Киберексперт: Бомбените заплахи са стандартни имейли

Бомбените заплахи, изпратени до училища, детски градини, съдебни палати и други обществени сгради в страната, са били разпространени от компрометирани електронни пощи и сървъри извън България. По данни на МВР този път техническите следи водят към страна от Европейския съюз. През предходната седмица съобщенията са били свързани с държава от Латинска Америка, обобщи бТВ.

Сред засегнатите обекти е 91-ва детска градина в София. Директорът Таня Кечева е подала сигнал на телефон 112, уведомила е Столичната община и районната администрация. Около 10 минути по-късно на място са пристигнали служители на Пето районно управление.

Децата са били изведени, а сградата е проверена отвътре и отвън. При огледа не е открито нищо необичайно. Около 200 деца са били взети от родителите си в рамките на 30-40 минути.

„Имаме протокол за действие при получаване на такива имейли, там пише, че всяка заплаха се приема за истинска“, каза Кечева. По процедура достъпът до сградата се преустановява за 24 часа, а детската градина трябва да отвори в 11:00 часа.

„Има стандартен стил“

Киберекспертът Станислав Атанасов определи съобщенията като част от повтарящ се модел. „Това са стандартни имейли със заплахи, които се разпращат. Има стандартен стил“, заяви той пред bTV.

По думите му подобни съобщения обикновено имат за цел да всяват паника. Атанасов допуска, че посоченото в конкретния имейл име може да е измислено или да е взето от друг източник. Според него вероятно е използван стар списък с адреси на училища и детски градини.

Експертът посочи, че изпращането може да е извършено чрез компрометирана електронна поща, заразен компютър или автоматизирана система. „Това може да е валидна поща, която е била компрометирана, която е стекла паролата. Това може да е заразен компютър, който има възможност за изпращане на имейли. Може да са много неща“, обясни Атанасов.

Той уточни, че дори да бъде установено устройството, от което е изпратено съобщението, това не означава автоматично, че е установен неговият автор. МВР и ГДБОП продължават работата по сигналите съвместно с партньорски служби.

Източници: btvnovinite.bg