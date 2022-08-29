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Къде инвестират най-много в хотели

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Къде инвестират най-много в хотели

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В ТОП 3 влизат Париж, Мадрид и Лондон

Къде инвестират най-много в хотели - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Консултантската компания Cushman & Wakefield изготви рейтинг на европейските градове, които са най-атрактивни за инвеститорите, решили да вложат парите си в хотелиерския бизнес. Проучването е реализирано сред най-големите компании за рисков капитал, фондове и други институционални инвеститори.

В ТОП 5 на най-популярните градове в Европа за инвестиции в хотелиерския бизнес влизат Париж, Мадрид, Лондон, Амстердам и Барселона.

По вид активи туристическите апартаменти и курортните хотели стават все по-привлекателни. 72% от анкетираните смятат туристическите апартаменти за по-атрактивна инвестиция спрямо 2019 г., а при хотелите в курортите тази цифра пада до 69%.

ТОП 15 на най-популярните европейски градове сред инвеститорите в хотели

град държава
1 Париж Франция
2 Мадрид Испания
3 Лондон Великобритания
4 Амстердам Нидерландия
5 Барселона Испания
6 Берлин Германия
7 Милано Италия
8 Рим Италия
9 Единбург Шотландия
10 Лисабон Португалия
11 Мюнхен Германия
12 Флоренция Италия
13 Дъблин Ирландия
14 Виена Австрия
15 Хамбург Германия


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