Последствията от напускането на световни хотелски вериги (ЧАСТ II)

На 6 юли веригата Four Seasons Hotels and Resorts също напусна Русия, но в същото време позволи на хотелите в страната да продължат да работят под тази марка. Според представител на Four Seasons в Москва, компанията е спряла предоставянето на услуги за директно управление на Four Seasons Hotel Moscow и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Петербург, които сега продължават независимите си операции. Отказът от директен контрол, както в случая с The Carlton Moscow, означава, че хотелите трябва да използват собствен софтуер и да създадат нов сайт, независим от корпоративната платформа. Източник, близък до хотелиерския пазар в Русия, каза, че Four Seasons Hotels and Resorts най-внимателно и деликатно е спряла работата си в страната, давайки на местните хотели достатъчно време и удобни условия за преструктуриране на работата.

На 5 юли международната верига Kempinski Hotels се отказа от управлението на единствения си хотел в Русия, който се намираше в Санкт Петербург. Кемпински Мойка 22 отваря врати през 2006 г. Хотелът е собственост на компанията Мойка 22, която се свързва с бившия съсобственик на Балтийската банка Андрей Исаев. Сега хотелът смени името си на Гранд Хотел Мойка 22. В същото време московският хотел Baltschug Kempinski продължава да работи под тази франчайз марка.

Яна Гущина, представител на гранд хотел Мойка 22, каза, че компанията е решила да прекрати сътрудничеството поради влизането в сила на европейските санкции относно предоставянето на ИТ услуги и управление на руски компании. Хотелът работи нормално. Няма промени в екипа.

„Навсякъде по света хотелите сменят операторите доста често по една или друга причина. Големите хотели, които дълги години работят заедно с управляващите компании, отдавна са формирали свой собствен професионален персонал. Нашата задача като екип за управление на хотела е да направим всичко, така че гостите да получат обичайното ниво на обслужване и гостоприемство “, коментира промените Гущина.

За разлика от други експерти, тя не смята, че в близко бъдеще в страната ще се развиват активно нови местни хотелски вериги. „С напускането на международните оператори пазарът със сигурност ще продължи да се развива, запазвайки приемственост. Но не очакваме появата на местни оператори, в края на краищата една от основните задачи на международната марка и договорите за управление бяха международният маркетинг, продажби и PR“, добавя Гущина. Тя смята, че сегашното състояние на туристическата индустрия няма да позволи на играчите да отделят бюджети за създаването на хотелски вериги и развитието на нови марки поради сериозно намаляване на туристическия поток.

Основните гости на международните хотели във всяка страна са туристите. През февруари 2022 г., още преди началото на „специалната операция“, Асоциацията на туроператорите на Русия съобщи, че от началото на пандемията потокът от чуждестранни гости е намалял 17,5 пъти. Източник, близък до хотелиерския бранш в страната, каза, че след 24 февруари в хотелите практически няма туристи от други страни. Те не разбират как да резервират и плащат стаи в условия, когато чуждестранните банкови карти Visa и Mastercard не работят в Русия. Според източника повечето туристи от азиатски и арабски страни идват в Москва и Санкт Петербург за пазаруване, тъй като цените в Русия винаги са били ниски. Към днешна дата много луксозни бутици са спрели работата си в страната, което също се отразява негативно на нейната туристическа привлекателност.