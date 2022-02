Филмови класики, които са с различен финал в Китай

"Боен клуб" е от филмите, които всеки трябва да гледа и неслучайно са обявени за филмови класики. Но знаете ли, че в Китай филмът има съвсем различен финал?

Нормално, ще си кажете вероятно. Все пак говорим за тоталитарна държава. И ще сте прави. В Китай "Боен клуб" не завършва със сцената, в която се взривяват небостъргачи. Всъщност там взривове изобщо няма. В края на китайската версия властите идват навреме, за да спрат Тайлър. Полицията е разбрала неговия план, арестуват го, а героят получава психиатрична помощ. И остава в болница до 2012 г, пише каналът "OMG Facts" във vbox7.



Как се случва всичко това? Ами, много е просто - с надпис в края на филма.

The ending to Blood Debts (1985 dir Teddy Page) compared to the Chinese version of Fight Club (1999 dir David Fincher) streaming on Tencent Video pic.twitter.com/0qg3aLnTHv