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Тони Димитрова иска "Евровизия" да се проведе в Бургас догодина (ВИДЕО)

Тони Димитрова иска "Евровизия" да се проведе в Бургас догодина (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 14:31 501 11

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  • бургас-
  • евровизия

Според певицата в родния ѝ град има всичко необходимо за провеждането на конкурса

Тони Димитрова иска "Евровизия" да се проведе в Бургас догодина (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тони Димитрова даде силна заявка "Евровизия" да бъде в Бургас. Обичаната певица не скри, че морският град е напълно готов да посрещне големия конкурс, а чужденците ще имат какво да видят, усетят и опитат.

„По-добре при нас на морето да ядат риба", усмихна се Тони шеговито.

По думите ѝ в Бургас всички са силно вдъхновени от идеята градът да приеме "Евровизия". Певицата разказа, че минава покрай спортната зала и вече вижда движение около нея. „Полудели са всички в Бургас. Искат тая "Евровизия" на всяка цена. Работи се по въпроса", каза Тони Димитрова пред водещия Светльо Иванов в предаването "120 минути" по bTV.

Естрадната легенда подчерта, че Бургас има всичко необходимо - зала, летище, хотели, море и хора, които чакат подобно събитие.

„Имаме си зала, имаме си летище. Имаме си бургазлии, които чакат, имаме си кмет, който се бори", добави певицата. Според нея гостите на конкурса трябва задължително да се разходят по главната улица, да стигнат до морето, да минат по моста и да усетят Морската градина, която самата тя обожава.

„Бургас си е за обичане и се надявам и те ще го обикнат, ако дойдат", сподели Тони Димитрова, която открай време е влюбена в родния си град.

Тя говори и за предстоящите си концерти под името "Щастие". Заглавието дошло след въпрос на дъщеря ѝ кога е била най-щастлива. Това я накарало да се замисли, че щастието е в хората, песните, обичта и доверието.

„Понякога бъркам адреса, но продължавам да го търся", призна Тони, която остава вярна и на своя характер - да не мълчи, когато има какво да каже.

„Ако трайкам, ще си изтрайкам целия живот. Това е толкова скучно", категорична е певицата, която признава още, че продължава да върви „срещу вятъра", защото така ѝ е по-интересно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 4 Отговор
    Бургас е правилния избор. Може да е домакин едновременно на Евровизията, ако се провеждаше в Русия, Украйна, Турция, или Израел.

    14:32 20.07.2026

  • 2 Име

    9 0 Отговор
    Каспичан е най-подготвен!

    Коментиран от #9

    14:34 20.07.2026

  • 3 Хаха

    4 0 Отговор
    Въййййй, лице!!!
    Туй пък?!

    14:40 20.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    И аз съм за!

    14:44 20.07.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Дреме ми кво искала! КАТО ИСКА ДА СИ ПЛАЩА!
    Същото важи и за Софиянци - вече предлагат по 10-15 000 евро квартири за 5 дена за евро-гей-парада. Който ще печели от тая простотия да си плаща! Моите пари да не се пипат или сериозно ще спра да плащам данъци!

    14:47 20.07.2026

  • 6 Тя пък

    5 0 Отговор
    къде се бута ?

    14:48 20.07.2026

  • 7 мислител

    2 0 Отговор
    Аз мисля, че Чирпан е най-подготвен да приеме Евровизия - има много хубав кър, където могат да проведат хм... културното мероприятие.

    14:52 20.07.2026

  • 8 немо

    3 0 Отговор
    Сигурно Тонка ще поиска и да изнесе концерт на Евровизията...Да изпее на европейците "Ах ,морето" и тем подобни лакърдии от преди 30-40 години

    14:55 20.07.2026

  • 9 Добра идея

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Име":

    Далеч по - интересно от Бургас ! А има и толкова исторически и скални забележителности наоколо , че може "Евровизия" при добра организация да се проведе сред тях ! Нещо , което никога не е било , нещо уникално !

    14:57 20.07.2026

  • 10 А тази,

    0 0 Отговор
    която спечели не беше ли от Варна? Каква заслуга има Бургас, че евровизия да бъде в Бургас, а не във Варна, която е по подходяща от града на гларусите - нагли?

    15:05 20.07.2026

  • 11 гелето

    0 0 Отговор
    аз искам да е у Перник... и посрещането ще бъде със сурва с винкело по джендърлята

    15:11 20.07.2026