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Атакама цъфти: Най-сухата пустиня в света се превърна в цветен килим

Атакама цъфти: Най-сухата пустиня в света се превърна в цветен килим

20 Септември, 2026 11:56 1 031 6

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Необичайните валежи събудиха стотици видове цветя в пустинята, която на места не е регистрирала дъжд в продължение на векове

Атакама цъфти: Най-сухата пустиня в света се превърна в цветен килим - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пустините обикновено се свързват с безкрайни пясъчни пространства, екстремни температури и оскъдна растителност. Пустинята Атакама в Чили обаче понякога напълно опровергава тази представа.

Простираща се на повече от 1000 километра в Северно Чили, западно от Андите, Атакама е най-сухото неполярно място на планетата. Извънземният ѝ пейзаж, сухата почва и изключително оскъдният микробиологичен живот са сред причините районът да бъде използван за тестване на оборудване за космически мисии до Марс.

И въпреки всичко това Атакама е известна и като „цъфтящата пустиня“.

Когато пустинята се превърне в цветен килим

Животът успява да се задържи в определени части на Атакама, най-вече в т.нар. „ломас“ - зони с растителност, поддържана от богатата на влага крайбрежна мъгла, известна като каманчака.

Тези малки влажни пространства осигуряват условия за живот на скакалци, пеперуди, колибри и андски фламинга, а по крайбрежието се срещат дори хумболтови пингвини.

Най-зрелищният момент настъпва при т.нар. „пустинен цъфтеж“. Тогава повече от 200 вида цветя могат да променят напълно безплодния пейзаж, покривайки го с ярки цветове.

За да се случи това, е необходима специфична комбинация от условия - между 15 и 30 милиметра валежи, предимно през юни и юли, както и подходящо студено време, което да събуди спящите семена, заровени в почвата.

През 2026 г. необичайно силните валежи през август, свързвани с феномена Ел Ниньо, накараха Националната горска корпорация на Чили да прогнозира исторически цъфтеж. Очакванията са той потенциално да обхване площ до 15 000 квадратни километра, като започне в началото на септември и достигне своя пик през втората половина на октомври.

Според репортаж на DW и видеокадри на AFP пейзажът на Атакама вече е променен от появата на цветя на места, където обикновено се виждат само няколко вида кактуси. Лилаво-сини цветове обгръщат бодливите растения и превръщат пустинята в необичаен цветен пейзаж.

Феноменът обикновено се появява през интервали от 5 до 10 години, след необичайно силни валежи през зимните за Чили месеци - от юни до август.

Пустиня с почти никакъв дъжд

Екстремният характер на Атакама се вижда най-добре в количеството валежи.

В пустинята падат средно около 15 милиметра дъжд годишно, в сравнение с около 75 милиметра в Сахара. Някои райони получават едва 1 до 3 милиметра годишно.

Определени метеорологични станции в свръхаридното ядро на пустинята никога не са регистрирали дъжд в историята на измерванията. Съществуват и данни, според които части от Атакама може да са останали без значителни валежи в продължение на повече от четири века - между 1570 и 1971 г.

Защо Атакама е толкова суха?

Причината се крие до голяма степен в географското положение на пустинята.

Атакама е притисната между Андите на изток и Чилийските крайбрежни планини на запад, което я изолира от влагата и от двете страни.

Андите спират влажния въздух, идващ от Амазония, докато студеното Хумболтово течение охлажда въздуха над Тихия океан до степен, която възпрепятства образуването на облаци и валежи.

Тази комбинация превръща региона в едно от най-сухите места на Земята.

Пустиня на десетки милиони години

Атакама е забележителна не само с настоящите си климатични условия, но и с тяхната изключителна продължителност.

Дълго време учените смятаха, че екстремната сухота в пустинята се е установила преди между 10 и 20 милиона години – през ранния до средния миоцен.

По-нови изследвания обаче изместват този период значително по-назад. Според д-р Бенедикт Ритер-Принц от Кьолнския университет, чието проучване е публикувано в Nature Communications, най-сухото ядро на пустинята вероятно е съществувало още преди около 45 милиона години.

Той обяснява, че това откритие „я прави един от най-дълготрайно сухите региони на Земята и ни кара да преразгледаме как и кога се развиват подобни екстремни среди“.

Атакама показва, че дори едно от най-суровите места на планетата може периодично да се преобрази. Само няколко подходящи условия са достатъчни спящите семена да се събудят и пустинята за кратко да се превърне в море от цветове.

Източник: Vesti.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕкоТерорист

    4 4 Отговор
    Начи има глобално застудяване пускайте дизела

    Коментиран от #3

    12:01 20.09.2026

  • 2 Десети

    2 1 Отговор
    Приятно хладно!

    12:03 20.09.2026

  • 3 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕкоТерорист":

    Не мисля че е захлаждане това са по издръжливи треви ,билки...това лято бе най горещото до сега в историята на Франция. В провинцията всичко изгоря за цветята говоря ,дори някой рози и храстите .На места и вечно зелените дървета изгоряха по улиците и къщи .Обаче имам Pavot de Californie за цвят през пролета ги засях ,за първи път и до днес още са в градината с цветове само те не изгоряха и кактусите иначе до началното на юни Pavot de Californie вече бяха изгнили ,после се връщаха на пролет .Не мога си обясня този феномен същото се е случило и в пустинята, може би?

    12:14 20.09.2026

  • 4 Айляк

    1 3 Отговор
    Сичко толкова се сбърка на таз планета, та чак Атакама цъфнала, тц...
    Япония пък потъвала.
    Скоро кон и боП ще прояде.
    Но няма проблем.
    Да гледаме обаче ние, хората да не цъфнем чрез некоя ТСВ, че от мошенцето Айнщайн ще направим приличен пророк.

    Коментиран от #6

    12:21 20.09.2026

  • 5 Хмм

    2 1 Отговор
    в Йордания в пустинята ни валя дъжд

    12:25 20.09.2026

  • 6 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Айляк":

    не се объркало, в Атакама всяка година по това време е нацъфтяло в лилаво, там сега е пролет

    12:28 20.09.2026