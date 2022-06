Почина певицата от филмите на Дейвид Линч

Американската певица Джули Круз, озвучила с гласа си култовия сериал „Туин Пийкс“, е починала на 65-годишна възраст, съобщи Guardian. За тъжното събитие написа във Фейсбук съпругът ѝ Едуард Гринън, пише segabg.com. „Тя напусна този свят при своите собствени условия. Без съжаление. Сега ѝ е леко. Пуснах песента ѝ Roam, когато тя си тръгна. Сега ще странства завинаги. Почивай в мир, любов моя“, сбогува се той.

Най-известната композиция, която изпълнява Джули Круз, е Falling на Анджело Бадаламенти, която става основна музикална тема в сериала „Туин Пийкс“ (1990) на Дейвид Линч и впоследствие и в едноименния му филм „Туин Пийкс: Огън, следвай ме“. Самият Линч написва за Джули текста към инструменталната версия на Бадаламенти и песента се изкачва до №7 в британските чартове, става хит в цяла Европа, оглавява и австралийската класация за сингли. Круз я включва в дебютния си албум Floating Into the Night.

Първият съвместен проект на певицата, композитора и именития режисьор е Mysteries of Love от филма му „Синьо кадифе“ (1986). През 1990-а Джули Круз се появява на сцената като героиня в авангардната театрална продукция на Дейвид Линч „Индустриална симфония №1“ редом с актьорите Никълъс Кейдж и Лора Дърн от друг негов филм, „Диво сърце“.

Ефирният глас на родената през 1956-а в щата Айова Джули Круз ѝ спечелва хиляди фенове по целия свят. „Технически тази музика е толкова деликатна, че е предизвикателство да я изпея. В същото време тя ми позволява да бъда по-драматична, по-психотична, отколкото ако пея просто „О, бейбе, бейбе…“. Аз мога да я стилизирам“, коментира певицата в периода на най-голямата популярност на „Туин Пийкс“. Тя участва в един от епизодите на оригиналния сериал като певица от местния бар, снима се и в спин-офа, както и в третия сезон „Туин Пийкс: Завръщането“ от 2017-а.

Джули разказва за професионалното си приятелство с Дейвид Линч: „Сякаш съм по-малката му сестра: не обичаш големият ти брат да ти нарежда какво да правиш. Дейвид е суетен. Понякога има едни такива изблици. Познавате ли темперамента му? Всеки може да изглежда смешен, когато се разгневи. Но аз го обичам“.

Друга интересна филмова колаборация за Джули Круз е кавърът на Summer Kisses, Winter Tears на Елвис Пресли, който тя прави за саундтрака на филма на Вим Вендерс „До края на света“ (Until the End of the World, 1991).

Джули Круз не издава албуми редовно: през 1993 г. излиза The Voice of Love, съдържащ и 3 песни от „Туин Пийкс“, през 2002 г. – The Art of Being a Girl, 2011-а – My Secret Life.

През 2018 г. певицата обяви, че е диагностицирана с автоимунното заболяване лупус и изпитва хронична болка.