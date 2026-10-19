Дрогиран украинец нападна екип на Спешна помощ във Варна

Екип на Спешна помощ е бил нападнат при посещение на адрес във Варна на 17 октомври. Полицията е отвела мъж от мястото, а по случая е образувано бързо производство.
Сигналът е подаден около 19:00 часа. По информацията, разпространена от полицията, мъжът е бил отведен от пристигналия на адреса екип. „Мъж е отведен от мястото и по случая е образувано бързо производство“, са посочили от полицията пред медията.
Медицинският екип се е отзовал на адрес около 18:35 часа. Според сигнал на местната организация на „Възраждане“ мъжът е украински гражданин с временна закрила и е нападнал служители на Спешна помощ. В сигнала се твърди още, че е нанесъл удар на шофьора на линейката.
Полицията не е потвърдила националността и възрастта на задържания. Не са потвърдени и твърденията, че мъжът е бил под въздействието на алкохол и наркотици или че при него са били открити наркотични вещества.
Според огласената от „Възраждане“ информация мъжът е оказал съпротива и при пристигането на полицаите. На публикувани снимки се вижда силно разкъсана униформена дреха на служител на Спешна помощ.
Разследването по бързото производство трябва да изясни обстоятелствата около нападението, действията на мъжа и евентуалните му нарушения. До приключването му твърденията за нанесения удар, съпротивата и откритите вещества не могат да се приемат като доказани факти.
Източници: telegraph.bg, thesite24.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да живеят
09:46 19.10.2026
2 Трол
09:46 19.10.2026
3 Име
09:47 19.10.2026
4 Пич
Ама, това е дреболия........ МВР не споменава и украинците убийци, които затриха купища българи!!!
Странно ми идва - вие плащате на МВР, но МВР не работи за българските, а за украинците!!!
Да, ама....... украинците само вземат, а и МВР само взема........и ей тука ми се скина целата философия...
09:47 19.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ИПЕТРОХАНЦИ
09:51 19.10.2026
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9 Копейко
09:56 19.10.2026
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11 Лена
, Идва зима, намазва е на ските и право за Осрайна! Там ще ги закриля Путин!
10:04 19.10.2026
12 Гошо
10:09 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Студопор
10:22 19.10.2026
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16 Този коментар е премахнат от модератор.