Звезда от "Спасители на плажа" не съжалява, че замени Холивуд за строителството

Дейвид Шарве напусна Холивуд преди близо две десетилетия и няма желание да се връща обратно. Актьорът, познат от сериалите „Спасители на плажа“ и „Мелроуз Плейс“, днес се занимава със строителство. През 2008 г. той и негов бизнес партньор създават компанията Jones Builders Group, която основно изгражда луксозни домове в района на Лос Анджелис, съобщава сп. People.

Шарве посочва, че строителството му е позволило да напусне Холивуд, но да остане творчески активен. По думите му, това е бил и начин да бъде всеки ден у дома – сутрин и вечер, за да отглежда двете си деца.

Актьорът, който днес е на 53 години, споделя, че не му липсва славата, нито работното натоварване от времето в киното и телевизията, което според него е несъвместимо със семеен живот. Той подчертава, че се възхищава на актьорите, които успяват да балансират между професията и семейството.

