Новини
Имоти »
Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

11 Август, 2025 15:21 600 2

  • единбург-
  • шотландия-
  • къща-
  • реставрация-
  • исторически имот

Имотът се намира в Единбург

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Великолепен търговски дом от началото на XVII в. в Единбург, Шотландия, е забележително реставриран от двама архитекти, които са го превърнали в свой дом.

Датираща от около 1610 г., каменната къща се намира в центъра на Лейт, активен пристанищен район на Единбург, който някога е бил основното му пристанище. Това е една от най-старите къщи от този вид, които все още стоят в столицата на Шотландия, и запазва архитектурните отличителни белези на своето време, включително вътрешно каменно стълбище, тавани с дървени греди, доставени от Скандинавия, и прозорци с полу-капаци, пише изданието mansionglobal.com.

Първоначалният строител е Андрю Ламб, търговец, който вероятно е бил роднина на Андрю Ламб, който е посрещнал Мария, кралица на Шотландия, когато тя е избягала от Франция поколение по-рано, според шотландската история.

„Къщата на Ламб“, както е известна, е била разположена близо до брега на реката, където корабите са разтоварвали товара си. Тя е била разделена на четири апартамента, където търговците от Единбург са можели да отсядат, за да правят бизнес, докато корабите им са били в пристанището, а нивото на улицата е било предназначено за малки магазини, казаха собствениците Кристин Ханесдотир и Ник Гроувс-Рейнс от хола на Къщата на Ламбс.

„Беше много изискана за времето си. Беше една от величествените къщи в Единбург", казва а Гроувс-Рейнс.

Двойката пусна имота на пазара за първи път с Бен Фокс от Savills по-рано този месец, с препоръчителна цена от 3,75 милиона паунда (5 4.3 млн. EUR).

Днес ограденият имот се състои от оригиналната структура, която сега е еднофамилна къща; добавено разширение, отдавано под наем като офис пространство; и пристройка, използвана за ваканционни жилища. Включва също така обширна градина в ренесансов стил и два паркинга за автомобили.

Ханесдотир и Гроув-Рейнс, които управляват архитектурната фирма Gras, закупили имота през 2010 г., от Национален тръст, като по този начин го спасили от предприемачи, които се надявали да го превърнат в няколко жилища. Преди това той също е бил спасяван - през 30-те години на миналия век от природозащитника маркиз Бют, така че въпреки десетилетията на пренебрегване, не е бил напълно изоставен, каза двойката.

Те добавили разширението към основния дом и къща за гости с три спални малко след това, въпреки че и двете са проектирани така, че да изглеждат сякаш са могли да бъдат построени преди векове. Реставрацията на основния дом отне известно време и беше завършена през 2016 г., като през това време разширението служи като студио за архитектурната практика на двойката.

Заедно разширението и основният дом се простират на 775 кв.м, а домът включва седем спални, две от които имат собствени бани и гардеробни. Има също библиотека, няколко приемни и всекидневни, кухня, която отваря дневната, плюс задна кухня и ателие на художник с покрив тип „багрена“.

За щастие, основната конструкция е била сравнително непокътната, въпреки че през годините са добавени няколко неестетични допълнения. „Къщата е построена почти както сега“, каза Гроувс-Рейнс.

Това включва каменните стени, дървения таван, четириетажно вито стълбище в центъра на дома и огромните камини на всеки етаж. Прозорците е трябвало да бъдат възстановени, както и подовете и различни липсващи или избледнели детайли.

Ханесдотир и Гроувс-Рейнс са донесли дървен материал от Сибир за пода; оловно стъкло от Унгария за прозорците и чугун от местна леярна за металните конструкции. Всички материали и дизайни са били избрани така, че да имитират възможно най-внимателно оригинала.

„Всичко е направено на ръка, всички метални части, резета, панти, чугунените порти. Дори пироните са направени на ръка“, каза Гроувс-Рейнс.

Всеки етаж е имал камина в центъра си, а всеки апартамент се е състоял от една по-голяма дневна и една по-малка стая, която би била спалнята в оригиналните апартаменти, казаха те.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)

Продават реставрирана сграда на 400 години за 4.3 милиона евро (СНИМКИ)


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милена

    1 0 Отговор
    А колко му е поддръжката на това нещо ?

    15:24 11.08.2025

  • 2 Стойне Амадов

    1 0 Отговор
    Язе сам, кОпуваам

    15:50 11.08.2025