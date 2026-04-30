Тони Димитрова е обсебена от мистерията "Петрохан": Подозирам, че са убити!

Поп певицата Тони Димитрова призна, че от месеци е силно разтърсена от случая "Петрохан" и следи всяка нова информация около трагедията.
"Не съм гласувала за победителите на тези избори, но приемам избора на народа. Важно е обаче новата власт да оправдае очакванията, включително по темата "Петрохан", заяви тя пред "България днес". И не крие, че случаят я е завладял напълно.
"Следя всичко, което излиза. Направо съм се зомбирала", казва изпълнителката и изразява надежда, че разследването няма да бъде потулено.
"Българският народ иска и заслужава истината", смята певицата. По думите ѝ съществуват сериозни разминавания в информацията около смъртта на шестимата мъже - трима в хижа "Петрохан" от една страна - и Ивайло Калушев и двете момчета, открити в кемпер под връх Околчица - от друга.
"Сред хората масово се шири мнение, че те са убити. Аз също подозирам това", признава Димитрова, която изразява и недоумение от поведението на част от журналистите.
"Обикновените хора задават логични въпроси, а утвърдени журналисти не го правят и поддържат версията на прокуратурата", казва още тя. Не пропуска да отправи и апел към институциите.
Тони Димитрова настоява политиците, МВР, прокуратурата и съдът да си свършат работата честно и да изяснят истината около трагедията, защото "Тази тема тормози много хора".
По време на срещите си с хора из страната, певицата усеща силния обществен интерес.
"Където и да отида, хората говорят за Петрохан. Темата е жива и няма да бъде забравена", казва тя. И въпреки съмненията, остава оптимист: "Вярвам в справедливостта. Ако спра да вярвам, значи да спра да живея."
Паралелно с това певицата се подготвя за лятното си турне, с което ще обиколи големите градове в страната. В програмата ѝ ще звучат емблематични песни като: "За тебе хората говорят", "Помниш ли?", "Ах, морето", пише show.blitz.bg.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
09:42 30.04.2026
4 си дзън
Коментиран от #12, #16
09:43 30.04.2026
6 кой мy дpeмe
09:44 30.04.2026
9 Само наивник
09:46 30.04.2026
11 що така се е притеснила
09:46 30.04.2026
12 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "си дзън":Ами той затова спечели изборите. Такива, когато и да ги утрепеш е късно.
09:47 30.04.2026
16 Пламен
До коментар #4 от "си дзън":По-скоро от килърите на Тиквата и Пра сето. Затова техния министър унищожи следите.
09:50 30.04.2026
22 Абе
09:55 30.04.2026
25 Сивата котка
09:59 30.04.2026
26 всеки трезво мислещ знае че са убити!!!
Коментиран от #27, #29
10:01 30.04.2026
28 Стаматов
10:04 30.04.2026
29 Трай бе
До коментар #26 от "всеки трезво мислещ знае че са убити!!!":Запази си овчите мисли за пред огледалото
10:09 30.04.2026
30 Българин
10:12 30.04.2026
31 Звездец
Важна е рекламата!
10:13 30.04.2026
32 Луда работ
10:20 30.04.2026
33 Инсценирали са смъртта си
Понеже не се сетиха, че 3 трупа са малко за 6 липсващи хора, казаха, че случайно намерили на Околчица другите 3, ама никой не ги видял, освен някакви от моргата.
Класическо измъкване. Нагушили пачките сега ще си ги харчат.
10:36 30.04.2026
34 Протестант
Навремето имаше движение НЕ НА СТРАХА, и певец се изказваше по темата... Та сега и тази г-жа
10:36 30.04.2026
37 Въпросът е защо Гюров го замете
Изводът е, че прикриват нещо много уличаващо политиците. Тряфик на деца, от Турция към Запада и педофилия. Но явно са замесени и доста политици.
Коментиран от #41
10:45 30.04.2026
39 Анонимен
11:02 30.04.2026
40 Хмм
11:06 30.04.2026
41 Ами
До коментар #37 от "Въпросът е защо Гюров го замете":борисаов се страхува от протести, а те вече се преместиха в Банкя, затова свали и правителството, вечерта протест в Банкя и на следващия ден правителствотоподаде оставка и изхвърли всички - и ИТН, и БСП, а Възраждане и ДПС сведе до санитарния минимум
11:09 30.04.2026