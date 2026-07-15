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Тони Димитрова в тежка битка заради плагиатство и авторски права

Тони Димитрова в тежка битка заради плагиатство и авторски права

15 Юли, 2026 12:43 1 331 12

  • тони димитрова-
  • скандал-
  • конфликт-
  • плагиатство-
  • стихотворение

Напрежението около бургаската любимка достигна точка на кипене след остри обвинения заради превърнато в хит стихотворение

Тони Димитрова в тежка битка заради плагиатство и авторски права - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Един от най-големите скандали в родната поп музика през последните години ескалира драматично през изминалото денонощие. Обичаната певица Тони Димитрова се оказа в центъра на сериозен конфликт за плагиатство, свързан с оспорвани авторски права върху стихотворение, превърнато в голям музикален хит, съобщава светското издание Hotnews.bg.

Напрежението в музикалните среди се покачва с часове, след като казусът влезе в публичното пространство и предизвика вълна от полярни коментари сред композитори, текстописци и изпълнители. Според запознати, спорът е напът да придобие и правни измерения, тъй като претенциите към текста на емблематичната песен са категорични.

Самата Тони Димитрова засега се въздържа от подробен официален коментар, но колеги от гилдията вече се разделиха на два лагера в защитата на интелектуалната собственост зад проекта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тая необразована кресла

    10 2 Отговор
    Все разбърква гадории

    12:54 15.07.2026

  • 2 Механик

    24 1 Отговор
    Да де, ама инфото ви е шкарт. Нито става ясно кой с кого за какво се заяжда, нито коя е песента, нито кое е стихотворението.

    12:57 15.07.2026

  • 3 нищо ново под слънцето...

    7 3 Отговор
    По време на соца никой не говореше за плагиатство и всички плагиатстваха, включително Лили Иванова с песента на Битълс "Тя ще си купи билет" (Ticket To Ride) Една от чуждите песни изпълнявана от Тони Димитрова на български е на Йоргос Даларас "За Тебе Хората Говорят" (Ola kala ki ola orea)

    Коментиран от #10

    12:59 15.07.2026

  • 4 ами

    10 4 Отговор
    Тя си една селска бургаска скандалджийка.

    13:05 15.07.2026

  • 5 Бегай

    10 2 Отговор
    Грачещата табуретка 🤣

    13:08 15.07.2026

  • 6 Тая прегракналата бабичка

    5 2 Отговор
    на пияндето Катинчарова от историческия бард.ак на фараон Схемайлов.

    13:10 15.07.2026

  • 7 коректен

    15 0 Отговор
    то бива некадърна статия но този път избихте рибата. За коя песен става въпрос, за кое стихотворение на кой автор. Верно че баба ВАНГА ми е рода но и аз ли боб да хвърлям да разбера за какво става дума? НАПИСАХМЕ НЕЩО НО ДА ЛИ НЯКОЙ ЩЕ РАЗБЕРЕ НАПИСАНОТО-КУЧЕТА ГИ ЯЛИ.

    13:10 15.07.2026

  • 8 аааа

    4 2 Отговор
    Неприятна жена. Половината й песни крадени гръцки, други копия на същите, ужким авторски. Гра-гра - едно и също 35 години. Ми не става.

    13:24 15.07.2026

  • 9 Без име

    3 2 Отговор
    Има много неприятно скрибуцащ глас.

    13:25 15.07.2026

  • 10 МОЖЕШ ЛИ ДА КАЖЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "нищо ново под слънцето...":

    КОГА ТОНИ ДИМИТРОВА Е КАЗВАЛА,ЧЕ Е АВТОР НА МУЗИКАТА И ТЕКСТА НА ПЕСЕНТА"ЗА ТЕБЕ ХОРАТА ГОВОРЯТ"??? ТОВА,ЧЕ ИЗПЪЛНЯВА ,ПРАВИ "КАВЪР" НЕ Я ПРАВИ АВТОР,ЧЕ ДА КАЗВАМЕ Ч Е Е ПЛАГИАТОР. ЕТО АВТОРИТЕ Автори на песента: Stavros Kougioumtzis / Inconnu Compositeur Auteur ПРАВИШ ЛИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛ И АВТОР НА ПЕСЕНТА??

    13:41 15.07.2026

  • 11 Хехе

    2 2 Отговор
    Пее като скърцаща циганнска каруца.

    13:41 15.07.2026

  • 12 Хмм

    2 0 Отговор
    Песента на Тони Димитрова, около която се разразява сериозен скандал за авторски права, е "Понякога", поетесата Гергина Дворецка твърди, че стихотворението ѝ „Понякога е обич да си тръгнеш“, послужило за основа на песента е било присвоено, стиховете са публикувани в нова стихосбирка като преработен вариант, подписан от друг автор, което тя определя като плагиатство, от Съюза на българските писатели заявяват, че при подобни претенции казусът трябва да бъде решен по съдебен път.,

    14:31 15.07.2026