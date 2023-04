Откриха удивителен начин, по който са се забавлявали маите (ВИДЕО)

Археолози в Мексико са открили детайлно резбован камък, който според тях е бил използван като табло за резултата при пелота - игра с топка, практикувана от маите преди стотици години, съобщи Би Би Си.

Кръглата каменна плоча е намерена в археологическия обект Чичен Ица и се смята, че е на възраст най-малко 1200 години. В центъра са изобразени двама играчи с пищни покривала за глава, заобиколени от йероглифен надпис. В момента експертите анализират писмеността, за да разшифроват евентуалното ѝ значение, пише БТА.

Камъкът с тегло 40 кг е намерен от археоложката Лизбет Беатрис Мендикут Перес в архитектурен комплекс, известен като „Каса колорада“. Това е най-добре запазената от сградите, заобикалящи главния площад в предколумбовия град Чичен Ица. Експертите смятат, че камъкът е украсявал арката на входа на комплекса в края на 800-те или началото на 900-те години.

