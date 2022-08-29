Къде инвестират най-много в хотели

Консултантската компания Cushman & Wakefield изготви рейтинг на европейските градове, които са най-атрактивни за инвеститорите, решили да вложат парите си в хотелиерския бизнес. Проучването е реализирано сред най-големите компании за рисков капитал, фондове и други институционални инвеститори.
В ТОП 5 на най-популярните градове в Европа за инвестиции в хотелиерския бизнес влизат Париж, Мадрид, Лондон, Амстердам и Барселона.
По вид активи туристическите апартаменти и курортните хотели стават все по-привлекателни. 72% от анкетираните смятат туристическите апартаменти за по-атрактивна инвестиция спрямо 2019 г., а при хотелите в курортите тази цифра пада до 69%.
ТОП 15 на най-популярните европейски градове сред инвеститорите в хотели
|№
|град
|държава
|1
|Париж
|Франция
|2
|Мадрид
|Испания
|3
|Лондон
|Великобритания
|4
|Амстердам
|Нидерландия
|5
|Барселона
|Испания
|6
|Берлин
|Германия
|7
|Милано
|Италия
|8
|Рим
|Италия
|9
|Единбург
|Шотландия
|10
|Лисабон
|Португалия
|11
|Мюнхен
|Германия
|12
|Флоренция
|Италия
|13
|Дъблин
|Ирландия
|14
|Виена
|Австрия
|15
|Хамбург
|Германия
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1 Как къде
11:37 29.08.2022