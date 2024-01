Кои са фаворитите за тазгодишните награди "Оскар"?

Претендентите за тазгодишните награди "Оскар" ще бъдат обявени във вторник и ако Холивуд очаква куп номинации за дуото, станало известно като "Барбенхаймер", то френското кино очаква със затаен дъх номинации за "Анатомия на едно падане", съобщи АФП, цитирана от БТА.

"Барби" и "Опенхаймер", тежката артилерия на бокс-офиса, с общи приходи от 2,4 милиарда щатски долара, може да се окажат претенденти за дузина от статуетките, включително "Оскар" за най-добър филм.

"Това продължава да е тяхната година и очакваме да доминират на номинациите", каза Пийт Хамънд, колумнист за специализираното издание "Дедлайн", пред АФП.

The Oscar nominations are almost here. From “Barbenheimer” to somber documentaries and everything in between, these are the films we expect to be celebrating come nominations morning.



🔗: https://t.co/p0hAHP5bCY pic.twitter.com/PR6bTQc2NC