Албанки и косоварки превзеха световната сцена

Знаехте ли, че някои от най-известните певици в момента - Дуа Липа, Рита Ора, Ейва Макс и Биби Рекса са с албански и косоварски произход?

Дуа Липа

Със сигурност най-известната сред тях е Дуа Липа. Тя е родена в британската столица Лондон, но нейните родители са от Прищина, Косово. Майка ѝ e Анеса Липа, а баща ѝ е Дукаджин Липа, който също е музикант. Има брат Джин и сестра Рина.

Семейството и се премества в Лондон и там на 22 август 1995г. се ражда Дуа Липа.

В момента тя е една от най-известните музикални изпълнителки в света. Нейните най-големи хитове са New Rules, IDGAF, One Kiss, Electricity, Don't Start Now, Physical, Break My Heart и други.

Нейни песни са оглавявали различни музикални класации по цял свят.

Рита Ора

Родена е на 26 ноември 1990г. в косовската столица Прищина. Малко по-късно семейството и се мести във Великобритания. Майка ѝ Вера ( по рождение Байрактари) е психиатър , а баща ѝ Бесник Сахатчиу е собственик на кръчма , като преди това е учил икономика. Ора има по-голяма сестра Елена и по-малък брат Дон. Тя е родена като Рита Сахатчиу, но родителите ѝ по-късно добавят Ora към фамилното име, за да може лесно да се произнесе.

Семейството напуска Прищина заради преследването на албанците и малко преди началото на войните в Югославия.

Прави хитове като Black Widow, How We Do (Party), I Will Never Let You Down, Body on Me, Girls, Let You Love Me, които оглавяват класациите в САЩ и Европа.

Рита Ора имаше връзка със седемкратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън, певеца Бруно Марс и Роб Кардашиян - братът на сестрите Кардашиян.

Биби Рекса

Нейната кариера стартира като текстописец на хитове на Еминем, Риана, Селена Гомес и Ник Джонас. Тя обаче става певица и нейните хитове стават едни от най-известните. Родена е на 30 август 1989г. в Бруклин, Ню Йорк, но нейните родители са етнически албанци от Северна Македония.

Баща ѝ, Фламур Реджа, е роден в Дебър, Северна Македония, когато тя е част от Югославия и имигрира в САЩ на 21-годишна възраст. Майка ѝ, Букурие Реджа, е родена в Америка в албанско семейство с корени в Гостивар, Северна Македония.

След пробива и като текстописец най-големият хит, сред които е Monster на Еминем и Риана, Биби решава да стане певица.

Хитовете и No Broken Hearts, In the Name of Love, I Got You, I'm a Mess, Say My Name, Chain My Heart заемат челни места в класациите.

Ейва Макс

Аманда Ейва Кочи е родена в Милоуки, Уинсконсин САЩ през 1994г. Родителите на Ейва Макс са албанци - баща ѝ Пол е от Кепаро , а майка ѝ Андреа е от Саранда. Тя също има брат, който е по-голям от нея. През 1991 г. родителите ѝ избягали от Албания след падането на комунизма в страната и живеели в църква, поддържана от Червения кръст в Париж. Там те срещат жена от САЩ и се преместват в Уинсконсин.

Аманда приема сценичното име Ейва Макс.

Прави хитове като Sweet but Psycho, Kings & Queens, Who's Laughing Now и My Head & My Heart. Sweet but Psycho е номер едно в класациите в САЩ и Европа.

Ера Истрефи

Единствената в класацията, която продължава да живее в Албания. Родена е на 4 юли 1994г. в косовската столица Прищина.

Тя стана изключително популярна с хита си “Bon Bon”. Нейната сестра Нора Истрефи също е певица. Двете направиха и дует, който придобива широка популярност и в световен мащаб - Nuk E Di.