Полицията е задържала 39-годишен шофьор, който е управлявал автомобил с 2,96 промила алкохол в Руенско. Мъжът е спрян за проверка около 13:30 часа на пътя между селата Рожден и Сини рид.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство. Данни за пътнотранспортно произшествие няма.

Пореден случай с висока концентрация

Случаят е пореден в района с установено шофиране след употреба на голямо количество алкохол. На 8 юли край село Ръжица е бил задържан 52-годишен мъж, чийто тест е отчел 3,26 промила.

При тогавашната проверка водачът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ. Информацията за случая е публикувана от БНР Бургас, като е посочено, че мъжът е бил задържан за 24 часа и срещу него е започнало бързо производство.

Това означава, че настоящият случай с 2,96 промила не е най-високият отчетен в Руенско през тази година, въпреки че концентрацията е значително над прага, при който шофирането се счита за престъпление.

Какво следва

Управлението на моторно превозно средство с концентрация на алкохол над 1,2 промила е престъпление по Наказателния кодекс. След задържането на водача разследването трябва да установи обстоятелствата около проверката и резултата от изследването. На този етап няма данни за повдигнато обвинение или за съдебно решение.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg