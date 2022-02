Били Айлиш се срещна с Байдън

Певицата Били Айлиш посети Белия дом, където се срещна с президента Байдън преди концерта си във Вашингтон.

"Когато чух, че моите приятели @billieeilish и @finneas са в града за концерт, знаех, че трябва да ги поканя в Белия дом", написа Байдън в Twitter под своя снимка с Айлиш и брат ѝ Финеас О'Конъл, който също е певец и автор на песни.

В изявление от четвъртък Белият дом съобщи пред изданието "The Hill", че семейство Байдън "отдавна са фенове" на музиката на Айлиш и Финеас.

When I heard my friends @billieeilish and @finneas were in town for a show, I knew I had to invite them over to the White House. Great to see you and your family — and I’m glad you got to meet Commander. pic.twitter.com/6glg618sil