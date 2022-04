Мадона си купи незаменим токен за 571 000 долара (СНИМКА)

Малко по малко знаменитостите започват да населяват метавселената.

Пленени от това ново виртуално пространство, в което имат възможност да общуват с феновете си, певци, филмови звезди и инфлуенсъри приемат и изследват виртуалността.

Поредният член на тази група е Мадона, която обяви наскоро в профила си в Twitter, че се е сдобила с незаменим токен (NFT) от вече легендарната колекция Bored Ape Yacht Club.

“Най-накрая влязох в метавселената … моя собствена маймуна!”. В поста тя благодари на MoonPay - платформа за трансакции с криптовалути, която изпълнителката е използвала, за да се сдобие с виртуалния актив, съобщи profit.bg.

I finally entered the MetaVerse…,……….. My very own Ape! 🦧 Thanks @moonpay 🪄 We all need protection from Evil Eye. 🧿 pic.twitter.com/We5p9iy4hS