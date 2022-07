Памела Андерсън навърши 55 г.

Една от най-желаните актриси - блян на хиляди мъже по цял свят, направила име със сериала "Спасители на плажа" - Памела Андерсън, празнува своя 55-и рожден ден. С нея със сигурност празнуват и голяма част от мъжката аудитория, няколко поколения, които са фантазирали и заспивали с формите на русокосата изкусителка. Всъщност тя е брюнетка, макар никога да не е показвала естественият цвят на косата си, отбелязва Флагман.

Със сигурност нейни плакати е имало по стените на тийнейджърите преди години, както и в шофьорските кабини на тираджиите, но това е друга тема. И на възраст, прехвърлила 50-те Андерсън все още излъчва зашемeтяваща красота и сексапил.

Дебютът ѝ в сериозното кино е именно в американския сериал "Спасители на плажа" и години наред тя запазва образа си на секссимвол.

Канадската актриса е родена на 1 юли 1967г. и е първото родено бебе в деня на стогодишнината на Канада и така става "бебе на стогодишнината". Памела Денис Андерсън проплаква в Лейдисмит, Британска Колумбия, но тя има още финландски и шведски корени, което си личи и от визията ѝ.

Памела обича спорта, тренира волейбол - но това е в училище, доста преди да започне да се подвизава във филмите за възрастни. След като завършва гимназия, тя започва работа като фитнес инструктор.

Трайна травма и отпечатък в живота и остава фактът, че е жертва на сексуален тормоз. И то още като дете, като самата тя признава това едва през 2014 г. Друг любопитен щрих от живота на Андерсън е, че по време на футболен мач е забелязана от пивоварна компания, която наема Андерсън за кратко като говорител и така придобива по-широка популярност в Канада.

През 1989 година за първи път позира за корицата на "Playboy".

Става една от любимките на фотографи и мъже, именно затова няма друг модел, която да има повече корици на списанието за 22-годишната си кариера.

GQ, Vogue, Elle, Stuff, Rolling Stone са някои от списанията, на чиито корици също е била неведнъж през годините. Освен в "Спасители на плажа", тя участва в още един сериал - "ВИП", както и във филмите "Бодлива тел", "От руса по руса", "Страшен филм 3", където има роли.

Получава "Златна малинка" за най-лоша нова звезда във филма "Бодлива тел", а около 24 са филмите, в които е участвала до момента. Около 40 са появите ѝ в сериали и различни телевизионни и риалити предавания.

VIP Brother България - в четвърти сезон на това риалити предаване се появява като гост за няколко дни. Виден активист на движението за права на животните е и провежда кампании, осъждащи търговската промишленост на кожи и насърчаване на веганството чрез организацията за правата на животните "People for the Ethical Treatment of Animals". Вегетарианец е и се гордее с това. 55-годишната актриса и модел твърди, че консумацията на месо и животински продукти вреди на секса.

„Холестеролът в месото, яйцата и млечните продукти причинява втвърдяване на артериите. Той забавя притока на кръв към всички органи на тялото, а не само към сърцето. Можете да подобрите цялостното си здраве и издръжливостта в леглото, като станете веган. Здравото тяло е секси и яденето на месо не помага на здравето, а на развитието на еректилна дисфункция.“

„Самата аз съм веган, така че прекрасно знам колко добри любовници са веганите. Убедена съм в думите си. Във всеки случай винаги ми е весело в тази сфера, ако разбирате какво имам предвид,“ заяви Памела Андерсън. Пищната красавица на 90-те се придържа към растителна диета почти 30 години. Освен това тя е против използването на естествена кожа в модната индустрия.

Памела Андерсън има пет брака зад гърба си - съответно с Томи Лий, Кид Рок, два пъти с Рик Саломон и с Джон Питърс, и има две деца.