Мис Сащ 2019 - Чесли Крист се самоуби

Победителката в конкурса за красота "Мис САЩ 2019" Чесли Крист се е самоубила в центъра на Ню Йорк, съобщи New York Post, позовавайки се на полицейски източници. Според информация на полицията, тялото на Крист е намерено в неделя сутринта на улица в съседство с кооперацията, в която е живяла. Полицията разследва причината за инцидента. Крист е оставила предсмъртно писмо, в което моли всичките ѝ вещи да бъдат предадени на майка ѝ. Малко преди фаталния ѝ скок, тя написа в профила си в Инстаграм "May this day bring you rest and peace".

В писмото обаче няма мотив за самоубийството, твърди вестникът. Красавицата, която е завършила право, скочила от терасата на своя апартамент в луксозна жилищна сграда. Свидетели я видели на терасата в неделя малко преди фаталния инцидент. Тя е била сама в жилището си. 30-годишната Крист, родена в Джаксън, Мичиган след като печели титлата "Мис САЩ", работи като кореспондент на телевизионното развлекателно предаване "Екстра". "Сърцата ни бяха разбити. Чесли беше не само важна част от нашето шоу, но и любим член на семейството на "Екстра". Изказваме най-дълбоки съболезнования на всички нейни близки и приятели", се казва в изявление на уебсайта на предаването.