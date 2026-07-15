Тони Димитрова в тежка битка заради плагиатство и авторски права

Един от най-големите скандали в родната поп музика през последните години ескалира драматично през изминалото денонощие. Обичаната певица Тони Димитрова се оказа в центъра на сериозен конфликт за плагиатство, свързан с оспорвани авторски права върху стихотворение, превърнато в голям музикален хит, съобщава светското издание Hotnews.bg.
Напрежението в музикалните среди се покачва с часове, след като казусът влезе в публичното пространство и предизвика вълна от полярни коментари сред композитори, текстописци и изпълнители. Според запознати, спорът е напът да придобие и правни измерения, тъй като претенциите към текста на емблематичната песен са категорични.
Самата Тони Димитрова засега се въздържа от подробен официален коментар, но колеги от гилдията вече се разделиха на два лагера в защитата на интелектуалната собственост зад проекта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая необразована кресла
12:54 15.07.2026
2 Механик
12:57 15.07.2026
3 нищо ново под слънцето...
Коментиран от #10
12:59 15.07.2026
4 ами
13:05 15.07.2026
5 Бегай
13:08 15.07.2026
6 Тая прегракналата бабичка
13:10 15.07.2026
7 коректен
13:10 15.07.2026
8 аааа
13:24 15.07.2026
9 Без име
13:25 15.07.2026
10 МОЖЕШ ЛИ ДА КАЖЕШ
До коментар #3 от "нищо ново под слънцето...":КОГА ТОНИ ДИМИТРОВА Е КАЗВАЛА,ЧЕ Е АВТОР НА МУЗИКАТА И ТЕКСТА НА ПЕСЕНТА"ЗА ТЕБЕ ХОРАТА ГОВОРЯТ"??? ТОВА,ЧЕ ИЗПЪЛНЯВА ,ПРАВИ "КАВЪР" НЕ Я ПРАВИ АВТОР,ЧЕ ДА КАЗВАМЕ Ч Е Е ПЛАГИАТОР. ЕТО АВТОРИТЕ Автори на песента: Stavros Kougioumtzis / Inconnu Compositeur Auteur ПРАВИШ ЛИ РАЗЛИКА МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛ И АВТОР НА ПЕСЕНТА??
13:41 15.07.2026
11 Хехе
13:41 15.07.2026
12 Хмм
14:31 15.07.2026