Тони Димитрова е обсебена от мистерията "Петрохан": Подозирам, че са убити!

30 Април, 2026 09:41 1 387 41

"Следя всичко, което излиза. Направо съм се зомбирала", казва изпълнителката

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп певицата Тони Димитрова призна, че от месеци е силно разтърсена от случая "Петрохан" и следи всяка нова информация около трагедията.

"Не съм гласувала за победителите на тези избори, но приемам избора на народа. Важно е обаче новата власт да оправдае очакванията, включително по темата "Петрохан", заяви тя пред "България днес". И не крие, че случаят я е завладял напълно.

"Следя всичко, което излиза. Направо съм се зомбирала", казва изпълнителката и изразява надежда, че разследването няма да бъде потулено.

"Българският народ иска и заслужава истината", смята певицата. По думите ѝ съществуват сериозни разминавания в информацията около смъртта на шестимата мъже - трима в хижа "Петрохан" от една страна - и Ивайло Калушев и двете момчета, открити в кемпер под връх Околчица - от друга.

"Сред хората масово се шири мнение, че те са убити. Аз също подозирам това", признава Димитрова, която изразява и недоумение от поведението на част от журналистите.

"Обикновените хора задават логични въпроси, а утвърдени журналисти не го правят и поддържат версията на прокуратурата", казва още тя. Не пропуска да отправи и апел към институциите.

Тони Димитрова настоява политиците, МВР, прокуратурата и съдът да си свършат работата честно и да изяснят истината около трагедията, защото "Тази тема тормози много хора".

По време на срещите си с хора из страната, певицата усеща силния обществен интерес.

"Където и да отида, хората говорят за Петрохан. Темата е жива и няма да бъде забравена", казва тя. И въпреки съмненията, остава оптимист: "Вярвам в справедливостта. Ако спра да вярвам, значи да спра да живея."

Паралелно с това певицата се подготвя за лятното си турне, с което ще обиколи големите градове в страната. В програмата ѝ ще звучат емблематични песни като: "За тебе хората говорят", "Помниш ли?", "Ах, морето", пише show.blitz.bg.


  • 1 хъхъ

    22 20 Отговор
    Тази да си грачи с дрезгавия глас и да не се обажда по теми, които не разбира.

    09:42 30.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 си дзън

    12 26 Отговор
    Определено са убити най-вероятно от спонсор на Радев.

    Коментиран от #12, #16

    09:43 30.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 кой мy дpeмe

    7 10 Отговор
    тва е невъзможно

    09:44 30.04.2026

  • 7 1488

    20 6 Отговор
    режимът бокосвин не прощава дори децата

    09:45 30.04.2026

  • 8 Ами, да

    34 8 Отговор
    и децата разбраха, че са убити. Тя, милата, подозирала ....

    09:45 30.04.2026

  • 9 Само наивник

    30 4 Отговор
    може да се върже на версията " убийство и последващо ритуално самоубийство" а секта не се прави с 6-тима души.

    09:46 30.04.2026

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    17 5 Отговор
    Права е градската!

    09:46 30.04.2026

  • 11 що така се е притеснила

    12 11 Отговор
    и тя ли е дарявала и посещавала обекта?

    09:46 30.04.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    5 16 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    Ами той затова спечели изборите. Такива, когато и да ги утрепеш е късно.

    09:47 30.04.2026

  • 13 9689

    5 6 Отговор
    Нормално,от годините.Понякога идва рано.

    09:48 30.04.2026

  • 14 Щукар

    7 3 Отговор
    Много харесвам песните ви,г-жо Димитрова! Израстнал съм с тях.Да сте жива и здрава!

    09:48 30.04.2026

  • 15 пи-пи ди-би е де раси

    8 3 Отговор
    ний знайм ама е тайна

    09:49 30.04.2026

  • 16 Пламен

    14 6 Отговор

    До коментар #4 от "си дзън":

    По-скоро от килърите на Тиквата и Пра сето. Затова техния министър унищожи следите.

    09:50 30.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Абе

    7 10 Отговор
    И таа лелка е изкуфела съвсем.

    09:55 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сивата котка

    12 3 Отговор
    Повечето медии и журанилсти са подставени лица на ционисткия троянски кон у нас.

    09:59 30.04.2026

  • 26 всеки трезво мислещ знае че са убити!!!

    10 1 Отговор
    какво подозиш бе жена тоненочевадно че са избити!!! само идиот вярва на гшупавата версия за ритуални самоубийства…

    Коментиран от #27, #29

    10:01 30.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стаматов

    12 3 Отговор
    Въпрос към всички герберасти: Румката,вкара ли Ви юмручето на едно много интимно място? На Боко,как му е кръвното днес,че често му е високо?

    10:04 30.04.2026

  • 29 Трай бе

    2 6 Отговор

    До коментар #26 от "всеки трезво мислещ знае че са убити!!!":

    Запази си овчите мисли за пред огледалото

    10:09 30.04.2026

  • 30 Българин

    4 3 Отговор
    Машинописка сър

    10:12 30.04.2026

  • 31 Звездец

    8 5 Отговор
    Една изкарала курс за машинописка седнала да си блъска боядисаната главица с въпроси,за които няма капацитет!
    Важна е рекламата!

    10:13 30.04.2026

  • 32 Луда работ

    4 7 Отговор
    Ей и на записа как се гърмят в главите не веряват. Толкованекспертизи направиха ин се установи механизмът на самоубойство и убийството от Калушев на децата. Сложните убийства са в болните мозъци. Ако искаха да гибубият щяха да изчезнат безследно особено в тази гора. Или да ги избият на място всички. Движението на стотици колометри по сложна схема няма как. Тия са си луда секта финансирани щедро

    10:20 30.04.2026

  • 33 Инсценирали са смъртта си

    6 1 Отговор
    Щом ги “погребаха” без свидетели, вероятно са погребали празни кофчези. Сега са си в Мексико.

    Понеже не се сетиха, че 3 трупа са малко за 6 липсващи хора, казаха, че случайно намерили на Околчица другите 3, ама никой не ги видял, освен някакви от моргата.

    Класическо измъкване. Нагушили пачките сега ще си ги харчат.

    10:36 30.04.2026

  • 34 Протестант

    4 4 Отговор
    Ох божеее,... щом и такива започнаха да изразяват компетентно мнение, я втасахме..
    Навремето имаше движение НЕ НА СТРАХА, и певец се изказваше по темата... Та сега и тази г-жа

    10:36 30.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Въпросът е защо Гюров го замете

    4 0 Отговор
    Много странно след убийствата на Петрохан казаха по жълтите сайове, че са решили да сложат Гюров от ППДБ за временен министър, за да може да се покрие случая Петрохан, за да не бъдат засегнати политици от “Десния спектър” - демек ППДБ. И по някаква необяснима за мен причина ГЕРБ и ДПС вяло протестираха срещу назначаването на Гюров. Съдибната система си затрая, че той няма право да заеме длъжността. Радев подаде оставка и остави на Йотова да сложи Гюров. Средователи от разследването казаха пред жълтите медии, че са им наредили да покрият нручая. Веднага първата дейност на Гюров беше да прочисти разследващите Петрохан. Срожиха си послушници и всичко замлъкна.

    Изводът е, че прикриват нещо много уличаващо политиците. Тряфик на деца, от Турция към Запада и педофилия. Но явно са замесени и доста политици.

    Коментиран от #41

    10:45 30.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Анонимен

    2 1 Отговор
    Да, кой имаше интерес да не ги питат защо взима финансиране под масата, защо изключва дете от училище, имаше ли Калушев хора в ДАНС? Клиентите имаха интерес да се занимават с "мистерия", вместо педото да отговаря на въпросите.

    11:02 30.04.2026

  • 40 Хмм

    1 2 Отговор
    още една будистка, Дечев заяви, че е установено вече - няма външна намеса

    11:06 30.04.2026

  • 41 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Въпросът е защо Гюров го замете":

    борисаов се страхува от протести, а те вече се преместиха в Банкя, затова свали и правителството, вечерта протест в Банкя и на следващия ден правителствотоподаде оставка и изхвърли всички - и ИТН, и БСП, а Възраждане и ДПС сведе до санитарния минимум

    11:09 30.04.2026