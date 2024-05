Скарлет Йохансон: Гласът на чатбота на OpenAI е мистериозно подобен на моя

Актрисата Скарлет Йохансон обяви, че гласът на чатбота на компанията OpenAI е "зловещо' подобен на нейния, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Обвинението на Йохасон идва, след като тя самата тя отказа да озвучава чатбота.

Часове преди изявлението на актрисата компанията за разработка на изкуствен интелект (ИИ) обяви, че премахва гласа, наречен "Скай" (англ. "небе").

OpenAI is suspending the ChatGPT voice that many felt sounded like Scarlett Johansson in Spike Jonze’s 2013 movie “Her.”



“We believe that AI voices should not deliberately mimic a celebrity’s distinctive voice — Sky’s voice is not an imitation of Scarlett Johansson but belongs… pic.twitter.com/HioNdhjWZV