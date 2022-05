Търсачи на съкровища откриха 4 тона нацистко злато в Полша (СНИМКИ)

След година разкопки търсачи на съкровища, заели се с нелеката задача да открият заровено нацистко злато на стойност около $ 250 млн, намерили метален контейнер, който може да съдържа 4 тона плячкосани скъпоценности от времето на Втората световна война, съобщи в. “Дейли мейл”.

Смята се, че металния контейнер е заровен на малко повече от 3 метра под земята и е с дължина около 1-1,5 м и диаметър 50 см.

Откритието е направено чрез георадарно търсене в района на изоставена оранжерия в дворец от XVIII век в село Минковски, в Южна Полша, на 50 км източно от Вроцлав.

Надеждите относно разкопките са да се изровят тонове злато, към които и други ценности, които би трябвало да са в района. Все още се търсят и останките на петима френски военнопленници, за които се твърди, че са били убити веднага след като са помогнали за разкопаването на скривалището.

Търсенето започнало още през май миналата година в двореца, който е използван като публичен дом от охранителния отряд СС по времето на Хитлер. Основната цел на паравоенната организация била да брани висшите функционери на нацистката партия.

За съкровището се казва, че е откраднато по заповед на шефа на СС Хайнрих Химлер – най-влиятелния политик след Хитлер по онова време. Това се случило към края на Втората световна война, за да се набавят средства за създаването на Четвъртия райх. Смята се, че в него е включено т. нар. “злато на Бреслау”, което изчезнало от полицейското управление на настоящия недалечен полски град Вроцлав.

