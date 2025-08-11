Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Великолепен търговски дом от началото на XVII в. в Единбург, Шотландия, е забележително реставриран от двама архитекти, които са го превърнали в свой дом.

Датираща от около 1610 г., каменната къща се намира в центъра на Лейт, активен пристанищен район на Единбург, който някога е бил основното му пристанище. Това е една от най-старите къщи от този вид, които все още стоят в столицата на Шотландия, и запазва архитектурните отличителни белези на своето време, включително вътрешно каменно стълбище, тавани с дървени греди, доставени от Скандинавия, и прозорци с полу-капаци, пише изданието mansionglobal.com.

Първоначалният строител е Андрю Ламб, търговец, който вероятно е бил роднина на Андрю Ламб, който е посрещнал Мария, кралица на Шотландия, когато тя е избягала от Франция поколение по-рано, според шотландската история.

„Къщата на Ламб“, както е известна, е била разположена близо до брега на реката, където корабите са разтоварвали товара си. Тя е била разделена на четири апартамента, където търговците от Единбург са можели да отсядат, за да правят бизнес, докато корабите им са били в пристанището, а нивото на улицата е било предназначено за малки магазини, казаха собствениците Кристин Ханесдотир и Ник Гроувс-Рейнс от хола на Къщата на Ламбс.

„Беше много изискана за времето си. Беше една от величествените къщи в Единбург", казва а Гроувс-Рейнс.

Двойката пусна имота на пазара за първи път с Бен Фокс от Savills по-рано този месец, с препоръчителна цена от 3,75 милиона паунда (5 4.3 млн. EUR).

Днес ограденият имот се състои от оригиналната структура, която сега е еднофамилна къща; добавено разширение, отдавано под наем като офис пространство; и пристройка, използвана за ваканционни жилища. Включва също така обширна градина в ренесансов стил и два паркинга за автомобили.

Ханесдотир и Гроув-Рейнс, които управляват архитектурната фирма Gras, закупили имота през 2010 г., от Национален тръст, като по този начин го спасили от предприемачи, които се надявали да го превърнат в няколко жилища. Преди това той също е бил спасяван - през 30-те години на миналия век от природозащитника маркиз Бют, така че въпреки десетилетията на пренебрегване, не е бил напълно изоставен, каза двойката.

Те добавили разширението към основния дом и къща за гости с три спални малко след това, въпреки че и двете са проектирани така, че да изглеждат сякаш са могли да бъдат построени преди векове. Реставрацията на основния дом отне известно време и беше завършена през 2016 г., като през това време разширението служи като студио за архитектурната практика на двойката.

Заедно разширението и основният дом се простират на 775 кв.м, а домът включва седем спални, две от които имат собствени бани и гардеробни. Има също библиотека, няколко приемни и всекидневни, кухня, която отваря дневната, плюс задна кухня и ателие на художник с покрив тип „багрена“.

За щастие, основната конструкция е била сравнително непокътната, въпреки че през годините са добавени няколко неестетични допълнения. „Къщата е построена почти както сега“, каза Гроувс-Рейнс.

Това включва каменните стени, дървения таван, четириетажно вито стълбище в центъра на дома и огромните камини на всеки етаж. Прозорците е трябвало да бъдат възстановени, както и подовете и различни липсващи или избледнели детайли.

Ханесдотир и Гроувс-Рейнс са донесли дървен материал от Сибир за пода; оловно стъкло от Унгария за прозорците и чугун от местна леярна за металните конструкции. Всички материали и дизайни са били избрани така, че да имитират възможно най-внимателно оригинала.

„Всичко е направено на ръка, всички метални части, резета, панти, чугунените порти. Дори пироните са направени на ръка“, каза Гроувс-Рейнс.

Всеки етаж е имал камина в центъра си, а всеки апартамент се е състоял от една по-голяма дневна и една по-малка стая, която би била спалнята в оригиналните апартаменти, казаха те.

