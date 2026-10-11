Взрив във вагон счупи 300 кв. м стъкла в депо „Надежда“

Взрив във вагон във Вагонно депо „Надежда“ в София е счупил около 300 квадратни метра стъкла по северната фасада на ремонтния цех и по покривната конструкция. Инцидентът е станал на 21 септември около 10:38 ч., показват записите от охранителните камери. В халето и непосредствено до вагона не е имало служители, няма данни и за пострадали хора.
На кадрите се вижда как от разкачения пътнически вагон излизат пламък и силен дим, след което от другата му страна падат предмети. В застрахователните протоколи на „БДЖ – Пътнически превози“ инцидентът е описан като „взрив“. По първоначални данни центърът му е бил в технически шкаф извън пътническия салон, в който се намира оборудването за централното електрозахранване на вагона.
Вагонът е бил изпратен за ремонт
Вагонът е бил изведен от експлоатация заради повреда в централния източник на електрозахранване. Последно е превозвал пътници на 17 септември по направлението София–Бургас, а на 18 септември е върнат празен в София за ремонт. На 19 септември са извършени ремонтни дейности, включително подмяна на управляващ модул, но неизправността не е била отстранена.
От БДЖ заявяват, че към момента няма установена причинно-следствена връзка между техническата повреда и взрива. „Според първоначалната оценка на техническите специалисти конструктивните особености на оборудването не предполагат възникването на взрив с подобен характер и интензитет при нормалните условия на експлоатация“, посочват от дружеството. Оттам допълват, че конкретната причина предстои да бъде изяснена чрез експертизи в рамките на досъдебното производство.
Проверява се и версията за умишлено действие
Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112, след което на място е изпратен полицейски патрул. Според МВР при първоначалния оглед не са установени данни за умишлено поставено взривно устройство и е била разглеждана версията за техническа повреда. По-късно е образувано разследване срещу неизвестен извършител, а материалите от повторния оглед са докладвани на Софийската районна прокуратура.
Разследващите все още не са обявили какво е показал анализът на мястото. Минният инженер и специалист по взривове Иван Табов определя случилото се като малък взрив, чиято ударна въздушна вълна е причинила разрушаването на стъклата. „Това се установява от специалисти. Винаги остават някакви следи от взривното вещество“, обяснява Табов и посочва, че пробите се изследват в лаборатория.
След инцидента „БДЖ – Пътнически превози“ е разпоредило временно спиране от експлоатация на всички вагони от същата серия до изясняване на причините. Повреденият вагон е изведен на открито в депото, а техническият шкаф е покрит. Окончателният отговор дали става дума за авария, човешка грешка или умишлено действие трябва да дадат назначените експертизи и досъдебното производство.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
" Путин е виновен!"
Коментиран от #3
18:02 11.10.2026
2 Наско Гнома
18:04 11.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
18:09 11.10.2026
5 Леле
До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":ще пръснеш !
Коментиран от #7
18:10 11.10.2026
6 Стига бе...
18:11 11.10.2026
7 К.О.Т.А.К 🐱
До коментар #5 от "Леле":ма ти си мислиш че се майтапя ли?
18:12 11.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Под прикритие
18:18 11.10.2026
10 21 беше почивен ден
18:37 11.10.2026
11 Интересно
18:58 11.10.2026
12 Герак Митко
19:03 11.10.2026