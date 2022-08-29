Къде инвестират най-много в хотели

Консултантската компания Cushman & Wakefield изготви рейтинг на европейските градове, които са най-атрактивни за инвеститорите, решили да вложат парите си в хотелиерския бизнес. Проучването е реализирано сред най-големите компании за рисков капитал, фондове и други институционални инвеститори.

В ТОП 5 на най-популярните градове в Европа за инвестиции в хотелиерския бизнес влизат Париж, Мадрид, Лондон, Амстердам и Барселона.

По вид активи туристическите апартаменти и курортните хотели стават все по-привлекателни. 72% от анкетираните смятат туристическите апартаменти за по-атрактивна инвестиция спрямо 2019 г., а при хотелите в курортите тази цифра пада до 69%.

ТОП 15 на най-популярните европейски градове сред инвеститорите в хотели

№ град държава 1 Париж Франция 2 Мадрид Испания 3 Лондон Великобритания 4 Амстердам Нидерландия 5 Барселона Испания 6 Берлин Германия 7 Милано Италия 8 Рим Италия 9 Единбург Шотландия 10 Лисабон Португалия 11 Мюнхен Германия 12 Флоренция Италия 13 Дъблин Ирландия 14 Виена Австрия 15 Хамбург Германия