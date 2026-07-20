Тони Димитрова иска "Евровизия" да се проведе в Бургас догодина (ВИДЕО)

Тони Димитрова даде силна заявка "Евровизия" да бъде в Бургас. Обичаната певица не скри, че морският град е напълно готов да посрещне големия конкурс, а чужденците ще имат какво да видят, усетят и опитат.

„По-добре при нас на морето да ядат риба", усмихна се Тони шеговито.

По думите ѝ в Бургас всички са силно вдъхновени от идеята градът да приеме "Евровизия". Певицата разказа, че минава покрай спортната зала и вече вижда движение около нея. „Полудели са всички в Бургас. Искат тая "Евровизия" на всяка цена. Работи се по въпроса", каза Тони Димитрова пред водещия Светльо Иванов в предаването "120 минути" по bTV.

Естрадната легенда подчерта, че Бургас има всичко необходимо - зала, летище, хотели, море и хора, които чакат подобно събитие.

„Имаме си зала, имаме си летище. Имаме си бургазлии, които чакат, имаме си кмет, който се бори", добави певицата. Според нея гостите на конкурса трябва задължително да се разходят по главната улица, да стигнат до морето, да минат по моста и да усетят Морската градина, която самата тя обожава.

„Бургас си е за обичане и се надявам и те ще го обикнат, ако дойдат", сподели Тони Димитрова, която открай време е влюбена в родния си град.

Тя говори и за предстоящите си концерти под името "Щастие". Заглавието дошло след въпрос на дъщеря ѝ кога е била най-щастлива. Това я накарало да се замисли, че щастието е в хората, песните, обичта и доверието.

„Понякога бъркам адреса, но продължавам да го търся", призна Тони, която остава вярна и на своя характер - да не мълчи, когато има какво да каже.

„Ако трайкам, ще си изтрайкам целия живот. Това е толкова скучно", категорична е певицата, която признава още, че продължава да върви „срещу вятъра", защото така ѝ е по-интересно.