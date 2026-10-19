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Дрогиран украинец нападна екип на Спешна помощ във Варна

Дрогиран украинец нападна екип на Спешна помощ във Варна

19 Октомври, 2026 09:43 956 16

  • варна-
  • спешна помощ-
  • нападение над медици-
  • бързо производство-
  • полиция

Полицията е отвела мъж от адреса и е образувано бързо производство. Данните за националността му и твърденията за наркотици не са потвърдени от МВР

Дрогиран украинец нападна екип на Спешна помощ във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екип на Спешна помощ е бил нападнат при посещение на адрес във Варна на 17 октомври. Полицията е отвела мъж от мястото, а по случая е образувано бързо производство.

Сигналът е подаден около 19:00 часа. По информацията, разпространена от полицията, мъжът е бил отведен от пристигналия на адреса екип. „Мъж е отведен от мястото и по случая е образувано бързо производство“, са посочили от полицията пред медията.

Медицинският екип се е отзовал на адрес около 18:35 часа. Според сигнал на местната организация на „Възраждане“ мъжът е украински гражданин с временна закрила и е нападнал служители на Спешна помощ. В сигнала се твърди още, че е нанесъл удар на шофьора на линейката.

Полицията не е потвърдила националността и възрастта на задържания. Не са потвърдени и твърденията, че мъжът е бил под въздействието на алкохол и наркотици или че при него са били открити наркотични вещества.

Според огласената от „Възраждане“ информация мъжът е оказал съпротива и при пристигането на полицаите. На публикувани снимки се вижда силно разкъсана униформена дреха на служител на Спешна помощ.

Разследването по бързото производство трябва да изясни обстоятелствата около нападението, действията на мъжа и евентуалните му нарушения. До приключването му твърденията за нанесения удар, съпротивата и откритите вещества не могат да се приемат като доказани факти.

Източници: telegraph.bg, thesite24.net


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да живеят

    30 2 Отговор
    Новите ни,, братя" това е само началото

    09:46 19.10.2026

  • 2 Трол

    4 28 Отговор
    Руснак е.

    09:46 19.10.2026

  • 3 Име

    32 3 Отговор
    Тези само проблеми създават навсякъде, но ние сме длъжни да им помагаме!?!

    09:47 19.10.2026

  • 4 Пич

    38 2 Отговор
    Аооо....... МВР не споменава дрогираните украинци!!!
    Ама, това е дреболия........ МВР не споменава и украинците убийци, които затриха купища българи!!!
    Странно ми идва - вие плащате на МВР, но МВР не работи за българските, а за украинците!!!
    Да, ама....... украинците само вземат, а и МВР само взема........и ей тука ми се скина целата философия...

    09:47 19.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ИПЕТРОХАНЦИ

    12 0 Отговор
    Утрепаха тия от КУБ УКРОФИРМАТА ОКУПИРАЛА БЪЛГА. ЗЕМЯ ..

    09:51 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Копейко

    16 1 Отговор
    Прангите и на фронта

    09:56 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Лена

    16 1 Отговор
    Каква временна закрила, при полужение, че народа ни никой не го закриля!
    , Идва зима, намазва е на ските и право за Осрайна! Там ще ги закриля Путин!

    10:04 19.10.2026

  • 12 Гошо

    7 6 Отговор
    Изтриите украинец!...Напишете рускоговорящ!

    10:09 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Студопор

    11 0 Отговор
    Ауууу!!! Как така се изпуснахте да кажете, че е украинец?? Сега ще закрият ФАКТИ.

    10:22 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.