Тони Димитрова призова от сцената: Деца, не бъдете жестоки

Певицата Тони Димитрова отправи емоционален призив за повече доброта към хората и животните по време на концерта си в Каварна, който беше част от програмата на Седмицата на морето, предава БТА.
„Деца, не бъдете жестоки нито към хората, нито към животните, защото ако е така, ние няма да сме държава, а пустош, а не бива да е така“, каза изпълнителката от сцената на централния площад „Защитата на Каварна“. Тя призова присъстващите да възпитават децата си да бъдат преди всичко добри хора.
В началото на концертната вечер на сцената се изявиха възпитаниците на Вокална академия „Каварна“, които представиха летни музикални изпълнения.
Тони Димитрова изпълни едни от най-популярните си песни, сред които „Добър вечер, добър ден“, „Срещу вятъра“ и „Ах, морето“. Публиката беше активен участник в изпълненията и не спираше да приглася на бургаската звезда.
Концертът е част от проявите в рамките на Седмицата на морето, организирана от Община Каварна. Тази вечер програмата продължава с концерт на група „Молец“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Антоането
Фи ки,Аз ис,Гал ена,Мале на и т.н
Едва ли са те чули
12:16 08.08.2026
3 нннн
,,Който жали пръчката, не жали детето." - народна мъдрост.
Коментиран от #13
12:25 08.08.2026
4 Кой й каза, че може да пее
12:42 08.08.2026
5 Коко
12:43 08.08.2026
6 дедо Флашко
12:44 08.08.2026
7 Григор
12:49 08.08.2026
8 Тити на Кака
Ония които имат нужда да я чуят - никога не слушат такива хора.
Тъжна ситуация...
13:00 08.08.2026
9 бушприт
13:08 08.08.2026
10 Каквото сте посели, това ще жънете
13:13 08.08.2026
11 ИВАН
13:20 08.08.2026
12 Тая пишман певица
13:25 08.08.2026
13 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #3 от "нннн":..а някои хора твърдят, че часовете по религия са излишни...Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
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