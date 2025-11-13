Реставрират фасадата на кино "Възраждане"

Фасадата на бившия театър „Ренесанс“, известен като кино „Възраждане“ ще бъде реставрирана, съобщават от район „Възраждане“. Целта е да се възстанови максимално автентичният вид на фасадата, като се спре разрушаването и се предотврати увреждане в дълбочина. Реконструкцията включва и увеличаване на носимоспособността, устойчивостта и трайността на сградата.

По време на ремонта ще бъдат премахнати негодните елементи в интериора, като се предвижда възстановяване и замяна на конструктивни части и инсталации. Укрепването на фасадите и новите конструктивни елементи ще се извърши чрез фундиране изцяло в контура на сградата, без да се засягат културни пластове под съществуващите нива.

Реставрацията на фасадната мазилка и декоративните елементи включва премахване на късни намеси и силно компрометирани участъци, почистване, обезпрашаване и укрепване на оголените зидове.

Специализираната реставрация ще обхване зоните с гипсови, релефни, орнаментални и декоративни елементи, които ще бъдат почистени и възстановени от квалифициран реставратор чрез използване на калъпи, шаблони, отливки и китове. Предвижда се също реставрация на всички метални елементи по фасадата.

Проектът включва и подмяна на дограмата и покрива, ремонт на балкона, монтаж на нова дограма, подмяна на ламаринените обшивки и водоотточната система с нови елементи с PVC покритие в хармония с фасадата.

Сградата на площад „Възраждане“ е паметник на културата. Няколко пъти беше опожарявана, като последния пожар беше през август тази година. Стогодишната архитектурна ценност на булевард „Христо Ботев“ в София започва съществуването си като театър „Ренесанс“, построен през 1900 година. През 1940 г. сградата изгаря и след това е възстановена. През годините приютява кино „Възраждане”, профсъюзен дом „Георги Димитров”, а в последните си функциониращи години беше поп-фолк дискотека „Син сити”. След 1 януари 2016 година нощното заведение затваря врати и от тогава не работи, а сградата се руши. Имаше и обявени планове от собственика ѝ Красимир Георгиев да построи петзвезден хотел на нейно място, което не се случи.

