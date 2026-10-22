Какъв дом подхожда на всяка зодия според интериорната астрология

Един дом може да бъде подреден не само според модата, размера на помещенията или практичността, но и според усещането, което човек търси в него. В интериорната астрология четирите стихии – Огън, Земя, Въздух и Вода – дават различни насоки за цветовете, материалите и атмосферата у дома.

Това не е схема, която изисква цялостно преустройство. Слънчевият знак е само част от наталната карта, а астрологът Ивелина Пенчева представя идеята по-скоро като вдъхновение за среда, в която човек се чувства спокоен и на място.

Овен, Лъв и Стрелец търсят светлина и движение

Огнените знаци трудно се чувстват добре в мрачен, претрупан или безличен дом. За тях са подходящи просторни и светли помещения с ярки акценти, които внасят енергия. Червено, керемидено, оранжево, медно, златисто и топлите земни нюанси могат да присъстват в една стена, кресло, картина или декоративни предмети.

Естественото дърво, кожата, металните детайли и месингът допълват тази атмосфера. Големите прозорци и няколкото източника на осветление създават усещане за простор, а камината, свещите и топлата светлина придават характер на интериора. Важно е да остане достатъчно свободно място за движение, срещи и творчество.

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Телец, Дева и Козирог избират качество и устойчивост

За земните знаци домът е убежище и инвестиция в комфорта. Те ценят мебелите с добра изработка и материалите, които могат да останат част от интериора дълго време. Дървото, естественият камък, мраморът, ленът, памукът и керамиката се вписват естествено в такава обстановка.

Подходящи са маслиненото и горското зелено, бежовото, пясъчното, теракотата, топлото кафяво и шоколадовите нюанси. Големите растения, сред които монстера и фикус, допълват усещането за близост с природата. Удобният диван, качественият матрак и добре подредената кухня също са важни, защото за тези знаци практичността е част от красотата.

Близнаци, Везни и Водолей имат нужда от простор

Въздушните знаци предпочитат светли помещения, леки мебели и възможност за промени. Бялото, бледосиньото, мекото сиво, лавандуловото и ментовото могат да бъдат съчетани със стъкло, метал и необичайни дизайнерски детайли.

Масите, столовете и креслата, които лесно се преместват, дават повече свобода от тежките мебели. В дома им естествено място намират библиотеката, работният кът, техниката и зоната за разговори. Пространството трябва да позволява както концентрация, така и срещи с приятели.

Рак, Скорпион и Риби търсят уют и уединение

За водните знаци домът е защитено и интимно място. Кадифето, памукът, коприната, меките одеяла, възглавниците и уютните килими създават усещане за сигурност. Морското и тюркоазеното синьо, перленото сиво, виолетовото и сребристите оттенъци могат да бъдат комбинирани с по-светли тонове, за да не потъмняват прекомерно помещенията.

Вместо една силна лампа са подходящи няколко по-меки източника на светлина. Декоративен фонтан, аквариум, съд с вода или картина на море могат да внесат воден акцент. Особено важно е да има лично кътче – фотьойл до прозореца, място за музика или малък ъгъл, в който човек да остане необезпокояван.

Общият принцип е домът да се променя заедно с неговия обитател. Нов цвят, растение, осветление или разчистване на претрупана стая понякога са достатъчни, за да придобие пространството различно усещане.

Източник: woman.bg