Брайън Мей и Роджър Тейлър пускат "скъпоценен камък" с Фреди от 1989 г.

Брайън Мей и Роджър Тейлър от Queen разкриха, че е напът да се появи неиздавано досега парче на групата с участието на Фреди Меркюри. Песента "Face It Alone" ще може да бъде официално чута през септември, пише .

Мей и Тейлър, които участваха миналия уикенд на концерта за платинения юбилей на кралица Елизабет II, споменаха в скорошно интервю за BBC Radio 2, че песента е от сесии за албума на групата от 1989 г., "The Miracle".

„Намерихме малък скъпоценен камък от Фреди, за който бяхме забравили“, каза Тейлър. "Това е нещо прекрасно. Беше истинско откритие."

Последната нова музика с участието на Меркюри излезе преди осем години, когато Мей и Тейлър включиха дуета с Майкъл Джексън „There Must Be More to Life Than This“ в компилационния албум от 2014 г. "Queen Forever".

Що се отнася до "Face It Alone", Мей обясни, че първоначално не са смятали, че записът може да бъде спасен, докато инженерите не започнат работа.

„Това остана някак си скрито от очите“, отбеляза Мей. „Казвахме си много пъти: О, не, наистина не можем да спасим това. Но всъщност ние отново влязохме там и нашият прекрасен инженерен екип каза: Добре, можем да направим това и това. Това е като вид зашиване на парчета. ... Но е красиво, трогателно е.”, признава Мей.