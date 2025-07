София Вергара със секси СНИМКА по бански за рождения си ден

Латино иконата София Вергара посрещна 53-ия си рожден ден с много стил, слънце и слухове за нова любов. Актрисата от "Модерно семейство" публикува в профила си в Instagram секси снимка, на която позира по бял бански.

„Рожден ден в Сардиния!! “ – гласи краткият, но жизнерадостен надпис към снимката.

На кадрите се вижда как звездата е заобиколена от много букети с орхидеи, рози и хортензии, а според феновете, някои от тях може би са изпратени от Том Брейди, с когото разпалиха слухове за летен романс.

Според ексклузивна информация на Page Six, София и бившият куотърбек на NFL Том Брейди преживяват типична лятна афера, която започнала по време на луксозен круиз с яхтата Luminara от колекцията на Ritz-Carlton.

Свидетели разкриват, че по време на една от гала вечерите на борда, Брейди помолил да смени мястото си, за да седне до колумбийската красавица. Двамата били заснети рамо до рамо, усмихнати и видимо близки. След круиза, двойката продължила да прекарва време заедно в Ибиса.

В Instagram Stories, Вергара сподели кадри от вечеря с приятели, на която духна свещичка върху шоколадов десерт. Тя също така показа видео от частна вила с басейн и снимка от плажен клуб, където се наслаждава на слънцето в компанията на свои близки.

