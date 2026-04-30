Тони Димитрова е обсебена от мистерията "Петрохан": Подозирам, че са убити!

Поп певицата Тони Димитрова призна, че от месеци е силно разтърсена от случая "Петрохан" и следи всяка нова информация около трагедията.

"Не съм гласувала за победителите на тези избори, но приемам избора на народа. Важно е обаче новата власт да оправдае очакванията, включително по темата "Петрохан", заяви тя пред "България днес". И не крие, че случаят я е завладял напълно.

"Следя всичко, което излиза. Направо съм се зомбирала", казва изпълнителката и изразява надежда, че разследването няма да бъде потулено.

"Българският народ иска и заслужава истината", смята певицата. По думите ѝ съществуват сериозни разминавания в информацията около смъртта на шестимата мъже - трима в хижа "Петрохан" от една страна - и Ивайло Калушев и двете момчета, открити в кемпер под връх Околчица - от друга.

"Сред хората масово се шири мнение, че те са убити. Аз също подозирам това", признава Димитрова, която изразява и недоумение от поведението на част от журналистите.

"Обикновените хора задават логични въпроси, а утвърдени журналисти не го правят и поддържат версията на прокуратурата", казва още тя. Не пропуска да отправи и апел към институциите.

Тони Димитрова настоява политиците, МВР, прокуратурата и съдът да си свършат работата честно и да изяснят истината около трагедията, защото "Тази тема тормози много хора".

По време на срещите си с хора из страната, певицата усеща силния обществен интерес.

"Където и да отида, хората говорят за Петрохан. Темата е жива и няма да бъде забравена", казва тя. И въпреки съмненията, остава оптимист: "Вярвам в справедливостта. Ако спра да вярвам, значи да спра да живея."

Паралелно с това певицата се подготвя за лятното си турне, с което ще обиколи големите градове в страната. В програмата ѝ ще звучат емблематични песни като: "За тебе хората говорят", "Помниш ли?", "Ах, морето", пише show.blitz.bg.