Перките на Мулен Руж се завъртяха отново (ВИДЕО)

Перките на вятърната мелница на прочутия Мулен Руж се завъртяха отново снощи в Париж, съобщава bTV.

Късно в четвъртък кабарето отпразнува повторното задействане на вятърната мелница с танцово шоу пред театъра.

Една от емблемите на френската столица остана осакатена миналата пролет, когато перките паднаха. Сега конструкцията е реставрирана и подсилена.

The sails of the landmark red windmill atop the Moulin Rouge, the most celebrated cabaret club in Paris, began to turn again for the first time since they fell off in 2024 pic.twitter.com/mVsKKbm9sj

— Reuters (@Reuters) July 11, 2025

Събитието беше отбелязано с танцови изпълнения пред кабарето, а десетки местни и туристи се насладиха на шоуто.

Мулен Руж е създаден през 1889 година и продължава да поддържа славата на кан-кана и до днес.