Гръцкото правителство затяга правилата за краткосрочно отдаване под наем на жилища в Солун

Гръцкото правителство предприе строги мерки срещу туристическата натовареност на жилищния пазар в Солун. От 1 март 2026 г. няма да се издават нови разрешителни за краткосрочен наем (напр. чрез Airbnb и подобни платформи) в най-концентрираните туристически зони на града. Целта е да се облекчи жилищният пазар за местното население, което вече изпитва затруднения да намери на достъпни цени жилища, поради засиленото отдаване под наем за туристи.

Под ударите на забраната попадат ключови райони в центъра на Солун — между улиците Егнатия и Цимиски, включително кварталите Лададика и Пристанището, както и крайбрежната алея от Пристанището до Бялата кула — пространства с висока концентрация на офиси, магазини и туристически обекти, където жилищният фонд все по-често се използва за краткосрочни наеми.

Според властите тези зони са сред най-засегнатите от т.нар. туристическа дезинтеграция на градската среда — процес, при който местните жители биват избутвани от пазара на жилища заради по-печелившия модел на краткосрочни наеми. Новите правила имат за цел да намалят това напрежение и да ограничат спекулативните практики, които задържат жилища извън обичайния наемен пазар.

Въвеждат се мотивиращи мерки, предназначени да насърчат собствениците да прехвърлят имотите си от краткосрочен към дългосрочен наем. Те включват данъчни облекчения за 3 години за онези, които направят тази промяна, което държавата представя като стимул за изграждане на по-устойчив и достъпен жилищен пазар.

До 1 март 2026 г. всеки собственик, който иска да регистрира имот за краткосрочни наеми, трябва да е получил регистрационен номер (AMA) от гръцката данъчна служба (AADE). Без този номер повторна регистрация или ново разрешение няма да бъде възможно до края на календарната година.

За да гарантират спазването на правилата, общински екипи и данъчни инспектори в Солун ще започнат проверки на място в централните квартали, като ще търсят обяви без валиден регистрационен номер. При липса на актуализирани данни за безопасността и регистрацията, глобите за собственици могат да достигнат от 5 000 до 20 000 EUR, а обявите могат да бъдат премахнати от платформите за срок до 1 година.

Промените идват на фона на по-широкото усилие на гръцката държава да регулира пазара на краткосрочни наеми, който в някои области вече е довел до значително повишаване на наемите и намаляване на жилищата, достъпни за постоянни жители. Туристите в Гърция вече плащат такса на вечер за краткосрочно наемане — 8 EUR в активния сезон и 2 EUR през зимата, което е част от опитите на правителството да събере средства за справяне с климатични и природни предизвикателства.

