хороскоп от astrohoroscope.info

Овен

Кой ще посрещне гостите и кой ще се заеме с подготовката може да стане предмет на сутрешен семеен спор. Следобед ще Ви се прииска да излезете навън и да направите нещо, което Ви зарежда с енергия. Забавление с децата или романтична среща ще Ви върне лекотата и доброто настроение. Вечерта покана от приятели ще Ви постави пред избор между две приятни, но несъвместими програми.

Телец

Разминаване в уговорките може да създаде неудобство още сутринта, особено ако сте обещали да помогнете на близък човек. Не се изненадвайте, ако някой промени часа на среща или очаква от Вас услуга в последния момент. Следобед ще предпочетете домашния уют и може да решите да приготвите нещо специално, да поканите гости или да прекарате повече време със семейството. Вечерта служебен въпрос или неочаквано съобщение може да наруши спокойствието Ви, но не е необходимо да отговаряте веднага.

Близнаци

Желанието да си доставите удоволствие може да Ви изкуши към покупка, която не сте предвидили в бюджета си. Възможно е сутринта да възникне разногласие с любим човек за това колко средства да отделите за общо забавление. Следобед интересна покана ще Ви даде повод да излезете, да посетите културно събитие или да се срещнете с приятели. Вечерта разговор с човек, който има различни убеждения, може да стане доста оживен, но и да Ви подскаже идея за бъдещо пътуване.

Рак

Сутринта ще бъдете по-чувствителни към отношението на близките си и може да се засегнете от забележка, която другият е направил без лошо намерение. Ако сте планирали семейна среща, ще бъде добре да оставите на всеки възможност да избере как да участва. Следобед вниманието Ви ще се насочи към личните удоволствия и може да решите да си подарите нещо красиво или да посетите любимо място. Вечерта разговор за общи средства или разходи може да Ви изненада с нова информация и да наложи промяна в плановете.

Лъв

След натоварената седмица ще Ви се иска да започнете съботата без будилник и без чужди изисквания. Към следобед ще се почувствате готови за среща, разходка или събитие, на което да бъдете сред хора. Ще привлечете внимание с естественото си присъствие и може да получите неочакван комплимент. Вечерта различията с партньора ще изплуват, ако единият настоява да определя програмата и за двама Ви.

Дева

Приятелска среща може да започне с леко разочарование, ако някой закъснее или промени предварителната уговорка. Възможно е да се наложи да избирате между общо забавление и лично занимание, което отдавна сте планирали. Следобед ще Ви бъде приятно да останете за известно време насаме, да почетете или да се посветите на творческа работа, която не изисква чуждо одобрение. Вечерта неочаквана задача може да наруши спокойствието Ви, но ще намерите оригинален начин да я приключите, без да жертвате цялото си свободно време.

Везни

Семейните планове могат да влязат в противоречие с ангажимент, който сте поели извън дома. Сутринта ще бъде трудно да угодите на всички, особено ако близките Ви очакват да промените програмата си заради тях. Следобед приятелска покана или общо събитие ще Ви донесе повече настроение и ще Ви срещне с интересни хора. Вечерта може да възникне силно привличане или напрежение в романтичните отношения, когато стане ясно, че двамата имате различни представи за близостта и личната свобода.

Скорпион

Обсъждането на пътуване може да се усложни заради различни предпочитания за маршрут или разходи. Следобед ще имате повод да покажете организаторските си способности, когато трябва да съберете хора за общо събитие. Успехът ще Ви донесе удовлетворение, но не поемайте всяка задача лично. Вечерта внезапна промяна в семейната програма ще изисква да намерите резервен вариант.

Стрелец

Сутринта може да възникне неудобство около обща покупка, плащане или обещание, което все още не е изпълнено. Не позволявайте на този въпрос да Ви отнеме желанието за приключения, защото следобед ще се появи чудесна възможност да смените обстановката. Излет, посещение на непознато място или среща с хора от друга културна среда ще Ви донесе истинско вдъхновение. Вечерта може да получите изненадваща новина или покана, която ще Ви накара да обмислите съвсем различни планове за следващите дни.

Козирог

Любим човек може да се почувства пренебрегнат, ако сутринта поставите семейните или личните си задължения пред общите Ви планове. Ще бъде полезно да изясните какво очаквате един от друг, вместо да разчитате, че всичко се подразбира. Следобед ще Ви привлече възможността да прекарате време насаме с партньора или да обсъдите нещо важно за бъдещето си. Вечерта финансов въпрос може да предизвика силна реакция, особено ако се окаже, че разполагате с различна информация за общите средства.

Водолей

Домашните задачи и грижите за близките може да се окажат повече от очакваното, а сутринта ще Ви бъде трудно да съчетаете всички ангажименти. Следобед ще почувствате желание да излезете от обичайния ритъм и да посветите повече време на партньора или на човек, който Ви е особено приятен. Една спонтанна среща може да Ви донесе вдъхновение и да събуди интерес към ново занимание. Вечерта обаче ще бъдете склонни да настоявате на своето, а неочаквана промяна в плановете може да изпита търпението и на двама Ви.

Риби

Сутрешните желания на децата или на любим човек може да не съвпаднат с Вашите представи за почивка. Вместо да се отказвате от своето, предложете програма, в която има място за всеки. Следобед ще се увлечете по готвене, ръчна работа или друга дейност, която носи видим резултат. Вечерта случайно дочута информация може да събуди подозрение, което е добре да проверите, преди да му повярвате.