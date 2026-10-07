Историческата джамия „Алказар“ в Солун отваря отново

Историческата джамия „Хамза бей“ в Солун, позната на местните жители като „Алказар“, ще отвори отново за посетители след приключването на мащабната реставрация. Официалното предаване на възстановения паметник ще се състои на 10 октомври.

Първите посетители ще могат да влязат в сградата от 11 октомври. След възстановяването тя ще бъде използвана като изложбено и културно пространство, свързано с Организацията на музеите на Солун MOMUS.

Реставрацията е продължила 22 месеца

Работата по паметника е започнала през май 2024 г. и е продължила 22 месеца. Проектът е реализиран с финансиране от европейския фонд за възстановяване, а целта е сградата да бъде върната към културния живот на града.

Джамията „Хамза бей“ е сред значимите запазени османски паметници в Солун. В продължение на десетилетия тя е известна като „Алказар“ – име, което се е утвърдило в по-новата история на града. След реставрацията паметникът ще има нова функция, но ще запази ролята си на свидетелство за многослойното минало на Солун.

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