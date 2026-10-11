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Взрив във вагон счупи 300 кв. м стъкла в депо „Надежда“

Взрив във вагон счупи 300 кв. м стъкла в депо „Надежда“

11 Октомври, 2026 17:58 1 364 12

  • взрив-
  • депо надежда-
  • бдж-
  • мвр-
  • разследване

По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Причината за експлозията все още не е установена

Взрив във вагон счупи 300 кв. м стъкла в депо „Надежда“ - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Взрив във вагон във Вагонно депо „Надежда“ в София е счупил около 300 квадратни метра стъкла по северната фасада на ремонтния цех и по покривната конструкция. Инцидентът е станал на 21 септември около 10:38 ч., показват записите от охранителните камери. В халето и непосредствено до вагона не е имало служители, няма данни и за пострадали хора.

На кадрите се вижда как от разкачения пътнически вагон излизат пламък и силен дим, след което от другата му страна падат предмети. В застрахователните протоколи на „БДЖ – Пътнически превози“ инцидентът е описан като „взрив“. По първоначални данни центърът му е бил в технически шкаф извън пътническия салон, в който се намира оборудването за централното електрозахранване на вагона.

Вагонът е бил изпратен за ремонт

Вагонът е бил изведен от експлоатация заради повреда в централния източник на електрозахранване. Последно е превозвал пътници на 17 септември по направлението София–Бургас, а на 18 септември е върнат празен в София за ремонт. На 19 септември са извършени ремонтни дейности, включително подмяна на управляващ модул, но неизправността не е била отстранена.

От БДЖ заявяват, че към момента няма установена причинно-следствена връзка между техническата повреда и взрива. „Според първоначалната оценка на техническите специалисти конструктивните особености на оборудването не предполагат възникването на взрив с подобен характер и интензитет при нормалните условия на експлоатация“, посочват от дружеството. Оттам допълват, че конкретната причина предстои да бъде изяснена чрез експертизи в рамките на досъдебното производство.

Проверява се и версията за умишлено действие

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112, след което на място е изпратен полицейски патрул. Според МВР при първоначалния оглед не са установени данни за умишлено поставено взривно устройство и е била разглеждана версията за техническа повреда. По-късно е образувано разследване срещу неизвестен извършител, а материалите от повторния оглед са докладвани на Софийската районна прокуратура.

Разследващите все още не са обявили какво е показал анализът на мястото. Минният инженер и специалист по взривове Иван Табов определя случилото се като малък взрив, чиято ударна въздушна вълна е причинила разрушаването на стъклата. „Това се установява от специалисти. Винаги остават някакви следи от взривното вещество“, обяснява Табов и посочва, че пробите се изследват в лаборатория.

След инцидента „БДЖ – Пътнически превози“ е разпоредило временно спиране от експлоатация на всички вагони от същата серия до изясняване на причините. Повреденият вагон е изведен на открито в депото, а техническият шкаф е покрит. Окончателният отговор дали става дума за авария, човешка грешка или умишлено действие трябва да дадат назначените експертизи и досъдебното производство.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    11 8 Отговор
    Кой пръв ще обяви:
    " Путин е виновен!"

    Коментиран от #3

    18:02 11.10.2026

  • 2 Наско Гнома

    10 3 Отговор
    Путин го е взривил с дрон

    18:04 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    13 2 Отговор
    Ех маро... нещо от 21.09 ни го сервирсш на 11.10 ;)

    18:09 11.10.2026

  • 5 Леле

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    ще пръснеш !

    Коментиран от #7

    18:10 11.10.2026

  • 6 Стига бе...

    15 0 Отговор
    На 21 септември взрив ... и на 11 октомври вечерта - новина! Шегувате се!

    18:11 11.10.2026

  • 7 К.О.Т.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Леле":

    ма ти си мислиш че се майтапя ли?

    18:12 11.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Под прикритие

    5 2 Отговор
    са снимали тайно че да не си платят за сцените.

    18:18 11.10.2026

  • 10 21 беше почивен ден

    0 0 Отговор
    Остави ли са някъде пропанова горелка, която е изпускала газ. Като се е насъбрала опасната концентрация е думнало. 19, 10 и 21-ви - три дни без надзор.

    18:37 11.10.2026

  • 11 Интересно

    1 1 Отговор
    Пак ли Путин?

    18:58 11.10.2026

  • 12 Герак Митко

    1 0 Отговор
    Тая новина е от преди един месец.

    19:03 11.10.2026