Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, днес се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобит кораб за противоминна борба. На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“.

Георги Георгиев: България излезе от „сивия списък“ заради кабинета "Желязков"

България е извадена от така наречения „сив списък“ на Групата за финансови действия (FATF) за държави под засилено наблюдение. Бившият министър на правосъдието Георги Георгиев определи решението като голям успех и го свърза с реформите, извършени от кабинета „Желязков“.

Президентът предлага форум за сигурността в Черно море

Президентът Илияна Йотова предлага форум за сигурността в Черно море с участието на шестте държави, които граничат с него – България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия. Целта е да бъде постигнат мораториум върху бойните действия в басейна и да се гарантира свободното и безопасно корабоплаване.

Слави Трифонов обяви, че телевизия 7/8 спира

Телевизия 7/8 спира, обяви Слави Трифонов в свое послание. Лидерът на „Има такъв народ“ посочи като причина невъзможността малка частна телевизия да се издържа в условията на българския рекламен пазар.

Акция „Зима“: МВР следи за гуми с грайфер поне 4 мм

МВР започва на 1 ноември традиционната Акция „Зима“, която ще продължи до 30 ноември. В рамките на кампанията пътните полицаи ще следят подготовката на автомобилите, поведението на пешеходците и спазването на правилата от всички участници в движението.