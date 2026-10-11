Взрив във вагон счупи 300 кв. м стъкла в депо „Надежда“

Взрив във вагон във Вагонно депо „Надежда“ в София е счупил около 300 квадратни метра стъкла по северната фасада на ремонтния цех и по покривната конструкция. Инцидентът е станал на 21 септември около 10:38 ч., показват записите от охранителните камери. В халето и непосредствено до вагона не е имало служители, няма данни и за пострадали хора.

На кадрите се вижда как от разкачения пътнически вагон излизат пламък и силен дим, след което от другата му страна падат предмети. В застрахователните протоколи на „БДЖ – Пътнически превози“ инцидентът е описан като „взрив“. По първоначални данни центърът му е бил в технически шкаф извън пътническия салон, в който се намира оборудването за централното електрозахранване на вагона.

Вагонът е бил изпратен за ремонт

Вагонът е бил изведен от експлоатация заради повреда в централния източник на електрозахранване. Последно е превозвал пътници на 17 септември по направлението София–Бургас, а на 18 септември е върнат празен в София за ремонт. На 19 септември са извършени ремонтни дейности, включително подмяна на управляващ модул, но неизправността не е била отстранена.

От БДЖ заявяват, че към момента няма установена причинно-следствена връзка между техническата повреда и взрива. „Според първоначалната оценка на техническите специалисти конструктивните особености на оборудването не предполагат възникването на взрив с подобен характер и интензитет при нормалните условия на експлоатация“, посочват от дружеството. Оттам допълват, че конкретната причина предстои да бъде изяснена чрез експертизи в рамките на досъдебното производство.

Проверява се и версията за умишлено действие

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112, след което на място е изпратен полицейски патрул. Според МВР при първоначалния оглед не са установени данни за умишлено поставено взривно устройство и е била разглеждана версията за техническа повреда. По-късно е образувано разследване срещу неизвестен извършител, а материалите от повторния оглед са докладвани на Софийската районна прокуратура.

Разследващите все още не са обявили какво е показал анализът на мястото. Минният инженер и специалист по взривове Иван Табов определя случилото се като малък взрив, чиято ударна въздушна вълна е причинила разрушаването на стъклата. „Това се установява от специалисти. Винаги остават някакви следи от взривното вещество“, обяснява Табов и посочва, че пробите се изследват в лаборатория.

След инцидента „БДЖ – Пътнически превози“ е разпоредило временно спиране от експлоатация на всички вагони от същата серия до изясняване на причините. Повреденият вагон е изведен на открито в депото, а техническият шкаф е покрит. Окончателният отговор дали става дума за авария, човешка грешка или умишлено действие трябва да дадат назначените експертизи и досъдебното производство.

Източници: btvnovinite.bg