Една от най-дългите мечти на Тони Димитрова вече е факт. Бургаската певица посети Великденския остров заедно с дъщеря си Магдалена Добрева, която тя галено нарича Магуш. До едно от най-отдалечените места на планетата двете са стигнали след общо 62 часа в полети.
„Великденският остров! Една сбъдната мечта! 62 часа в полети! Не броя страховете, помня само красивото!“, написа Тони Димитрова. По думите ѝ дългото пътуване и притесненията са останали на заден план пред впечатленията от видяното.
Великденският остров е бил най-силното преживяване
Островът е известен с огромните каменни статуи моаи, които са сред най-разпознаваемите символи на Южна Америка. Именно срещата с тях е предизвикала най-силни емоции у певицата и е превърнала пътуването в сбъдната мечта.
Пътуването на майка и дъщеря е включвало и други знакови места в Чили. Те са посетили столицата Сантяго, пустинята Атакама и винарната „Санта Рита“. Атакама е известна със своите необичайни пейзажи, солени равнини и планински гледки, а „Санта Рита“ е сред разпознаваемите имена в чилийското винопроизводство.
Магуш избрала различен професионален път
Снимките от пътуването привлякоха внимание и към дъщерята на певицата. Магдалена Добрева е завършила криминалистика, като професионалният ѝ избор се различава от сценичния път на майка ѝ.
За Тони Димитрова пътешествието е било не само среща с екзотични места, но и време, прекарано с най-близкия ѝ човек. Кадрите от Чили показват двете заедно край природни и културни забележителности, далеч от концертите и ежедневните професионални ангажименти.
След дългия път до Великденския остров певицата определи преживяването с думите: „Не броя страховете, помня само красивото!“
Източници: marica.bg, show.blitz.bg
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