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Тони Димитрова призова от сцената: Деца, не бъдете жестоки

Тони Димитрова призова от сцената: Деца, не бъдете жестоки

8 Август, 2026 12:13 834 15

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  • концерт

Певицата направи важен призив по време на концерта си в Каварна

Тони Димитрова призова от сцената: Деца, не бъдете жестоки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Певицата Тони Димитрова отправи емоционален призив за повече доброта към хората и животните по време на концерта си в Каварна, който беше част от програмата на Седмицата на морето, предава БТА.

„Деца, не бъдете жестоки нито към хората, нито към животните, защото ако е така, ние няма да сме държава, а пустош, а не бива да е така“, каза изпълнителката от сцената на централния площад „Защитата на Каварна“. Тя призова присъстващите да възпитават децата си да бъдат преди всичко добри хора.

В началото на концертната вечер на сцената се изявиха възпитаниците на Вокална академия „Каварна“, които представиха летни музикални изпълнения.

Тони Димитрова изпълни едни от най-популярните си песни, сред които „Добър вечер, добър ден“, „Срещу вятъра“ и „Ах, морето“. Публиката беше активен участник в изпълненията и не спираше да приглася на бургаската звезда.

Концертът е част от проявите в рамките на Седмицата на морето, организирана от Община Каварна. Тази вечер програмата продължава с концерт на група „Молец“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Антоането

    13 0 Отговор
    Тези деца слушат друга музика.
    Фи ки,Аз ис,Гал ена,Мале на и т.н
    Едва ли са те чули

    12:16 08.08.2026

  • 3 нннн

    12 0 Отговор
    А за децата, които не чуят призива и се държат като зверове, 100 тояги, хайде пръчки да е, по голо д... на мегдана.
    ,,Който жали пръчката, не жали детето." - народна мъдрост.

    Коментиран от #13

    12:25 08.08.2026

  • 4 Кой й каза, че може да пее

    5 0 Отговор
    Жестокост е ушите ни да слушат някой, който не може да пее.

    12:42 08.08.2026

  • 5 Коко

    4 5 Отговор
    Гродно е когато певица започне да поучава.В нейното семейство всичко наред ли е?Дори не се знае от кого е детето и.Да си грачи тама по сцената на бабите и да не си навира човката в другите институции.Ами не е красиво някак си.Да отива да пее в зала "Олимпия".

    12:43 08.08.2026

  • 6 дедо Флашко

    6 4 Отговор
    Обичам я тази красива жена,отдавна я обичам!!!

    12:44 08.08.2026

  • 7 Григор

    8 0 Отговор
    Хубав призив, но децата май не са я чули на време. Резултатът в Пловдив го доказва. С призиви и молби няма да стане.Тия "дечица" трябва да знаят, че освен права имат и задължения. Освен това трябва да са наясно, че ако пристъпят законите на България ще получат такъв удар, че свят ще им се завие. Толерантността ражда чудовища! Трябва да се натягат гайките до скъсване! На жестокостта с жестокост! Само този е начинът всички малолетни келеши и през ум да не им минава да докоснат някого.

    12:49 08.08.2026

  • 8 Тити на Кака

    6 0 Отговор
    Тези деца, които биха я чули, нямат нужда от подобен съвет.
    Ония които имат нужда да я чуят - никога не слушат такива хора.
    Тъжна ситуация...

    13:00 08.08.2026

  • 9 бушприт

    1 0 Отговор
    ...защото ако е така,ТО ние няма да сме държава, а пустош, а не бива да е така!“ - каза изпълнителката от сцената на централния площад „Защитата на Каварна“.

    13:08 08.08.2026

  • 10 Каквото сте посели, това ще жънете

    2 0 Отговор
    Трябваше на политиците да го казваш...

    13:13 08.08.2026

  • 11 ИВАН

    4 0 Отговор
    Хубаво ги призовава децата, ама едва ли ще я чуят, те слушкат други бангабанги.

    13:20 08.08.2026

  • 12 Тая пишман певица

    1 3 Отговор
    Да си гледа некадърната щерка, че за нищо не става.

    13:25 08.08.2026

  • 13 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "нннн":

    ..а някои хора твърдят, че часовете по религия са излишни...Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    14:37 08.08.2026

  • 14 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Гледайки телевизиите ми хрумна въпроса, ами ако тези деца бяха еврейчета, как биха се държали телевизиите?!?!?!?

    15:17 08.08.2026

  • 15 потрес

    0 0 Отговор
    И тази певачка се изходила по въпроса! И олко "трогателно"! Ти да ивидш, Въпросната тонка нарича "деца" такива брутални, безмилостни, отвратителни изверги, изроди и садисти! Не ма, Тонке, не! Те не са "деца" Те са чудовища! Да те пази Господ да не ги срещаш, че тогава друга песен ще запееш!

    15:34 08.08.2026