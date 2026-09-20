Атакама цъфти: Най-сухата пустиня в света се превърна в цветен килим

Пустините обикновено се свързват с безкрайни пясъчни пространства, екстремни температури и оскъдна растителност. Пустинята Атакама в Чили обаче понякога напълно опровергава тази представа.

Простираща се на повече от 1000 километра в Северно Чили, западно от Андите, Атакама е най-сухото неполярно място на планетата. Извънземният ѝ пейзаж, сухата почва и изключително оскъдният микробиологичен живот са сред причините районът да бъде използван за тестване на оборудване за космически мисии до Марс.

И въпреки всичко това Атакама е известна и като „цъфтящата пустиня“.

Por que há flores no Atacama, o deserto mais árido do mundo?#EcoLatamDW #dwnoticias pic.twitter.com/gcUXztjJ51 — DW Brasil (@dw_brasil) September 16, 2026

Когато пустинята се превърне в цветен килим

Животът успява да се задържи в определени части на Атакама, най-вече в т.нар. „ломас“ - зони с растителност, поддържана от богатата на влага крайбрежна мъгла, известна като каманчака.

Тези малки влажни пространства осигуряват условия за живот на скакалци, пеперуди, колибри и андски фламинга, а по крайбрежието се срещат дори хумболтови пингвини.

Най-зрелищният момент настъпва при т.нар. „пустинен цъфтеж“. Тогава повече от 200 вида цветя могат да променят напълно безплодния пейзаж, покривайки го с ярки цветове.

За да се случи това, е необходима специфична комбинация от условия - между 15 и 30 милиметра валежи, предимно през юни и юли, както и подходящо студено време, което да събуди спящите семена, заровени в почвата.

През 2026 г. необичайно силните валежи през август, свързвани с феномена Ел Ниньо, накараха Националната горска корпорация на Чили да прогнозира исторически цъфтеж. Очакванията са той потенциално да обхване площ до 15 000 квадратни километра, като започне в началото на септември и достигне своя пик през втората половина на октомври.

Според репортаж на DW и видеокадри на AFP пейзажът на Атакама вече е променен от появата на цветя на места, където обикновено се виждат само няколко вида кактуси. Лилаво-сини цветове обгръщат бодливите растения и превръщат пустинята в необичаен цветен пейзаж.

Феноменът обикновено се появява през интервали от 5 до 10 години, след необичайно силни валежи през зимните за Чили месеци - от юни до август.

Пустиня с почти никакъв дъжд

Екстремният характер на Атакама се вижда най-добре в количеството валежи.

В пустинята падат средно около 15 милиметра дъжд годишно, в сравнение с около 75 милиметра в Сахара. Някои райони получават едва 1 до 3 милиметра годишно.

Определени метеорологични станции в свръхаридното ядро на пустинята никога не са регистрирали дъжд в историята на измерванията. Съществуват и данни, според които части от Атакама може да са останали без значителни валежи в продължение на повече от четири века - между 1570 и 1971 г.

Защо Атакама е толкова суха?

Причината се крие до голяма степен в географското положение на пустинята.

Атакама е притисната между Андите на изток и Чилийските крайбрежни планини на запад, което я изолира от влагата и от двете страни.

Андите спират влажния въздух, идващ от Амазония, докато студеното Хумболтово течение охлажда въздуха над Тихия океан до степен, която възпрепятства образуването на облаци и валежи.

Тази комбинация превръща региона в едно от най-сухите места на Земята.

Пустиня на десетки милиони години

Атакама е забележителна не само с настоящите си климатични условия, но и с тяхната изключителна продължителност.

Дълго време учените смятаха, че екстремната сухота в пустинята се е установила преди между 10 и 20 милиона години – през ранния до средния миоцен.

По-нови изследвания обаче изместват този период значително по-назад. Според д-р Бенедикт Ритер-Принц от Кьолнския университет, чието проучване е публикувано в Nature Communications, най-сухото ядро на пустинята вероятно е съществувало още преди около 45 милиона години.

Той обяснява, че това откритие „я прави един от най-дълготрайно сухите региони на Земята и ни кара да преразгледаме как и кога се развиват подобни екстремни среди“.

The world’s driest non-polar desert is waking up! 🌸 The #Atacama Desert in #Chile🇨🇱 is beginning to bloom thanks to unusual rains driven by El Niño, thousands of dormant seeds are blanketing the sand in stunning color. 🏜️✨ #DesiertoFlorido @thisisChile pic.twitter.com/TMxAN8SbVi — Belen Sapag M. (@BSapag) September 13, 2026

Атакама показва, че дори едно от най-суровите места на планетата може периодично да се преобрази. Само няколко подходящи условия са достатъчни спящите семена да се събудят и пустинята за кратко да се превърне в море от цветове.

Източник: Vesti.bg.