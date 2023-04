Мълния удари най-високата сграда в западното полукълбо (ВИДЕО)

Мълния удари най-високата сграда в Западното полукълбо – Световния търговски център в Ню Йорк, съобщава BNO News. Световният търговски център, заедно с кулата, е висок 541 метра. Това е седмият по височина небостъргач в света и най-високата сграда в Западното полукълбо.

Това не е първият път, когато мълния удря тази сграда. Според американската медийна компания AccuWeather от 2015 г. до 2020 г. мълния е ударила Световния търговски център 1 почти 190 пъти.

New York Post съобщи, че в събота вечерта са се очаквали силни гръмотевични бури над Ню Йорк, както и бурни ветрове, градушки.

WATCH: Lightning strikes One World Trade Center in New York pic.twitter.com/FOQxvt3A0m